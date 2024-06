La Concacaf Champions Cup 2024, o mejor conocida como “Concachampions”, tendrá su Gran Final este fin de semana, donde Pachuca de la Liga MX o el Columbus Crew de la MLS buscarán no solo el campeonato de la zona, sino también un boleto al Mundial de Clubes.

A esta instancia, los Tuzos llegaron luego de vencer con una contundente goleada al Philadelphia Union en octavos de final. En cuartos de final, los hidalguenses volvieron llevarse una victoria por goleada ante el Herediano de Costa Rica.

Te podría interesar: Champions League: Horario, dónde y cuándo ver la Final entre Borussia Dortmund y Real Madrid

Las cosas se complicaron para Pachuca en semifinales, cuando enfrentó al América. Sin embargo, lograron eliminar a la Águilas con un marcador de 3-2.

Por su parte, el Columbus Crew fue dejando “pesos pesados” en su camino. Primero, en octavos de final, eliminó al Houston Dynamo con global de 2-1.

En cuartos de final, se impuso 4-3 a los Tigres en los cuartos de final. Mientras en semifinales, eliminó a otro equipo regio; el Columbus derrotó 5-2 a los Rayados de Monterrey.

The stage is set in Pachuca for the final! 🏟️ 🤩 #EpicBattle pic.twitter.com/Vp8T5cVQf6

Te podría interesar: Frustran plan para atentar contra los Juegos Olímpicos de París 2024; hay un detenido

The journey that @Tuzos and @ColumbusCrew followed for the glory 💪

2️⃣ teams, 1️⃣ champion, 1️⃣ trophy 🏆 pic.twitter.com/Pwr1fsdVAj

— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) May 31, 2024