En redes sociales se viralizó un clip que muestra a una mujer instalada sobre el andén del Metro de Nueva York, picando fruta para negocio.

A través de X- antes Twitter- circula un video que muestra a una mujer presuntamente de origen latino picando fruta para negocio en pleno andén del Metro de Nueva York.

En el clip de 37 segundos se puede observar cómo una fémina instaló un puesto ambulante con ayuda de un carrito de mandado y una tabla misma que le sirve de apoyo para poner vasos de fruta como mago y sandia, las cuales se aprecia cómo las pica, mientras es observada por usuarios del Metro de Nueva York.

Te podría interesar: Netflix anuncia serie animada de Minecraft

Lo anterior debido a que su negocio decidió instalarlo ni más ni menos sobre el andén de dicho transporte público, pero eso sí respetando y cuidando de su espacio de trabajo, ya que la vendedora de rasgos latinos, tira la basura en su lugar y recoge todo su puesto para no estorbar.

Como era de esperarse, el video rápidamente se viralizó, pues, pese a ser algo muy común en el Metro de la Ciudad de México, dividió opiniones, pese a que hubo quienes pararon su camino para grabar a la mujer y mostrar algo novedoso en el transporte de la “la ciudad que nunca duerme”, pues refirieron que tras sus actos quiere convertir a Estados Unidos en el país del tercer mundo de donde viene.

Te podría interesar: Enfermera de la clínica 1 del IMSS en Saltillo agrede a compañeros tras presunto colapso

Reacciones

“Ella recibe $1200 al mes por no hacer ni contribuir absolutamente nada, no paga impuestos mientras nosotros pagamos su comida, manutención y atención médica. No se pueden comparar manzanas con naranjas”

“Vi esto en todos los países del tercer mundo a los que fui. No hasta hace poco en Estados Unidos”

“No se necesita permiso, ella está exenta”

“Al parecer, Nueva York no tiene un Departamento de Salud. Sin inspecciones, aire sucio del metro soplando sobre la fruta que no está cubierta, sin refrigeración, sin utensilios para lamer, sin redecilla para el cabello, sin guantes. Parece un país del tercer mundo, ¡oh sí, lo es!!

“Bien por ella. Vayan a buscar algo más por lo que sentirte miserables”

“Fruta fresca en el metro, ¿cuál es el problema?”

Welcome to New York Sh*tty. pic.twitter.com/F71zBu7i6Z — I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) May 26, 2024

CSAS