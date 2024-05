Tal parece ser que el 2024 será el año de Minecraft, no solo por la película que planea grabarse con grandes talentos de Hollywood, sino también por el lanzamiento de una serie animada a través de la plataforma de streaming conocida como Netflix.

Mediante un pequeño teaser de 20 segundos en donde se nos muestra un creeper explotando y dando un pequeño recorrido por columnas de lava, la plataforma anunció esta colaboración especial con Mojang Studios para crear este producto totalmente nuevo y que será distinto a lo que se verá en la película live action.

De acuerdo con la poca información que se sabe al respecto, WildBrain será el estudio encargado de crear la serie animada de Minecraft, esta productora ya cuenta con grandes series en su haber, tales como Sonic Prime, Ninjago: Dragons Rising y Carmen Sandiego.

Esta nueva producción para Netflix formaría parte de los actos para festejar el lanzamiento de la primera versión del videojuego el 17 de mayo de 2009, para después conmemorar el estreno de la primera versión estable el 18 de noviembre de 2011.

Hasta el momento no se sabe si esta serie animada contará con los personajes originales del juego, si adaptará otras versiones del juego como lo son Minecraft Dungeons y Legends, o si se incluirán nuevos personajes, lo único que se puede confirmar es que busca adaptar de manera fiel la esencia del juego.

Aquí te dejamos el primer teaser acerca de esta nueva serie animada.

NETFLIX & CRAFT! ⛏️

From Netflix & Mojang Studios, an animated Minecraft series is officially in the works. pic.twitter.com/yo41rEmAPn

— Netflix (@netflix) May 30, 2024