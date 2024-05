Luego de conocer la renuncia de Alejandra Del Moral a las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y quien apenas el 21 de febrero le ofreció su apoyo rumbo a la presidencia, la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez aseguró que a su contrincante de Morena, Claudia Sheinbaum “ama a los del PRI y a los del PAN”.

Entrevistada al llegar a Pachuca, Hidalgo donde tuvo un encuentro con simpatizantes y militantes del PAN, PRI y PRD, la abanderada presidencial consideró que Del Moral Vela no se lleva a los priistas y no afecta a su candidatura.

“Aquí hay dos proyectos: la democracia o el autoritarismo, ella decidió apoyar al proyecto contrario y ese es su decisión, la respeto”, declaró.

La ingeniera Gálvez Ruiz consideró que Del Moral Vela no se lleva a los mexiquenses, “ella no se los lleva por una situación, por incongruencia. La gente detesta la incongruencia entonces, que le vaya bien, acá nos quedamos los que vamos a seguir luchando por un México que le apuesta la democracia”.

Y aseguró que tampoco afecta a su candidatura. “Realmente no me afecta porque ella no se lleva nada, ella no traía nada, no se lleva nada, no tenía ni ganas de ganar entonces, qué se va a llevar”, cuestionó.