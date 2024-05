Combatir la violencia que se vive en la capital mexicana, fue una de las principales razones que impulsó a Alejandra Barrales a regresar a la escena política, tras seis años de ausencia.

La falta de acciones por parte del gobierno ante la ola violencia que viven los candidatos en México es prueba para Barrales de que él mismo, es quien permite este tipo de crímenes.

“La señal que manda el Gobierno es delicada, pues aparentan que no pasa nada. Cuando no se actúa ante la inseguridad, dan la idea de que no pueden”, aseguró la candidata al Senado.

“Algo increíble porque tenemos la infraestructura para detenerlo, pero como pasa, sólo nos queda pensar que hay voluntad de que esto suceda, el no decidir, también es decidir”, dijo en entrevista.

Asimismo, Barrales consideró que uno de los grandes males heredados por la actual administración en la Ciudad de México es permitir que la violencia escale.

“Creo que se cometieron muchos errores como dejar de lado el tema de la seguridad, pensar que la violencia de otros estados no iba a llegar; hoy está aquí; hay fuego cruzado, levantamientos, desaparecidos, hechos que generan psicosis y miedo entre quienes vivimos aquí. Esta es la razón por la que regresé, porque yo no me resigno a que esta sea nuestra realidad”, agregó.

No obstante, Alejandra Barrales decidió reintegrarse al escenario político de la mano de Movimiento Ciudadano (MC), ya que aseguró comparte los mismos ideales políticos para impulsar al país.

Resaltando que una de las grandes virtudes de MC está en romper los paradigmas de la actual política, al darle voz a líderes jóvenes como Samuel García.

“Recibí la invitación de MC y no me costó trabajo aceptarlo, pues prácticamente tenemos la misma agenda. Además, una de las grandes virtudes de este proyecto es el romper paradigmas”

Aunado a ello, destacó que el partido donde actualmente milita no busca de otras fuerzas para consolidar su proyecto de nación.

“Es común ver que los partidos pequeños se cuelguen de los grandes para sobrevivir, pero MC dice no, somos el más joven, pero vamos solos para cimentar el proyecto que tenemos y este partido le apuesta a liderazgos jóvenes, algo que tampoco es común”, aseveró.

Finalmente recordó que decidió alejarse de la vida pública tras perder los comicios del 2018 a la Jefatura de Gobierno de la CDMX frente a Claudia Sheinbaum, para enfocarse en la crianza de su hija, lo que también marcó el final de su militancia en el PRD.

Actualmente, Alejandra Barrales contiende por un lugar en el Senado en conjunto con Sandra Cuevas.