Además de ser una atleta de alto rendimiento y que ha roto estereotipos en los últimos tiempos, ahora también queda claro que la gimnasta mexicana Alexa Moreno es una inspiración para niñas y niños que aspiran a desarrollarse en el mundo de la gimnasia, pues hoy se dio a conocer que la prestigiada marca Barbie sacó una muñeca inspirada en la deportista tricolor.

Bajo el concepto de Role Model, la marca de juguetes realizó una réplica de la gimnasta para formar parte de esta campaña que reconoce a mujeres destacadas en el mundo del deporte. Moreno es la cuarta mexicana que Barbie honra; la primera fue Lorena Ochoa, exgolfista y empresaria; Katya Echazarreta, ingeniera eléctrica y la primera mexicana en ir al espacio y Lila Avilés, directora, productora y guionista.

Como parte del 65 aniversario de la muñeca, se ha creado una línea de homenaje a diferentes deportistas destacadas, entre ellas a la originaria de Baja California.

En entrevista con la cadena especializada ESPN, la oriunda de Baja California recordó cómo fue de niña pedir una Barbie y lo importante que es que una compañía transnacional reconozca su trayectoria y todo el trabajo que ha hecho.

“Estoy muy emocionada, pero también, no sé, es bastante irreal, como que nunca lo hubiera imaginado y me cuesta un poco trabajo ver todavía la posición en la que estoy. De ser líder y de que haya muchas niñas que vean como hacia mí, ¿no? De querer ser, querer llegar a donde he podido llegar, es algo que me cuesta un poco afrontarlo, no sé, como que no me la creo del todo”, confesó Alexa Moreno a la cadena deportiva.

La deportista también dijo que esto significa una gran responsabilidad, porque el saber que los demás se inspiran a querer ser mejores o a permitirse soñar en grande a partir de su trayectoria y de sus capacidades, es algo especial que únicamente se logra a base de disciplina y esfuerzo diario.

El proceso creativo para que la muñeca tomara forma fue bastante curioso para ella, pues su única exigencia fueron unos calcetines, mismos con los que siempre ha competido y que tiene muy en claro que fueron una parte icónica de su imagen durante los Olímpicos de Tokio 2020.

“Sí me hicieron varias preguntas y yo hice algunas aclaraciones de pequeños detalles, pero pues una cosa es ver los bocetos y otra cosa es ver el producto ya en físico. Yo uso calcetines. Así que debo tener calcetines de color beige. Específicamente beige. Y esa es una imagen muy representativa como la de Tokio”, aseguró Moreno.

En cuanto a quiénes son las personas que la han inspirado, Alexa dijo que su mamá es una de las figuras más importantes que ha tenido como modelo a seguir y como un apoyo en todos los sentidos. “A lo largo de la historia he tenido varios ídolos y tanto como mi mamá como mi papá me han enseñado muchas cosas. Se los agradezco mucho”, agregó.