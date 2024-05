El presidente Andrés Manuel López Obrador, firmó un acuerdo con Belice. López Obrador señalo que a pesar de los apagones reportados en los distintos estados del país apoyara a ese país., el Presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que firmó un acuerdo con Juan Antonio Briceño, primer ministro de Belice, para ayudar al país vecino con energía eléctrica. López Obrador señaló que su gobierno cumplirá con dicho acuerdo pese a los apagones que ha atravesado México como resultado de las altas temperaturas en la región. Acabamos de tener una reunión con el primer ministro de Belice y hay un acuerdo con ellos de ayudarles también con energía eléctrica. Aun con esta situación especial por el calor se va a cumplir con el acuerdo de ayudarles para que no les falte la energía eléctrica en el caso de Belice. Somos pueblos hermanos, somos vecinos y tenemos que ayudarnos mutuamente.

VALIENTE DECISIÓN RENUNCIA PABLO GAMBOA MINER AL PRI: LE ENVIA CARTA A ALITO MORENO

Después de más de 15 años de militancia, Pablo Gamboa Miner, anunció su renuncia al PRI, y resaltó que “Es una decisión estrictamente personal reflexionada y congruente, que me involucra a mí como ciudadano y militante, en esta fecha me separo del partido que me vio crecer políticamente; renunciando de forma irrevocable a mi militancia de más de 15 años”, mencionó Pablo Gamboa en una carta enviada a Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI.

Además, aseguró que el PRI “solo escucha una voz y se acata una sola voluntad”, mientras que los principios, valores y el legado histórico ya no se cumplen. Valiente decisión de Pablo Gamboa quien es un cuadro valioso y seguramente le abrirán las puertas en otros institutos políticos al Yucateco. Hijo de un Gran político y de larga trayectoria Emilio Gamboa Patrón. Vienen tiempos buenos para pablo.

CATY MONREAL; EN CUAUHTÉMOC HABRÁ UN SISTEMA INTEGRAL DE CUIDADOS A LOS MÁS DESPROTEGIDOS

Caty Monreal estuvo acompañada por el senador del PVEM, Manuel Velasco, coordinador de alianzas de la campaña de Claudia Sheinbaum. La abanderada por Morena para la alcaldía de Cuauhtémoc, dijo que durante su gobierno habrá más y mejores programas sociales y en especial, se crearán apoyos económicos para todos los que tienen la responsabilidad de cuidar a adultos mayores o personas con discapacidad. Uno de mis ejes prioritarios es que todos los vecinos de la Cuauhtémoc que se quedan en casa para cuidar a sus familiares y no pueden trabajar, puedan tener apoyos para mejorar su economía y acceder también a cuidados emocionales y psicológicos. La candidata a alcaldesa por Morena, PVEM y PT en Cuauhtémoc, señaló que contar con programas sociales que también volteen a ver a los cuidadores es esencial para reconstruir el tejido social, además de reducir las desigualdades y promover la salud mental de los habitantes de la alcaldía. El senador del PVEM, Manuel Velasco señaló que Caty Monreal es una mujer de lucha y de trabajo, que tiene carácter y sabe dar resultados. Caty lleva muchos años caminando la Cuauhtémoc, conoce sus barrios y comunidades y lo más importante, la gente la conoce a ella. Por eso éste 2 de junio va a arrasar y será la mejor alcaldesa de la Ciudad de México. El coordinador de alianzas de la campaña de Claudia Sheinbaum dijo Caty Monreal tendrá todo el apoyo de la ex Jefa de Gobierno capitalina y habrá verdadera coordinación para apoyar a los más necesitados de la alcaldía Cuauhtémoc. Caty Monreal trabajará coordinadamente con nuestra futura presidenta de México para darle una pensión económica a las Jefas de Familia de 60 a 64 años que son las que históricamente han entregado su vida para sacar adelante a sus hijos y nietos

SENADORA ANA LILIA RIVERA; CONSOLIDA EL SENADO DE LA REPÚBLICA TRADICIÓN DIPLOMÁTICA DE MÉXICO

La presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, afirmó que el Senado apostó por una diplomacia parlamentaria innovadora, capaz de abordar desafíos como la rivalidad entre naciones y el cambio climático, ya que, a través de diversos pronunciamientos conjuntos, se condenó el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Asimismo agregó que durante LXIV y LXV Legislaturas, en la Cámara de Senadores se reconoció la política exterior como crucial para el desarrollo nacional. Por ello, sobre el cierre del último Periodo Ordinario de Sesiones de este sexenio, en un contexto internacional complejo, los senadores adoptaron una estrategia dinámica, feminista, orientada a la defensa del interés nacional, la no intervención y la cooperación para el desarrollo. Además, agregó, se defendió la soberanía nacional, se instó al respeto del derecho internacional, al reconocimiento de la vía diplomática como la única opción legítima de mantener la paz entre las naciones y se instó a la protección de los derechos humanos por encima de cualquier interés. De acuerdo con datos publicados en el Senado de la República, en su apartado de Asuntos Internacionales Aprobados, se destaca que la Cámara avaló 58 instrumentos internacionales y 144 nombramientos de personal diplomático. Entre estos asuntos, destaca la aprobación del Tratado entre México, los Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC); el Tratado de Beijín sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales. Además de la lista actualizada de reservas y notificaciones a la Convención Multilateral para Implementar las Medidas relacionadas con los Tratados Fiscales Destinadas a Prevenir la Erosión de las Bases Imponibles y el Traslado de Beneficios; y el Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Federativa del Brasil. El Senado dio su respaldo a tres convenciones internacionales con la Organización de los Estados Americanos contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia; Contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia; sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. De cara al pueblo de México, puedo decir con orgullo, que nuestros esfuerzos colectivos en la arena internacional reflejan la fortaleza de nuestro compromiso con la paz, la justicia y la cooperación mundial.

DIPUTADO IGNACIO MIER; CRITICO LA MARCHA CELEBRADA POR LA MAREA ROSA

Ignacio Mier Velazco, coordinador de los diputados de Morena y candidato al Senado de la República, criticó la concentración de la marea rosa realizada el pasado domingo 19 de mayo en el Zócalo de la Ciudad de México. Mier afirmó que este evento representa al panismo más conservador que aún prevalece en México. El diputado morenista señaló que en el país existen dos proyectos de nación claramente definidos: el conservador y el liberal. El pasado domingo se vio que la llamada Marea Rosa es una expresión claramente definida del panismo más conservador que aún hay en México. En contraste, Mier Velazco afirmó que Morena representa el movimiento liberal que actualmente florece en el país, mientras que el Partido Acción Nacional (PAN) se ha identificado históricamente con el conservadurismo. A pesar de su crítica, Mier destacó la importancia de la democracia y la participación activa del pueblo. Como lo dijo el Presidente López Obrador, esta expresión político-ciudadana demuestra que las libertades están garantizadas en el país. Mier Velazco aseguró que Claudia Sheinbaum Pardo ganó el tercer y último debate presidencial, y llamó a los simpatizantes de la Cuarta Transformación a votar de forma masiva por la coalición ‘Sigamos Haciendo Historia’ para que continúe la “esperanza y prosperidad compartida”.

ZOE ROBLEDO; IMSS FORTALECE SU PROGRAMA HOSPITALES SEGUROS, SOSTENIBLES, INCLUSIVOS Y CON SEGURIDAD SANITARIA PARA LLEGAR A MÁS UNIDADES

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Zoé Robledo informo que desde 2005 el instituto impulsa el programa Hospitales Seguros, mismo que ha evolucionado para incorporar conceptos de sostenibilidad, inclusión y seguridad sanitaria a hospitales de Segundo y Tercer Nivel para fortalecer el derecho a la salud y el bienestar de la derechohabiencia. El titular de la Coordinación de Proyectos Especiales en Salud del IMSS, Felipe Cruz Vega, señaló que el 25 de febrero de 2023 en Tapachula, Chiapas, se presentó este nuevo modelo de gestión integral de riesgos de desastres para hospitales, el cual fortalece la continuidad de operaciones bajo una situación de emergencia mayor o desastre, se garantiza la inclusión de las personas con discapacidad y con enfoque de sostenibilidad en apoyo al cuidado del medio ambiente. Destacó que el programa nació después del sismo de 1985, que registró gran impacto en la Ciudad de México y por el cual en 90 segundos se perdieron más de cinco mil camas de hospitales de alta complejidad; en el IMSS no se derrumbaron sus hospitales, pero fallaron las redes vitales y hubo necesidad de salvar a dos mil 300 pacientes internados en el Centro Médico Nacional. En forma conjunta el IMSS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) presentaron la propuesta en 2005 durante la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los desastres de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Kobe, Japón, se aprobó el tema de Hospital Seguro como único tema de salud y fue firmado por 168 países, así nace el programa que se ha difundido en los cinco continentes y que en la actualidad se lleva en un proceso vigilado en 96 países. Resaltó que en 2015 el Instituto se incorporó al esfuerzo mundial para la protección del medio ambiente y en el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 de la ONU celebrada en Sendai, Japón, cuando se incorporan temas de sostenibilidad e inclusión, específicamente para personas con discapacidad “que son las que más necesitan ayuda por su limitada autonomía para evacuar en caso de un desastre; se ha comprobado que la mortalidad en este grupo es más alta que en cualquier otro. Indicó que posteriormente se agregó la seguridad sanitaria que enfatiza la importancia de que los hospitales cuenten con todas las licencias y permisos sanitarios que dan certeza de la seguridad con la que se labora en las unidades en materia de diseño, limpieza, arquitectura, operación de salas de cirugía, entre otros. A fin de robustecer el derecho del acceso a la salud de las personas con discapacidad se trabaja junto a la OPS en el desarrollo de la metodología INGRID-H (Inclusión para la gestión del riesgo de Desastres en Hospitales) que permite conocer y mejorar el nivel de preparación para la respuesta hospitalaria, ante situaciones de emergencias y desastres.

SENADOR RICARDO MONREAL; CON CLAUDIA SHEINBAUM SE ATENDERÁ LA CRISIS AGROPECUARIA Y SEQUÍA EN EL NORTE DEL PAÍS

El senador Ricardo Monreal Ávila, durante un encuentro con simpatizantes de la Coalición Sigamos Haciendo Historia en el estado de Durango, afirmo que una vez que Claudia Sheinbaum tome protesta como primera Presidenta de la República, se echarán a andar programas de emergencia para el campo y las regiones azotadas por la crisis agropecuaria y la sequía El coordinador de Enlace Territorial dijo que una vez que se ganen las elecciones el próximo 2 de junio, dicho estado será uno de los primeros que visitará Claudia Sheinbaum. En días pasados me comentaba la doctora Claudia que estaba consciente de la importancia de la región del norte al producir alimentos. En ese sentido, Durango, líder en la producción de frijol y con una destacada actividad ganadera y agropecuaria, será uno de los primeros en recibir atención. Al recordar que de Durango surgió el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, hace 200 años, el político zacatecano enfatizó en el significado histórico de que este estado contribuya a elegir a la primera mujer presidenta del país.

CLAUDIA SHEINBAUM; ENFATIZA SU POSTURA CONTRA EL NARCO; NO VAMOS A DECLARAR LA GUERRA

Claudia Sheinbaum, candidata a la Presidencia por la coalición ‘Sigamos Haciendo Historia’, durante su visita a Durango, indico que con patrullajes, INE y gobierno buscan atenuar inseguridad para que ciudadanos salgan a votar el 2 de junio. Nosotros no vamos a declarar guerras; eso ya lo probó el país y eso no sirve para nada. La ex mandataria capitalina mencionó entre sus propuestas que se ha diseñado una estrategia para el combate a la inseguridad, la cual dijo que hasta cierto punto es continuidad a la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para eso, hemos diseñado una estrategia que es, hasta cierto punto, continuidad de la estrategia del presidente, porque nosotros no vamos a declarar guerras; eso ya lo probó el país y eso no sirve para nada, al contrario, genera mucha más violencia. Explicó que en la Ciudad de México impulsó una estrategia de seguridad para atender las causas que generan la violencia, lo que queremos es que no haya homicidios, que no haya robo con violencia, que haya paz, que haya tranquilidad y que haya seguridad. Sheinbaum detalló que su estrategia de seguridad estará enfocada cuatro ejes, entre ellos Mejor Guardia Nacional, es decir, consolidar la Guardia Nacional y que, además, vigile carreteras para detener en flagrancia como primeros respondientes. Asimismo añadió que también se tiene que atender el tema de las adicciones como un problema de salud pública, y lo mismo lo debe hacer Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso del fentanilo en Estados Unidos no es solo un asunto de disminuir el tráfico de fentanilo, sino es un asunto de que Estados Unidos tiene que asumir que los jóvenes tienen una crisis porque hay más de 100 mil muertes por fentanilo, que creo que el año pasado disminuyó las muertes por fentanilo.

XÓCHITL GÁLVEZ; ATACARÁ EXTORSIÓN CONTRA AGRICULTORES

La candidata a la Presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, en una reunión con el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), se comprometió a que, durante su gobierno, no hará una política pública para el campo a espaldas de los productores. La candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez, señalo que no le temblará la mano para aplicar la ley y no hará alianzas con los delincuentes, en el encuentro, que se realizó en la Ciudad de México, asistieron productores agrícolas, ganaderos, lecheros, avicultores, pesqueros y porcicultores, quienes demandaron mejores esquemas de financiamiento, solución al problema del agua, la inseguridad y las extorsiones que viven a diario. La ingeniera lamentó que en sus recorridos por el país se enteró de asesinatos a agricultores como en Colima y el cobro de piso a campesinos en Texcapilla, Estado de México, entre otros ilícitos. Enfatizó, que no le va a temblar la mano para aplicar la ley, no se va a aliar con los delincuentes, no irá a saludar a la mamá del Chapo y el Ejército recuperará su capacidad de atender la seguridad nacional. Le vamos a meter al tema de la inseguridad, tengan la certeza. Es lamentable el cobro de piso a los productores. Es lamentable ya la participación del crimen organizado en Sinaloa, en los módulos de riego. Todas esas cosas son preocupantes, la permanente extorsión, la amenaza, robo y secuestro. Explicó que en su sexenio recuperará los seguros, las coberturas, la agricultura por contrato y el financiamiento a precios bajos. Van a tener una Presidenta que cree en el desarrollo económico, que cree en la riqueza, pero que también está convencida de la justicia social, de que la gente que menos tiene, tiene que salir adelante. En el tema del agua, explicó que tiene tres vertientes: necesitamos agua en la industria, necesitamos agua en el campo y necesitamos agua en las ciudades, pero lo que tenemos que hacer es entender el ciclo del agua, tratar el 100 por ciento de agua que sale de las industrias y tecnificar el campo. Gálvez Ruiz recalcó que quiere un México donde los pobres salgan de la pobreza, donde exista una clase media fuerte, pero se necesitan tres compromisos: educación, salud y generación de empleos.

MANLIO FABIO BELTRONES; RESPALDA A XÓCHITL GÁLVEZ Y CANDIDATOS LOCALES EN SLRC

Manlio Fabio Beltrones, candidato al Senado por Sonora, en un encuentro con mujeres en San Luis Río Colorado, respaldó firmemente la candidatura de Xóchitl Gálvez a la presidencia de México, expresando su confianza en su capacidad para poner orden en el país. Beltrones resaltó las cualidades de Gálvez, destacando su aprecio por el orden, cualidad que considera crucial para la situación actual en México, ante una audiencia diversa que incluía madres trabajadoras, empresarias y profesionistas. Siempre he vivido bajo la guía de mujeres. Mi intuición, sensibilidad y capacidad de observación, son un legado de ellas, de mi abuela, mi madre, mi esposa, mi hija Sylvana y mis dos pequeñas nietas. En el evento donde se presentaron candidatas locales de la coalición Fuerza y Corazón por México, quienes aspiran a cargos legislativos en Sonora. Ana María Coronado, Alejandra González y Virgen Zepeda Martínez fueron mencionadas como agentes de cambio que trabajarán para mejorar las condiciones en el estado.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA; DEFENDERE FONDO DE CAPITALIDAD PARA LA GUSTAVO A. MADERO DESDE CÁMARA DE DIPUTADOS

El candidato a la diputación federal por el Distrito 7 de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), Miguel Ángel Mancera, impulsará, una vez electo, el regreso del Fondo de Capitalidad incluido en la Constitución de la Ciudad de México en beneficio de las y los habitantes de la GAM, para la construcción y mantenimiento de obra pública existente en la demarcación. Al escuchar las denuncias de vecinas y vecinos de la colonia San Juan de Aragón, Gertrudis Sánchez y DM Nacional, relacionadas con la falta de obras y mantenimiento durante los últimos seis años de los funcionarios del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la GAM, Miguel Mancera, explicó la nula aplicación del Fondo de Capitalidad logrado desde el año 2014. Miguel Mancera mencionó que el olvido de las autoridades es evidente en la demarcación, por lo cual es una prioridad regresar el fondo, el cual no debe ser menor al del año anterior, como lo estableció la Cámara de Diputados y desde donde defenderá que dicho fondo sea restablecido. Nosotros trabajamos para la creación de la primera Constitución de la Ciudad de México. Hoy la Constitución de la Ciudad de México, dice expresamente, que los programas sociales son obligatorios, nadie te los regala, son obligatorios. Ahí dice que a las alcaldías se les debe dar un presupuesto para infraestructura, para pavimentación, para alumbrado, para parques, para que estén bien, pero no se las han dado. Claro, que como son del mismo equipo, la Ciudad de México tiene otra cosa que llevan seis años que no han dado el Fondo del Capitalidad. El candidato Miguel Mancera, recordó que, la última vez que se utilizó el Fondo de Capitalidad, fue durante su último año de gobierno en la Jefatura de la Ciudad de México, por lo cual es primordial regresarlo en beneficio de las y los habitantes de la alcaldía Gustavo A. Madero.

ISRAEL; DICE HABER MATADO A CIENTOS DE MILICIANOS EN RAFAH Y YABALIA EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS

El Ejército de Israel aseguró haber eliminado a cientos de presuntos milicianos palestinos en sus operaciones de las últimas semanas a lo largo de toda la Franja de Gaza. Las fuerzas armadas situaron al menos 200 de estos muertos en la ciudad de Yabalia y su campamento de refugiados, en el norte del enclave, en operaciones de la División 98, en el terreno desde el 11 de mayo. Por otro lado, otros 130 presuntos combatientes murieron al este de Rafah (sur) desde la entrada de la División 162, el día 7 de mayo.

ARGENTINA; PIDE A SÁNCHEZ QUE SE DISCULPE PÚBLICAMENTE

El Ejecutivo argentino pidió que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se disculpe públicamente en medio del conflicto abierto entre su país y España por el discurso efectuado en Madrid por el presidente Javier Milei, y dijo que esta crisis nada tiene que ver con relaciones diplomáticas. Las reacciones son: Llamativas e impulsivas amenazas. No entendemos el motivo de su resquemor, no hizo mención a nadie en particular, así lo señaló el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo, Nosotros no vamos a ponernos en comunicación con el presidente español y apelamos a que el presidente español se comunique y pida las disculpas del caso, incluso públicamente.

