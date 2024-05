Nada impidió que la Marea Rosa llenara el Zócalo capitalino con miles de personas vestidas de rosa y blanco, ni el haber sido declarada la contingencia ambiental y el Doble Hoy No Circula, ni la presencia de un plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), ni la colocación de vallas metálicas en diversas calles.

Al grito de ¡Presidenta! ¡Fuera Morena! y ¡Justicia!, la Marea Rosa se abrió paso entre el campamento de la CNTE y los cortes a la circulación, incluso dando portazos ante los ojos de la Policía capitalina, para recibir con aplausos a la abanderada del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, como principal oradora del movimiento en pro de la democracia mexicana.

Ante más de 1 millón de personas, de acuerdo a los organizadores de la marcha, y de 95 mil, conforme a datos del Gobierno capitalino, de extracción morenista, la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México advirtió que en la elección del próximo 2 de junio lo que está en juego es “si los siguientes años serán de opresión, o de libertad”.

Gálvez Ruiz reconoció a los ciudadanos que “han enfrentado el insulto, la calumnia y la mentira de un poder prepotente y soberbio. Ustedes han resistido los ataques con fuerza y corazón”.

Por ello, aseguró que quiere ganar la Presidencia de México “para dar, no para recibir; para compartir, no para arrebatar; para servir, no para servirnos; vamos a ganar para escuchar, no para insultar; para respetar, no para humillar; para unir, no para dividir”, señaló.

Gálvez Ruiz dijo que después de recorrer todo el país, ha escuchado y abrazado a mexicanos “que han sido maltratados en estos años oscuros y difíciles”.”



“A las mujeres que exigen igualdad sin encontrarla. A jóvenes que necesitan oportunidades, porque se merecen más. A las personas con discapacidad … A los maestros, los médicos, las enfermeras y las cuidadoras, a quienes les debemos tanto y les hemos dado tan poco. A las madres buscadoras que claman en el desierto para encontrar a sus hijas e hijos desaparecidos”.

Mientras la abanderada opositora daba su discurso, los miles de asistentes que escuchaban atentos, ondeaban banderas de México e incluso flotaba en el aire un globo de un bebé con corona de rey, que evocaba al Presidente de México.



En esta ocasión, a diferencia de las otras marchas de la Marea Rosa, la monumental bandera de México si fue izada en el zócalo capitalino, a petición de la propia candidata, quien envió una carta al respecto al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Gálvez dijo que los mexicanos del 2024 serán recordados por no haberse dejado vencer por el odio “y nos dimos otra oportunidad para seguir siendo un solo país y un solo pueblo, unido y sin divisiones, bajo el mismo cielo, bajo la misma bandera”, refirió visiblemente emocionada.

“Vamos a ganar para abrir esa puerta de Palacio Nacional a todos los mexicanos y así, queridos amigos, cuando los mexicanos del futuro nos miren a los ojos podremos sostenerles la mirada y les diremos con orgullo: sí, los mexicanos del 2024 respondimos al llamado de la República para defenderla, los mexicanos del 2024 derrotamos al autoritarismo, defendimos nuestra democracia”

Destacó que llegó el momento de votar “para cambiar estos tiempos de enfermedad, odio y tristeza por tiempos de salud, amor y esperanza. Vamos a votar para derrotar la muerte, la mentira y el miedo y lograr que triunfen la vida, la verdad y la libertad. ¡Vamos adelante!, ¡vamos sin miedo mujeres y hombres libres!, ¡vamos por la victoria, vamos por la vida, vamos por la verdad, vamos por la libertad!”, enfatizó.

Al finalizar el evento, los gritos se unificaron en un solo lema, tras los obstáculos enfrentados para llegar al Zócalo capitalino: “¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo!”.

“Sí se pudo”, fue el grito unánime

Cobijados por la bandera de México, que finalmente ondeó durante una protesta opositora, ciudadanos que acudieron a la Marea Rosa lamentaron las vallas metálicas y la presencia del campamento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que impidió que la concentración ocupara en su totalidad el Zócalo capitalino.

Y es que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) local implementó un operativo para el acceso controlado, al cortar los accesos por Pino Suárez y 20 de Noviembre, calles en la que la Coordinadora tiene su campamento.

Pero el avance de la Marea Rosa pronto desbordó las vallas metálicas, pues miles de ciudadanos de rosa empujaron y rompieron el cerco de seguridad mantenido por policías y maestros disidentes.

Y aunque hubo breves conatos de violencia, los policías finalmente abrieron paso, principalmente a los adultos mayores, que gritaban “sí se pudo, sí se pudo”.

Mientras tanto, desde los balcones y techos de Palacio, funcionarios y militares tomaban discretamente fotos y videos de la Marea Rosa.

Superado el primer encontronazo y en medio de gritos de “narco presidente” y “fuera Morena’, los profesores paristas guardaron silencio y establecieron cordones de seguridad alrededor de sus campamentos, incluso procedieron a marcar el camino a la Marea Rosa para entrar, ahora sí sin impedimentos, al Zócalo capitalino. /LUIS VALDÉS

En Chiapas sí hubo choque con la CNTE



Pese a la calma con la que se movilizó la Marea Rosa en casi todo el país, en Chiapas la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sí provocó un choque con la manifestación ciudadana.

En Tuxtla Gutiérrez, los participantes de la movilización, que se replicó en al menos un centenar de ciudades de México, EU y Europa, se encontraron con decenas de enardecidos profesores que, armados con palos y tubos, les negaron el acceso al Zócalo de la ciudad.

“¡Retírense! La plancha es nuestra, la plancha es nuestra”, se observa decir en un video a un presunto profesor, que secundado por dos personas armadas con tubos, en medio de gritos y sonidos metálicos.

“Estos son comprados por el Gobierno, no dejan entrar a nadie, absolutamente a nadie”, dice quien graba el video, mientras a su alrededor los integrantes de la Marea Rosa gritan “¡Viva México! ¡Viva México!.

El video termina con un conato de violencia, llegando a empujones y golpes, con dos personas en el suelo.

Además de las principales ciudades del país, incluyendo las capitales de las 32 entidades federativas, la marcha por la Marea Rosa también se realizó en urbes extranjeras como Barcelona, España; Dalla, Estados Unidos; París, Francia; Toronto, Canadá, y Londres, en Reino Unido. /LUIS VALDÉS