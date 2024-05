Bajo los colores del PAN, PRI y PRD de la coalición Va X la CDMX, Luis Alberto Mendoza busca convertirse en el siguiente alcalde de Benito Juárez, demarcación a la que define como cuna del movimiento de oposición y la “joya de la corona” en la capital del país.

“No nada más la joya de la corona, es la punta de lanza de la oposición a nivel nacional, se ha convertido en eso, en la cuna del movimiento real de la oposición”, aseguró, en entrevista, con este diario.

La alcaldía Benito Juárez, dijo, se ha convertido en una obsesión de la 4T que nunca ha podido ganar la jurisdicción y que ideológicamente por Morena están aferrados con eso, “desde el Presidente de la República y el Jefe de Gobierno”.

Para este candidato de extracción panista, el tema del agua en Benito Juárez, es tan sólo un ejemplo del acoso que se vive en esa alcaldía, porque el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) reservó por tres años los informes sobre la causa de contaminación que dañó a más de ocho colonias.

“Que se pongan a trabajar los responsables, que es el Gobierno de la Ciudad, Sacmex, que no escondan información. Al día de hoy llevamos 46 días de este grave problema y no nos han dicho qué es lo que está pasando en Benito Juárez. No nos han podido decir, ni explicar, qué es lo que pasó. En vez de abrirse, el Gobierno está reservando información”, lamentó.

Pese a las denuncias de candidatos opositores sobre agresiones contra integrantes de la alianza, Luis Mendoza descartó solicitar seguridad para su campaña, aunque admitió no sentirse seguro en el actual proceso electoral.

“ Yo lo he declarado, que si necesitara seguridad, la única policía en la que confiaría sería Blindar BJ, porque quien me tiene que cuidar me está persiguiendo” acusó Mendoza.

En materia de seguridad, el candidato de la alianza busca la permanencia del programa Blindar Benito Juárez y una estrategia de “micro cuadrantes”, para brindar mayor respuesta en un menor tiempo ante las emergencias de vecinos.

“Para mí es muy importante continuar con el programa Blindar BJ 360, son 2 ejes importantes, blindar la alcaldía y mantener los servicios urbanos, mejorarlos, darles punta de lanza en cuestiones ya hasta de un tema ecológico, este paso necesitamos en Benito Juárez”, aseguró.