La candidata de Morena, Nayeli Salvatori Bojalil, a través de redes sociales denunció presuntas amenazas por parte de su exmarido; pide ayuda del Gobierno.

A través de un live, Nayeli Salvatori Bojalil mejor conocida como Nay Salvatori o “La señora de las lomas”, quien es candidata a la diputación local de San Pedro Cholula, en Puebla, por Morena, expuso que su expareja David Serna , le quitó a su hijo y la tiene amenazada de muerte para cederle custodia, ante esto pide ayuda del Gobierno por si algo le llega a pasar.

Durante la transmisión, Salvatori, mencionó que ha sufrido ataques de violencia por parte de su expareja quien le ha exigido la entrega plena de la custodia de su hijo.

Además, detalló que su exmarido, identificado como David Serna, ha hecho varias amenazas en su contra y de su familia e incluso la privó de poder ver a su pequeño.

Lo de la custodia se da porque presuntamente desde que Nay estaba embarazada, él le puso de condición concebirlo sólo si le otorgaba la patria potestad de su hijo en caso de separarse.

Lo cual, según la candidata de Morena , no tomó relevante el presunto acuerdo, ya que tenían un matrimonio sólido, sin embargo, ha detallado en sus redes sociales, este empezó a tener problemas luego de que ella decidiera involucrarse de nuevo en la política.

Pues el argumento de su expareja era que Salvatori iba a descuidar demasiado a su hijo, por todo lo que conllevaban los trabajos de campaña.

En tanto que, tras los conflictos que surgieron, su relación llegó a su fin.

Si bien en un inicio Salvatori no dio una aclaración al respecto por toda la situación que estaba enfrentando por estar en campaña, en su reciente live mencionó que ya no podía seguir guardando silencio por el miedo que la invade de que algo le llegue a pasar.

“Nada más dime, vas a cumplir o no el acuerdo que teníamos o no, sino para saber yo qué sería con mis abogados […]. Voy a hacer lo que tenga que hacer, yo te dije que tenía plan a y b” menciona David Serna en los audios que compartió Nay.

En otro audio menciona: “No puedes venir cuando quieras, además de que la guardia y custodia es mía, este vamos a quedar en los gastos como habíamos negociado[…] si te vas a ir así, pues orale, wey nada más que atente a las consecuencias, porque tú y yo tenemos un acuerdo y si no me lo cumples está bien, no pasa nada, no más que te voy a dejar en la pinche calle a ti y a tu familia”.

Es por ello que la candidata de Morena pide ayuda, pues enfatizó que David es un violentador y que la tiene amenaza con que si ella hace algo va sobre ella.

“Si algo me pasa es culpa de él, esto lo viven muchas mujeres , hoy rompo el silencio porque estoy hasta la madre de que un cabrón me esté amedrentando, ya me harte de que me amenace, de que invente cosas para dañar mi imagen. Así que lo hago responsable a él. Pido al Gobierno, por favor, que de seguimiento a los casos de violencia, me siento vulnerada, siento que mi vida corre peligro porque sé cómo él se maneja ”, refirió Nayeli.

@naysalvatori Me costó mucho tiempo tener el valor para poderme defender! Mi sororidad con todas aquellas que viven lo mismo! Voy a recuperar a mi bebé ♬ sonido original – Nay Salvatori

