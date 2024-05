El presidente Andrés Manuel López Obrador, se reunió con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Es el sexto encuentro entre el jefe del ejecutivo federal y la disidencia magisterial en el último mes, la cual entre sus demandas precisa aumentar el salario de los profesores en cien por ciento, echar abajo la actual reforma educativa, mejorar las pensiones para su retiro, la reinstalación de profesores cesados y respetar su derecho al paro indefinido. El vocero de la CNTE, Pedro Hernández índico que en caso de haber acuerdos, retirarán el plantón que instalaron en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. En el marco del Día del Maestro y en demanda de mejoras salariales, integrantes de diferentes secciones sindicales de la CNTE realizaron una marcha desde las inmediaciones del metro San Cosme al Zócalo de la Ciudad de México. Los inconformes solicitan aumento salarial de 100% al sueldo base, abrogación de la reforma educativa y de la Ley del ISSSTE 2007, jubilación por años en servicio, pago de pensiones en salarios mínimo y no en UMA, avanzaron de manera lenta y pacífica por Calzada México-Tenochtitlán, avenida Hidalgo, Eje Central Lázaro Cárdenas y Venustiano Carranza hasta Pino Suárez, para ingresar al primer cuadro capitalino. Por lo que personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México realizó cortes viales para salvaguardar la integridad de los asistentes a la movilización y canalizar a los automovilistas por vialidades alternas. Al llegar a la plancha del Zócalo intentaron, sin éxito, derribar las vallas que protegen Palacio Nacional, instalar un plantón e irse a paro indefinido.

CATY MONREAL; FIRMA 10 COMPROMISOS DE INCLUSIÓN CON LA COMUNIDAD LGBTTTIQ

Caty Monreal candidata a alcaldesa en Cuauhtémoc por Morena, PVEM y PT, durante la conmemoración del Día Nacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, recibió el apoyo de 20 asociaciones y colectivos de la comunidad. La candidata a alcaldesa en Cuauhtémoc Caty Monreal firmó 10 compromisos con colectivos de la comunidad LGBTQ+ para lograr una verdadera inclusión tanto social, laboral, recreativa y de seguridad en la alcaldía durante su gobierno. Entre ellos, destaca que dará capacitación integral e inmediata a los servidores públicos de la demarcación en materia de diversidad sexo genérica y no discriminación, en particular para quienes operan la Ventanilla Única, el Centro de Servicios y Atención Ciudadana y del Centro de Acompañamiento a Vecinos. Para mí significa un compromiso real e histórico, no de un momento electoral como a veces la derecha ha querido simular. Conmigo tienen una aliada de verdad, una amiga que les acompañará en todo momento pues estoy convencida de que aún hay muchas cosas por hacer. Con Caty Monreal habrá un convenio con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de proximidad de la alcaldía Cuauhtémoc para la aplicación del protocolo de atención LGBTQ+ con el que se promueva un trato igualitario, digno y no discriminatorio. Además, se abrirá una bolsa de trabajo para la comunidad y se firmará un convenio con empresarios de la demarcación en el que se comprometan a abrir más puestos laborales. En la actualidad, sólo se les da un apoyo de mil pesos a 200 personas. Eso ni siquiera se puede llamar apoyo. Tenemos que generar condiciones laborales optimas para salir de círculos de pobreza, de desigualdad y de discriminación, en especial para las personas transgénero. También se comprometió a realizar campañas contra el bullying y de visibilidad de las familias diversas en las escuelas de la alcaldía Cuauhtémoc. Vamos a trabajar de la mano con ustedes en los compromisos que estoy firmando, les voy a garantizar que se fomente un absoluto respeto a sus derechos humanos, ésta alcaldía debe ser luz para las demás alcaldías y un punto de origen para que respeten la diversidad y que el amor y la libertad sea la clave de nuestro gobierno y así lo vamos a hacer. Las asociaciones que manifestaron su respaldo a Caty Monreal son: Casa Roshell; YAAJ; Informes Violeta; Revista Todes; Fundación Orgullo México; Corazones Unidos A.C; Fundación Ingeniero Rogelio Jaime Coria; Colegio de los Saberes Feministas y, Movimiento Pueblo Unido. También estuvieron presentes: Sumate Con Orgullo; Bloque Suma LGBTTTIQ Cuauhtémoc; Unión de lucha por la dignidad humana y la justicia social; ANADE LGBTTTIQ A.C Comerciantes Independientes del Mercado Sonora A.C; Colectivo Utopia; Ciudad Diversa; Movimiento Igualitario LGBTTTIQ+; Movimiento Feminista de Mujeres Diversas (MFMD Nosotttras) y, Juventud Real. La candidata Caty Monreal ha demostrado ser una aliada fuerte y comprometida con la diversidad sexual y su apoyo es fundamental en nuestra lucha por la inclusión, por lo que le expresamos total respaldo a su proyecto rumbo a la alcaldía Cuauhtémoc porque queremos tener gobernantes de izquierda que le den continuidad a nuestras demandas.

CLAUDIA SHEINBAUM; APOYARE AL GOBIERNO DE LA CDMX QUE ENCABEZARÁ CLARA BRUGADA

Claudia Sheinbaum, candidata a la Presidencia por la coalición ‘Sigamos Haciendo Historia’, señalo que el próximo Gobierno Federal apoyará al Gobierno de la Ciudad de México que encabezará Clara Brugada en cuatro temas fundamentales; construcción de 4 líneas más del Cablebús, una nueva universidad Rosario Castellanos en Cuajimalpa, inversión estratégica en agua y en el fortalecimiento de la seguridad. Ya me puse de acuerdo con Clara Brugada, y vamos a apoyar particularmente tres temas, o en cuatro temas; vamos a seguir apoyando para mejorar la movilidad en la ciudad, le vamos a apoyar con los 4 cablebuses, para hacer una universidad en Cuajimalpa, le vamos a apoyar en un proyecto estratégico de largo plazo para atender el problema del agua en toda la ciudad, y vamos a seguir apoyando, por supuesto, en seguridad. Ante miles de simpatizantes que se dieron cita en la explanada de la alcaldía Cuajimalpa, Claudia Sheinbaum indicó que otros temas en que su próximo gobierno apoyará a la gestión de Brugada Molina serán en garantizar el derecho a la salud por medio del IMSS Bienestar y en la construcción de vivienda social. Refirió que las únicas propuestas del PRIAN en la ciudad son continuar con el cártel inmobiliario, que significa construir departamentos para adueñarse de ellos, privatización del agua, aumentar la tarifa del Metro y poner a sus amigos hampones en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Claudia Sheinbaum pidió a la ciudadanía de Cuajimalpa y de toda la Ciudad de México salir a votar el próximo 2 de junio y llevar a otras 10 personas más a votar, para demostrar que la Cuarta Transformación continuará en el país y en la Ciudad de México. Y de una vez les invito, porque estoy segura de que vamos a ganar y el 2 de junio vamos a estar celebrando en el Zócalo de la Ciudad de México.

XÓCHITL GÁLVEZ; PLANTEÓ DIGITALIZAR EL RPP PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN Y EL FRAUDE EN EL SECTOR INMOBILIARIO

La candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez al participar en la Expo Desarrollo Inmobiliario The Real Estate Show 2024, planteó digitalizar el registro público de la propiedad para combatir la corrupción y el fraude en el sector inmobiliario de México. La aspirante de la coalición opositora Fuerza y Corazón por México impulsó el uso de tecnologías como el blockchain para la administración del uso del suelo. En este sentido, opinó que el registro público podría allegarse de estas tecnologías de la información, que permiten mediante criptografía el registro de transacciones y seguimiento de activos de manera segura, transparente y descentralizada. Asimismo aseguró que, si México alcanza a adoptar el blockchain para todo el tema inmobiliario, se acabaría con las especulaciones y las redes de corrupción dentro y fuera del gobierno para obtener permisos y construir fuera de los marcos legales y regulatorios. Con blockchain, si el uso de suelo fuera digital, el notario no pudiera escriturar un solo departamento adicional, todo está diseñado, ahora, para que la corrupción siga. Además, consideró que la corrupción ocurre en todos los niveles, incluso en el Poder Judicial, donde jueces otorgan amparos a desarrolladores inmobiliarios para hacerse de predios y terrenos de formas irregulares. La corrupción está a nivel delegación, a nivel Ciudad de México, a nivel del registro público de la propiedad y a nivel notario. La abanderada del PAN, PRI y PRD admitió que el sector inmobiliario es un segmento súper indispensable para el desarrollo de México. Por ello, manifestó su preocupación por la pérdida de competitividad en el sector, que también tiene que ver, aseguró, con la percepción de corrupción. El sector inmobiliario, perdió competitividad por temas de percepción de corrupción, y entonces se pararon prácticamente todos los proyectos y cuando se quisieron activar los proyectos ustedes ya se habían ido. Xóchitl Gálvez también mencionó que impulsará reglas claras para el sector inmobiliario en México para que la inversión llegue. Además, criticó que se haya disminuido la oferta de vivienda social y de interés medio, lo que afecta a la mayoría de la población mexicana. Es muy preocupante ver cómo se ha reducido la oferta, la renta de oficinas, por ejemplo, se ha reducido la construcción de vivienda tanto social, como de interés medio y esos son indicadores que económicamente para el país son fundamentales.

MARIO DELGADO; LA “MAREA ROSA” SIEMPRE FUE UNA FARSA; DESDE EL PRINCIPIO TUVO UN ORIGEN PARTIDISTA

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que el auto denominado movimiento de la “Marea Rosa” tuvo, desde un principio, un origen 100 por ciento partidista. Como prueba reveló que, en octubre de 2023, la candidata del PRIAN, Xóchitl Gálvez, registró a su nombre la marca “Fuerza Rosa” ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) con el objetivo de reclutar voluntarios y operadores políticos. Resulta que Xóchitl Gálvez registró ante el IMPI “Fuerza Rosa” como marca a su nombre, desde octubre de 2023. Y pide ante el IMPI el registro de esa marca, “Fuerza Rosa”, para el reclutamiento de voluntarios políticos; el reclutamiento de operadores políticos, la difusión de campañas políticas. Entonces, todo fue una gran mentira: la marcha ciudadana, la ‘Marea Rosa’, la espontaneidad de la sociedad civil manifestándose para defender la democracia. Todo fue una farsa; estaba perfectamente planeado. El dirigente morenista informó que el domicilio que proporcionó la candidata para registrar la marca es el mismo que usa la encuestadora México Elige, cuyo director informó hace unas semanas que pertenecía al equipo de la candidata. Acuérdense que cada mes salía esta encuestadora y le daba cifras muy optimistas a la candidata del PRIAN, hasta que se descubrió que el director de esta empresa estaba en el cuarto de guerra de Xóchitl Gálvez. Entonces, se les cae el teatrito de la legitimidad de México Elige. Para que no quede duda: el domicilio que ponen para registrar la marca Fuerza Rosa es el de México Elige. En ese sentido, afirmó que el llamado Frente Cívico Nacional, una de las organizadoras de la movilización del próximo 19 de mayo, no tiene nada de ciudadano, y remarcó que, aunque los convocantes saben que no ganarán las elecciones, la cita del próximo 19 de mayo es para defender a los candidatos plurinominales del PRIAN. Todo fue una farsa. Entonces, ¿a qué se resume la marcha de este domingo? Insistimos: no van a ganar la Presidencia, ya lo sabemos todos. Insisten en la marcha y en engañar a la gente porque quieren que lleguen los plurinominales. Por esa razón, Mario Delgado comentó que el hashtag que debería difundirse para promover la marcha del 19 de mayo es #LaCorrupciónNoSeToca y #YoDefiendoAlPRIAN. Quieren regresar a las Cámaras para mantener la corrupción. Entonces el hashtag de la marcha es #LaCorrupciónNoSeToca. No se metan con la corrupción y, por supuesto, quien marche el 19 de mayo es para defender al PRIAN. No hay nada de ciudadano. La ‘fuerza rosa’ no existe. Siempre ha sido del PRIAN; una marca del PRIAN para engañar a la ciudadanía.

ALEJANDRO ARMENTA; LÍNEA 1 DEL CABLEBUS EN PUEBLA INCLUIRÍA A CANOA EN SU RECORRIDO

El proyecto de la Línea 1 de Cablebus, que plantea Alejandro Armenta como parte de su campaña por el gobierno de Puebla, abarcará en su recorrido a la junta auxiliar de San Miguel Canoa. El candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia señaló que ya le compartió su proyecto a la abanderada a la presidencia Claudia Sheinbaum. Así, el senador con licencia apuntó que buscará la asesoría del equipo que ayudó a la ex jefa de gobierno a instalar una línea de cablebús en la Ciudad de México. Armenta Mier dijo que el trayecto de esta línea iniciaría en la junta auxiliar de La Resurrección para concluir en la zona de Casa Aguayo. Sin embargo, adelantó que en caso de ganar la elección y concretar el proyecto, el recorrido iniciará en San Miguel Canoa, beneficiando a más de 150 mil poblanos que no cuentan con un sistema de transporte. Aquí viven más de 150 mil poblanos que no tienen sistema de transporte y la otra ruta de cablebús va a ser importante en uso turístico y de uso económico para la población. En total son cuatro las líneas de cablebús que Alejandro Armenta propone construir para Puebla, la primera iría de La Paz a Angelópolis, una más del Bulevar 5 de Mayo al parque La Carmela y la última de la CAPU a Angelópolis.

SENADOR JULEN REMENTERÍA; INVITA A MARCHAR POR AMOR A MÉXICO

El Coordinador de Senadores del Partido Acción Nacional, Julen Rementería del Puerto, invitó a los mexicanos a la marcha rosa, el próximo domingo 19 en la Ciudad de México y en las diversas ciudades del país donde se realizará esta caminata a favor de la democracia. Todo mexicano libre que esté cansado de las mentiras y traiciones de la Cuarta Transformación, será bienvenido en la marcha que se realizará por las principales calles de la Ciudad de México, así como en las diferentes ciudades de la República. Rementería del Puerto, destacó que este 19 de mayo habrá una concentración masiva como nunca en este país, por ello invitó a todos los ciudadanos de México, libres, que no quieren este desastre de gobierno, que está dejando al país sin agua, sin medicamentos y ahora sin luz. A todos los mexicanos, que aman este país y que no quieren ese segundo piso de mentiras, de traiciones, estamos convocando a aquellos que quieran que este país tenga realmente otro camino, que se logre el bien posible, que vaya, que asista en libertad, que, en absoluta calma, a apoyar a la marcha y con ello a quien va a ser la próxima presidenta de México, Xóchitl Gálvez Ruiz. Finalmente, dijo que este próximo domingo, será un día completo, porque se realizará el tercer y último debate rumbo a la presidencia de México, donde sin duda se ganará la elección primero en la calle y después en las urnas.

MARKO CORTES; LA ELECCIÓN SE VA A DEFINIR ENTRE DOS MUJERES

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, aseguro que la elección del próximo 2 de junio, en la que se elegirá presidenta de la República, se definirá entre dos mujeres. Nosotros sabemos que tenemos a la mejor candidata, Xóchitl Gálvez y que después del segundo debate presidencial empezó un crecimiento claro en las preferencias electorales, llegando al punto de estar en empate técnico y encaminarse hacia una clara victoria. En contraste, dijo que la candidata de las mentiras, la que representa la dictadura, corrupción, opacidad y continuidad de los abrazos a criminales, va en caída. De gira por Durango, hizo un llamado a la ciudadanía a emitir en las urnas un voto bien pensado para derrotar al autoritarismo y populismo que tanto daño le ha hecho al país. El voto útil, es el voto que sirve para derrotar a un gobierno que no ha gustado, que no ha dado resultados, no un voto disperso en otras opciones, sino en la que sí le puede ganar al modelo que no nos gusta. Y amigas y amigos, claramente, obviamente el voto útil es para Xóchitl Gálvez. El jefe nacional de los panistas solicitó un voto por Acción Nacional, que no haya votos nulos y se vote parejo. Apoyemos con todo a nuestras candidatos y candidatos y de esta forma, el 2 de junio, demostrar que quien manda finalmente somos todas y todos los mexicanos. El dirigente del PAN destacó que en Durango se logró hacer historia y evitar la llegada de Morena, por lo que exhortó nuevamente a que se exprese nuevamente un voto masivo, un voto enorme de la gente libre y pensante.

MARCOS AGUILAR VEGA; SE CONGRATULA PAN POR DECISIÓN DE LA SCJN DE MANTENER CONGELADA LA ELIMINACIÓN DE 13 FIDEICOMISOS DEL PODER JUDICIAL

Marcos Aguilar Vega, vocero del Partido Acción Nacional, se congratuló por la importante resolución que tomó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al revocar la suspensión definitiva con efectos generales que mantiene congelada la eliminación de 13 Fideicomisos del Poder Judicial. El máximo tribunal constitucional y máxima autoridad jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación rechazó el proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien propuso levantar la suspensión concedida el año pasado contra la eliminación de dichos fondos aprobada por senadores y diputados de Morena y sus aliados. De ahí que, resaltó, la independencia del Poder Judicial es un elemento fundamental en la vida democrática de cualquier país, además que la independencia del juez va indisolublemente unida a la concepción de un sólido y maduro Estado constitucional. Aguilar Vega insistió en que la idea del Estado de derecho celebra su máximo triunfo en la independencia de la decisión del juez, por ello se debe defender la independencia del Poder Judicial en nuestro país. Hay que recordar, que este vital contrapeso de nuestro país mostró su importancia al rechazar la tóxica reforma eléctrica y el Plan B en materia electoral, ambos enviados desde el actual Ejecutivo, propuestas que eran a todas luces nocivas para México y, a partir de estas resoluciones, López Obrador ha montado el cólera pues no tolera que contradigan sus decisiones ya que es un hombre centralista y autoritario. Añadió que, ahora, de cara a las elecciones, los mexicanos tampoco debemos olvidar que esta autonomía del Poder Judicial le molesta al actual gobierno de Morena y una muestra de ello fue la iniciativa de reforma enviada por López Obrador para que el pueblo elija a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, con ello, someterlos a sus caprichos.

RUBÉN MOREIRA; LLAMA AL CONGRESO DE LA UNIÓN A DICTAMINAR A LA BREVEDAD LA LEY GENERAL DE AGUAS

El diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, hizo un llamado al Congreso de la Unión para que dictamine a la brevedad la iniciativa que expide la nueva Ley General de Aguas y pueda ser votada en la siguiente Legislatura. Lo anterior, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinara que el Congreso de la Unión incurrió en una conducta contumaz al no cumplir con la sentencia con la que se le ordenó emitir la Ley General de Aguas, plazo que venció el 15 de diciembre de 2022 y fijara un plazo de 10 días hábiles para que las Cámaras de Senadores y de Diputados informen en qué etapa del proceso legislativo se encuentran este proyecto. Que ya las dos comisiones referentes al agua presenten dictámenes a las futuras mesas directivas para que se vote, porque estamos en una falta grave y la Corte lo está señalando. No creo que sea válido patear esto hacia futuro. En el marco de la Comisión Permanente, que sesiona en el Senado de la República, el líder parlamentario reiteró que es urgente votar el dictamen en comisiones, a fin de que en septiembre próximo, cuando inicia la LXVI Legislatura, pueda ser discutido y votado en el Pleno.

LEONEL GODOY; INADMISIBLE QUE LA SCJN PRETENDA DICTAR AL CONGRESO DE LA UNIÓN SU AGENDA LEGISLATIVA Y FIJE PLAZO PARA EMITIR UNA LEY GENERAL DE AGUAS

El diputado Leonel Godoy Rangel (Morena) consideró inadmisible que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pretenda dictar al Congreso de la Unión su agenda legislativa, y fije un plazo para emitir una Ley General de Aguas. Es inadmisible que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos haga ese apercibimiento. Aseguró que no va a ser la Corte quien nos va a venir a dictar eso. No lo podemos aceptar de ninguna manera, cuando menos la bancada de Morena no lo acepta. Asimismo, descartó que a corto plazo se establezca un cronograma en el que se ponga un plan legislativo específico para dar cumplimiento al apercibimiento. El diputado afirmó que la SCJN se siente el poder supremo, el poder superior; sin embargo, se trata de poderes iguales y cada uno tiene sus atribuciones. Nosotros vamos a decidir cuándo resolvemos cualquier tema legislativo.

ALEJANDRO MORENO; ESTÁ CLARO QUE ÁLVAREZ MÁYNEZ LE DIJO NO A MÉXICO

El líder nacional del PRI Alejandro Moreno, afirmó que los empleados del Presidente de la República son Dante Delgado y Samuel García, que son los titiriteros del candidato de MC. Lamentó que en este momento en Movimiento Ciudadano tengan una posición cero responsable con el país, porque esto es por México. Aseguró que en el PRI y la coalición Fuerza y Corazón por México estamos muy compactos, trabajando fuerte y vamos a tener un gran resultado el 2 de junio. Alejandro Moreno, afirmó que, al negarse a declinar en favor de Xóchitl Gálvez, Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), está claro que le dijo no a México. Es patético ver a un personaje que pretende soñar en decidir los destinos de este país, poco serio. Alejandro Moreno sostuvo que, en los debates, Álvarez Máynez solo sale a tratar de ver cómo ayuda a la candidata oficial y cuestionó: ¿qué tiene”. Al responder, remarcó: no tiene nada, no lo pelan en el debate porque no tiene una propuesta sólida. Subrayó que lamenta mucho que en este momento los emecistas tengan una posición cero responsable con el país, porque esto es por México. Sobre la posición del PRI y la coalición Fuerza y Corazón por México, el dirigente del Revolucionario Institucional puntualizó que nosotros estamos muy compactos, trabajando fuerte y vamos a tener un gran resultado en la elección del 2 de junio, porque el PRI va a salir muy fuerte, muy sólido.

XI JINPING Y VLADÍMIR PUTIN; CIERRAN FILAS SOBRE LAS SALIDAS A LOS CONFLICTOS EN UCRANIA Y PALESTINA

El presidente chino, Xi Jinping, declaró posterior a su reunión con su homólogo ruso, Vladímir Putin, que ambas partes están de acuerdo en que una solución política a la guerra en Ucrania es el camino correcto. Xi aseguró que China espera que el continente europeo recupere la paz y la estabilidad, e indicó que su país continuará desempeñando un papel constructivo en ese sentido. La visita de Putin a Pekín ha comenzado un día después de que el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, anunciara en Kiev una partida adicional de 2.000 millones de dólares para ayudar a Ucrania a adquirir armamento de Estados Unidos y de otros países e incrementar la capacidad de producción de su propia industria militar.

