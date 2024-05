Victoria Ruffo aseguró que no vivirá en Noruega con su esposo Omar Fayad, porque aquí tiene su casa, a su familia y a sus hijos; sin embargo, dijo que el matrimonio no se ha roto, pero considero que está a punto, ¿no creen? Bien dice el dicho: “Santo que no es visto, no es adorado”.

Danna besó en la boca al conductor argentino Lizardo Ponce en plena entrevista, pero fue un besito de piquito sin importancia, de hecho era parte de una dinámica y por eso su novio Alex Hoyer no se puso celoso. ¡Ojo Danna! Esas entrevistas de opción múltiple y preguntas rápidas, te ponen en apuros.

Entre lágrimas, Reynaldo Rossano, El Papirrín, reveló que sus hijos no lo quieren ver, ya que la mamá los ha mal influenciado.

El comediante no ha tenido tanto trabajo y piensa que su exesposa, Karla Arreola, se ha encargado de alejarlo de ellos, puesto que les dice que no los quiere y por eso no les da dinero.

Su situación actual no le permite pagar las colegiaturas y ha dado la pensión que marcó un juez; siempre tuvieron una buena relación y en otro momento, los niños le dijeron que no estaban contentos con su mamá, por eso, el actor levantó una denuncia por abuso infantil, pero no procedió porque no corroboraron lo que le habían confesado porque tuvieron miedo, ya que viven con ella. Una historia más de problemas de adultos que acaban afectando a los hijos.

Nodal reveló que quitarse los tatuajes de la cara ha sido un proceso muy doloroso y no lo volverá a hacer.

Larry Hernández fue víctima de ataques en redes sociales por supuestamente maltratar a un empleado, pero aseguró que todo es parte del show, puesto que está planeado y la gente que lo conoce y va a sus conciertos, lo sabe.

La productora Angelli Nesma confirmó su retiro de las telenovelas después de 54 años, ya que quiere descansar; se va satisfecha, pues tuvo grandes logros, como el recientemente de Tú vida, es mi vida.

Consuelo Duval confirmó que terminó con su novio de 26 años, la pasó muy bien, pero considera que iban por caminos distintos y prefirieron separarse.

Anitta reveló que practica la santería y por ello, perdió 100 mil seguidores en Instagram. La cantante aclara que es una religión como cualquier otra, que hay que documentarse y no pensar que por eso, se la pasa haciendo brujerías.

Yuridia le respondió a un seguidor en redes sociales, quien la acusó de haber abandonado a su hijo mayor; la cantante aclaró que no es cierto y no entiende por qué la quieren hacer sentir mal. Phoenix vivió algunas temporadas con su padre y otras con ella y eso no tiene nada de malo.

Tengo un pendiente, Horacio Pancheri le reclamó a Samadhi Zendejas por exhibirlo tras llamarla “fea”, pero si él le faltó al respeto, ¿por qué ella tendría que quedarse callada?

Hay más… pero hasta ahí les cuento.

