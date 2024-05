El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseveró que sí se apegara al principio de imparcialidad en la presente temporada electoral. Esto ocurre luego de que la candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, asegurara que Lopez Obrador ha afectado su campaña. Lopez Obrador dijo: ¡Claro, claro! No somos iguales, nosotros luchamos por la democracia, nosotros enfrentamos los fraudes, no podemos hacer lo mismo, es una cuestión de convicciones, de principios. El ex vicepresidente Vicente Fox llegó a decir que claro que había cargado los dados en favor de su candidato, así de manera cínica, y se reunía todos los lunes con su partido desde los Pinos, y desde ahí salía toda la guerra sucia, desde el Gobierno en contra de nosotros, no somos iguales. El mandatario apuntó que el Gobierno de México han cumplido con todas las recomendaciones emitidas por las autoridades electorales. Todas, todas, todas las recomendaciones que nos han hecho las hemos cumplido, hasta más. Cuando inventan esto de que teníamos que editar las mañaneras, si son en vivo ¿cómo las editamos? Tomamos la decisión de mantenerlas 24 horas, la de ayer ya no la pueden ver en nuestra página. Es más ni menciono a las personas, ¿díganme cuándo he mencionado en campaña por su nombre a un candidato? Creo que en un caso por alguna razón, pero no en contra de nadie. Ni modo que ya no diga lo que suceda, ya el propio tribunal habló de que tenga garantizada mi libertad de expresión. Si siempre lo he dicho, llevo años diciéndolo.

CATY MONREAL; MI PRIORIDAD EN CUAUHTÉMOC SERÁ LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA RECONCILIACIÓN CON TODOS LOS SECTORES

Caty Monreal, candidata a alcaldesa en Cuauhtémoc por Morena, PVEM y PT se reunió con rotarios de la Ciudad de México para exponer los ejes de gobierno que pondrá en marcha a partir del primero de octubre próximo tras ganar la elección del domingo 2 de junio. Estoy convencida de que la alcaldesa debe ser una mujer que no tome partido por ningún grupo en la alcaldía, que sea conciliadora, mediadora y sepa gobernar ésta hermosa demarcación que ha vivido en medio del encono y el pleito en el último trienio. Caty Monreal también planteó como prioridad la participación ciudadana pues, dijo, todos los vecinos y vecinas serán escuchados y serán tomados en cuenta para cualquier acción de gobierno ya que no vamos a llegar a imponer, vamos a llegar a mediar, dialogar y generar consensos. Además, explicó que trabajará de la mano con todos los sectores productivos para incentivar la reactivación económica y en especial la transparencia y en una burocracia eficaz en la alcaldía. Tengo muy en cuenta la queja y con razón, de lo lento que puede resultar hacer trámites en la alcaldía, pero nosotros vamos a mejorar el servicio de la ventanilla única; tendremos una profesionalización de la administración pública y, vamos a usar más tecnología para ser más eficaces. Estoy muy contenta, porque sé a lo que me enfrento, sé el reto que tengo enfrente. Y quiero ser alcaldesa de la Cuauhtémoc porque he hecho aquí mi vida desde los 18 años y he visto cómo en lugar de ir avanzando poco a poco, hemos ido en bajada. Se nota y es evidente, cómo éste último trienio ha significado más calles sucias, más oscuridad, más colonias inseguras, más desesperanza de la gente, más pobreza de ciertos sectores. Eso va a acabar en mi gobierno. Caty Monreal señaló que como nunca, en éste proceso electoral se vive un momento histórico y fundamental. “Seguramente seremos tres mujeres las que estemos al frente de los retos venideros en la alcaldía, la Ciudad y la Presidencia, y como nunca antes, seremos tres mujeres coordinadas que trabajaremos para dar resultados visibles y reales”.

CLAUDIA SHEINBAUM; DIALOGA CON EMPRESARIOS DE JALISCO

La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, se reunió con miembros del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y de la Cámara de Comercio. El sector empresarial de Jalisco le pidieron que en caso de llegar a la presidencia atienda problemas como el abastecimiento de agua e invertir en capacidad e infraestructura eléctrica, además de apoyo a Pymes y atender la inseguridad. Los empresarios también pidieron fortalecer el estado de derecho e incrementar la base de contribuyentes. Javier Arroyo Navarro, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, habló a nombre del sector privado y dijo que las empresas de Jalisco trabajan incansablemente para lograr un mejor país. Representamos sectores claves como el agro alimentario, donde Jalisco destaca por su liderazgo, el sector industrial con empresas integradas a las cadenas de proveedores del sector metalmecánico, automotriz y aeroespacial. La industria electrónica donde la entidad juega un papel de liderazgo por su desempeño y capacidad exportadora, requiere de una mentalidad abierta y apreciamos su disposición para dialogar con nosotros. Observamos un horizonte de oportunidades para consolidar la posición de nuestro país como una potencia emergente en el mundo, las condiciones geopolíticas parecen más favorables ahora El coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Antonio Lancaster Jones, dijo que Jalisco ha dejado de ser solamente la tierra del mariachi y la torta ahogada para convertirse en un referente nacional en la producción de bienes y servicios. Destacó que el estado de Jalisco alberga más del 15 por ciento de los parques industriales y la industria y el sector de la moda están en los primeros lugares del país. Presentó los ejes del trabajo del sector industrial como son mejorar la infraestructura, un transporte moderno y eficiente y mejora en los puertos y aeropuertos del país. Finalmente hizo un llamado a mejorar la infraestructura del IMSS.

XÓCHITL GÁLVEZ; PIDE GENERAR CONDICIONES PARA LLEGAR A UN “GRAN ACUERDO” ENTRE LOS PARTIDOS OPOSITORES A MORENA

La candidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, llamó a generar condiciones para llegar a un “gran acuerdo” entre los partidos opositores a Morena para corregir el rumbo del país, y advirtió que lo que está en juego es el futuro de México y dos proyectos de Nación. Yo creo que lo que nos estamos jugando es qué país queremos, un país que siga en manos de la delincuencia de un gobierno que protege a los delincuentes, como ha sido el caso de Morena y su gobierno, un país democrático, o un país que hoy sabemos que no tiene rumbo para los mexicanos. Entonces, creo que es el momento de todos pensar los que queremos, que México camine hacia otro lugar, sentarnos, tranquilizarnos, no descalificarnos y ver si podemos construir un gran acuerdo. Xóchitl Gálvez agradeció la propuesta del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, de renunciar a la presidencia de su partido y a su candidatura plurinominal al Senado de la República, si el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, declina en favor de su proyecto. Xóchitl Gálvez tuvo palabras de elogio hacia el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Reconozco que ponga en la mesa su renuncia ante la petición creo que, de Máynez, creo que él se la hizo, de que renunciara al PRI, que renunciara a su curul como senador, él la pone en la mesa, yo se lo reconozco a Alito”. La abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México recordó que ella es de la generación de cuando Heberto Castillo declinó por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y me queda claro que a veces hay proyectos más importantes que tu proyecto personal. Consideró que será Álvarez Máynez el que decida si declina o no, pero recordó que se están jugando dos proyectos de nación.

MARIO DELGADO; LA CDMX VOTARÁ PARA QUE CLAUDIA SHEINBAUM Y CLARA BRUGADA CONSTRUYAN EL SEGUNDO PISO DE LA 4T

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, destacó que Clara Brugada ganó el tercer debate entre candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y aseguró que el pueblo capitalino votará para que Claudia Sheinbaum y Clara Brugada construyan el segundo piso de la Transformación en la capital y en el país. Nuestra ciudad le va a decir que sí a que siga la Transformación y a que Clara Brugada y Claudia Sheinbaum construyan el segundo piso de la Cuarta Transformación en nuestra ciudad capital. El dirigente morenista afirmó que la candidata a la jefatura de gobierno se mostró como la próxima titular del gobierno capitalino por su solidez, experiencia y conocimiento, razón por la que se llevó la victoria en los tres debates que han tenido lugar en esta campaña. Hoy ya se vio como jefa de gobierno. Muy superior Clara, con mucho dominio de los temas, sabe de lo que habla, con propuestas muy definidas para darle continuidad a los logros que tuvo Claudia Sheinbaum aquí en la capital. Demostró mucha solidez, experiencia, conocimiento de lo que está proponiendo a la ciudad. Muchas felicidades, Clara, 3-0 te llevaste en los debates; 3-0, todos se los ganaste. Y lo más importante es que vamos a ganar este próximo 2 de junio. Mario Delgado señaló que mientras Brugada mostró un carácter de jefa de gobierno, el candidato del PRIAN y líder del Cártel Inmobiliario se dedicó únicamente a decir mentiras. En ese sentido, llamó a votar por los partidos que conforman la coalición Sigamos Haciendo Historia este 2 de junio. El líder del Cártel Inmobiliario se la pasó enojado y diciendo mentiras porque no tiene nada que decir a la ciudad, para ellos la ciudad es un gran negocio, es el botín inmobiliario. Por eso debemos votar todo por la coalición Sigamos Haciendo Historia, todo por Morena. Que nadie se quede sin votar para lograr que siga la Transformación en la Ciudad de México y en el país.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA; URGE REFORESTACIÓN DEL BOSQUE DE ARAGÓN; VECINOS ACUSAN FALTA DE MANTENIMIENTO

Miguel Ángel Mancera, candidato a la diputación federal por el Distrito 7 de la GAM, afirmó que es necesaria una reforestación, así como la rehabilitación del inmobiliario del Bosque de Aragón para el disfrute de los distintos espacios comunes que utilizan las y los habitantes. Al realizar un recorrido por el Bosque de Aragón, Mancera, escuchó las peticiones de visitantes quienes piden que se lleve a cabo un programa de reforestación en toda la alcaldía, así como en la zona boscosa del Zoológico porque se encuentra en el abandono. Muchas vecinas y vecinos me han comentado la urgencia de realizar un programa de reforestación en toda la alcaldía porque se han ido quitando áreas verdes sin realizar la reforestación necesaria para evitar problemas ambientales como los que hoy tenemos con una nueva contingencia ambiental por la alta concentración de ozono en la alcaldía. Miguel Ángel Mancera, comentó que además de la reforestación, es necesario contar con áreas verdes en la demarcación, como las que serán habilitadas en más de 8 kilómetros donde se tiene proyectado la construcción del Parque Lineal en el Gran Canal. En los últimos días la Comisión Ambiental de la Megalópolis ha emitido dos contingencias ambientales por la alta concentración de partículas de ozono en la estación de monitoreo de la alcaldía Gustavo A. Madero. La más reciente fue anunciada hace unos días al detectarse los contaminantes nocivos para la salud, lo cual llevó a activar el doble hoy no circula en la Ciudad de México. El pasado 9 de mayo, la Comisión Ambiental también anunció la fase 1 de contingencia ambiental por concentraciones máximas de contaminantes.

LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS; PIDE A XÓCHITL GÁLVEZ Y JORGE ÁLVAREZ QUE LLEGUEN A UN ACUERDO PARA UNA DECLINACIÓN

Luis Donaldo Colosio Riojas hizo un llamado a los candidatos presidenciales Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano (MC), y Xóchitl Gálvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México, para que lleguen a un acuerdo sobre una posible declinación. “Mi postura sobre la elección presidencial”, fue el título de su mensaje. Colosio Riojas indicó que, en esta ocasión, los candidatos presidenciales tienen la posibilidad de llegar a un acuerdo por el bien del país. Mi llamado es a ambos candidatos de oposición, los partidos y sus liderazgos están pensando solamente en los partidos y sus liderazgos, por eso no sorprende que no se hayan podido poner de acuerdo, pero hoy ustedes tienen la misma posibilidad, ahora como candidatos, de llegar a un acuerdo por el futuro de México. En las democracias maduras del mundo las fuerzas políticas hacen acuerdos no solo para ganar elecciones, sino para construir proyectos plurales de gobierno. Resaltó que respaldará la postura que tome cualquier candidato, pero si realizan un último esfuerzo consolidado, millones de personas apoyarán su decisión. Es hora de hacer política responsable, si su decisión es final, yo respeto su postura como siempre lo he hecho, pero sepan de que en caso de que acuerden un último esfuerzo consolidado por el bien de México y alguno decline en favor de otro, habremos millones de personas listas para reconocer su madurez política y su sentido de responsabilidad, así como respaldar su decisión y las apoyaremos a impulsarlas hasta las mejores consecuencias, por el bien de nuestro México estamos en sus manos. El candidato al Senado dijo que Movimiento Ciudadano es el partido con el cual simpatiza y competirá, además de que le gustan más las propuestas que platea y por ello votará por Jorge Álvarez Máynez, sin embargo, afirmó que no sólo se trata de una decisión de los partidos, sino de la gente y cómo servir mejor.

TATIANA BILBAO; RECIBIRÁ EL DOCTORADO HONORIS CAUSA DEL BOSTON ARCHITECTURAL COLLEGE

El Boston Architectural College (BAC) se complace en anunciar que Tatiana Bilbao recibirá el Doctorado Honoris Causa el próximo 24 de mayo en la Ceremonia de Graduación del Boston Architectural College. Tatiana Bilbao se unirá a una lista de distinguidos Honoris Causa como; el arquitecto polaco-estadounidense Daniel Libeskind, la arquitecta Billie Tsien, el arquitecto y planificador indio ganador del Premio Pritzker Balkrishna Doshi, el arquitecto y planificador Moshe Safdie, la arquitecta paisajista y artista Martha Schwartz, y el ex alumno del BAC y cubano-estadounidense Robert (Bob) J. Vila. La BAC continúa honrando a los visionarios del diseño, y estamos encantados de reconocer a la aclamada arquitecta Tatiana Bilbao como nuestra oradora de graduación y doctora honoris causa por su excelencia profesional, dijo el presidente Mahesh Daas. El compromiso de Tatiana con la incorporación de la cultura, las personas y los métodos de diseño reflexivo en su trabajo resuena profundamente con los principios de nuestra institución. Con sede en Ciudad de México, Tatiana Bilbao fundó su estudio en 2004 con el objetivo de investigar, diseñar, desarrollar estrategias comunitarias y construir de forma responsable. Los proyectos del estudio abarcan desde planes maestros hasta estrategias de vivienda asequible, pasando por la planificación urbana y el diseño de mobiliario. El objetivo de su trabajo es diseñar para y con la gente, ya que cree que la arquitectura es una forma primaria de cuidado. Recibir tal distinción [del Boston Architectural College] es tanto un honor como una responsabilidad, estoy verdaderamente agradecida, dijo Tatiana Bilbao. Graduarse en el mundo actual es también una gran responsabilidad que se lleva después de un enorme privilegio, teniendo en cuenta que sólo el 16 por ciento de la población mundial es capaz de recibir un título profesional, esto es un privilegio. Tatiana Bilbao ha recibido numerosos galardones entre los que se incluyen el reconocimiento del Kunstpreis de Berlín en 2012, en 2010 recibió el “Emerging Voices” por la Liga de Arquitectura de Nueva York; Premio Global de Arquitectura Sostenible de la Fundación LOCUS en 2014; Premio Marcus 2019; Medalla de Oro Tau Sigma Delta de 2020 así como el Honorary Fellow del Royal Architectural Institute of Canada (RAIC) en 2021, el Premio Richard Neutra en 2022, el AW Architect of the Year en 2022, y el más reciente, el J. Irwin and Xenia. S Miller en 2023. Es profesora en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Yale y ha impartido clases en la GSD de la Universidad de Harvard, la GSAPP de la Universidad de Columbia, la Universidad Rice, la Universidad Andrés Bello de Chile y la Escuela de Arte Peter Behrens de la HS de Düsseldorf (Alemania).

MARKO CORTES; VAMOS A DAR UNA GRAN BATALLA NACIONAL CON UNA ALTA PARTICIPACIÓN DE LA GENTE

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, de gira por Tamaulipas, aseguró que el próximo 2 de junio se va a dar una gran batalla nacional, con una alta participación de gente libre, pensante, que ve que las cosas no van bien en el país. Y habrá un voto de castigo, que ya se siente, para Morena. En un recorrido con ciudadanos, simpatizantes y militantes en apoyo candidato a la alcaldía de Altamira, Miguel Gómez, destacó que cada día se estén sumando más liderazgos a su proyecto. Festejó que personas que antes estaban en Morena hoy se han sumado al candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Tamaulipas y se han puesto la camiseta, por lo que les abrió la puerta. Bienvenidos quiénes se dieron cuenta que les engañaron, que les mintieron y no les cumplieron. En este proyecto caben todos y son bienvenidos. El líder de Acción Nacional destacó la encuesta de México Elige, que coloca a Xóchitl Gálvez a solo dos puntos de la candidata de las mentiras y confió que se va a ganar. En Morena están nerviosos, dijo, porque no solo se les ganará la presidencia de la República, sino también la Ciudad de México, Puebla, Veracruz y Morelos.

JOE BIDEN Y DONALD TRUMP; MIGRACIÓN IRREGULAR UNO DE LOS TEMAS CENTRALES QUE TENDRAN QUE ENFRENTAR

El presidente demócrata, Joe Biden, y el ex mandatario republicano, Donald Trump, volverán a enfrentarse por la Presidencia de Estados Unidos en las elecciones generales del próximo 5 de noviembre. La migración irregular es uno de los temas centrales que preocupan a la opinión pública estadounidense. La primera potencia encara cifras sin precedentes de solicitantes de asilo y en 2023 el país rompió un récord de más de 2,3 millones de arrestos de migrantes. De cara a los comicios que dieron la victoria al republicano Donald Trump en 2016, el candidato fue particularmente mediático por sus declaraciones xenófobas y su promesa de construir un muro en la frontera entre México y Estados Unidos. Por el contrario, en las elecciones de 2020, que ganó el demócrata y actual presidente, Joe Biden prometió no añadirle un solo ladrillo más a la frontera. Sin embargo, el incremento sin precedentes de solicitantes de asilo en los últimos años ha presionado al Gobierno demócrata a adoptar medidas restrictivas contra la migración irregular. Seguiremos tomando acciones, pero fundamentalmente solo el Congreso puede arreglar lo que todos coinciden en que es un sistema de inmigración fallido, apuntó Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, el pasado 9 de mayo. Donald Trump mantiene un discurso radical en contra de la migración irregular, lo que no excluye a los solicitantes de asilo: las personas que tienen derecho a solicitar protección internacional, al estar huyendo de las guerras, las persecuciones y las violaciones a los Derechos Humanos. En 2019, Trump creó el programa ‘Quédate en México’ que imponía a los solicitantes de asilo, incluidos los no originarios de ese país, a permanecer del lado mexicano de la frontera hasta que las autoridades determinaran si serían considerados refugiados o no. Los migrantes en la zona fronteriza están expuestos a la violencia de los carteles de droga y del crimen organizado. Biden cerró el programa en febrero de 2021, pero Trump ha prometido reactivarlo en caso de ganar las elecciones. Pero el Gobierno de Joe Biden que fue señalado por los republicanos al inicio de su actual mandato de estimular la migración irregular por su discurso “flexible”, también apunta a algunas medidas estrictas. Washington promulgó una norma, el pasado 9 de mayo, para limitar las solicitudes de asilo. La regla, actualmente en fase de revisión antes de entrar en vigor, ordena a los agentes de migración prohibir que quienes sean considerados un “riesgo para la seguridad pública o nacional” puedan solicitar la protección estadounidense. Las autoridades ya investigan las actividades de las personas migrantes cuando estudian sus casos, pero la nueva norma impediría que los extranjeros que consideren “sospechosos” puedan al menos emitir su solicitud.

