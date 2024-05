Clancy es el nuevo álbum de estudio, próximo a publicarse, de Twenty One Pilots, el cual presenta la conclusión de una narrativa que los músicos han construido desde la producción de Trench, donde introdujeron a sus fans al mundo de DEMA, un lugar ficticio, en el que existe una legión que controla todo a través de sus canciones.

Sin embargo, más tarde mostraron que esta historia se ha contado desde Vessel del 2013, y ahora que está a punto de concluir, en conferencia de prensa los músicos dijeron no saber qué sigue en su futuro.

“Honestamente no lo sé”, dijo tajantemente Tyler Joseph. “Es difícil imaginar la vida sin música, mi relación con Josh es crear música. Así que me gustaría pensar que podemos envejecer y seguir escribiendo canciones. Pero, para ser sincero, conforme pasa el tiempo, la gente empieza a interesarse cada vez menos”, contó.

Asimismo, hizo referencia a que él ha experimentado un desinterés a largo plazo por la música de algunas bandas que seguía hace muchos años, por lo que su proyecto podría atravesar por lo mismo, pero en ese sentido también aseguró que quiere mirar al pasado y sentirse orgulloso de sus creaciones.

Ante esta situación, Josh se mostró más optimista: “Es cierto que las canciones han estado conectadas desde hace mucho, pero la idea original no era esa, hay algunas canciones que están fuera de ese tema que cuando llegó a nosotros facilitó la manera de expresar cosas a través de la historia. Creo que todavía hay muchas cosas buenas de las cuales hablar”.

Por su parte Joseph, afirmó que para esta entrega se volverá a ver a su popular mascota Ned, pues en la historia es él el que llevó el arma a la isla en cuestión; sin embargo, todo parece apuntar a que sea la última vez que tenga algo que ver con ellos.

Por otro lado, Clancy ve a los estadounidenses llegar mucho más allá de lo que lo habían logrado y van a tener un video para cada una de las canciones, que en total serán 13. “Hemos hecho varios discos y a estas alturas del partido hemos aprendido algunas cosas que importan; la primera canción que se libera es muy importante porque todo el álbum será visto a través de los ojos de ella y hablando en ese sentido de lo visual, sabemos que no nos será posible presentar todas las canciones en vivo, por lo que nos propusimos a hacerle video a cada canción en donde además Josh dirigió el video de Backslide”, contó Tyler.

Este concierto se dio previo a su show privado An Evening with Twenty One Pilots, el cual se realizó en el Lunario del Auditorio Nacional, un lugar muy pequeño para un grupo de este tamaño, quienes revelaron que la decisión de hacerlo así fue mantenerse fieles a su origen.

“Muchas veces, cuando los grupos crecen demasiado, ya no se pueden permitir hacer este tipo de conciertos pero nosotros quisimos volver a esos orígenes de cuando tocábamos en nuestra ciudad y en algunos otros lugares fuera, pero siempre en foros pequeños”, finalizó Josh.

Clancy será publicado el 24 de mayo, mientras que la gira del álbum se realizará en 2025; las fechas en México ya están a la venta para los días 20, 22 y 24 de febrero CDMX, Guadalajara y Monterrey, respectivamente.

