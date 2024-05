La serie Dr. Death se presenta como un thriller que narra la historia del médico Paolo Macchiarini, quien utilizó sus conocimientos para llevar a cabo actos criminales, por lo que impactó a la sociedad médica y fue perseguido por la justicia.

“Aquí explica las razones por las cuales hizo aquello por lo que lo juzgan. Mi personaje no tuvo introspección y eso para mi fue muy interesante, porque eso me ayudó a vivir la fantasía de vida que se había creado Paolo Macchiarini”, relató en conferencia de prensa el actor Edgar Ramírez.

Aseguró que el momento de revelación del personaje consigo mismo fue un gran reto para él y la parte que más le gustó y calificó de “interesante” al papel del italiano.

“No es la primera vez que interpreto a alguien que existió en la vida real, eso me permitió entender que no se trata de crearlo tal cual fue, yo lo represento como que es una pintura, no una fotografía, es hacer una aproximación a las características que hicieron a este personaje merecedor de que se haga una película o una serie basada en su historia”, destacó el histrión.

Esta temporada de Dr. Death se enfoca en la historia de Paolo Macchiarini, un médico cirujano que fue conocido por, supuestamente, desarrollar una tráquea plástica que, al ser envuelta en células madre, resolvería múltiples enfermedades y problemas de salud. Con lo que logró engañar a las más altas autoridades de la medicina.

Sin embargo, las investigaciones demostraron que esto era un fraude y que ya había cobrado la vida de ocho personas.

“Para entender a Macchiarini, me puse a leer y ver diferentes documentales, incluso el que hizo Netflix, se publicó muy poco antes de que nosotros saliéramos al aire. Cuando vi todo esto, tuve que dejar de mirarlo un rato porque no me agradaba el tipo.

“Para mí como actor, es muy importante que yo no juzgue al personaje, pero de verdad no me caía nada bien; era arrogante y agresivo”, y agregó que debido a eso cambió un poco al personaje.

Así, Edgar creó a un tipo amable y simpático del que más bien nadie podría sospechar, lo hizo sonriente y que aparentaba estar bien con todos a su alrededor. Esto pensó que haría que la audiencia participara en el show, pues está convencido de que son ellos quienes deciden si creerle o no a Paolo. “Este es un personaje que se descubre a través de los puntos de vista de los demás personajes”, comentó.

Dr. Death, traducido como Doctor Muerte, promete ser una serie emocionante y de crimen en la que a lo largo de ocho episodios se dejará en claro cómo los avances tecnológicos en el tema de la salud sin sustento científico, pueden representar un gran riesgo y que esto junto a la personalidad de alguien calculador y arrogante, con ganas de reconocimiento, puede ser una mezcla letal.

Además de la actuación de Edgar Ramírez, el programa cuenta con las participaciones de Mandy Moore, Luke Kirby, Ashley Madekwe y Gustaf Hammarsten, entre otros.

La serie se estrenará mañana por el sistema de streaming Universal+.