La serie Heartstopper, anunció la fecha en que su tercera temporada saldrá al aire a través de las pantallas de Netflix, pero esta noticia se vio complementada con música inédita de Billie Eilish.

La canción Birds Of A Feather, tiene un sonido de balada pop y se podrá escuchar en su totalidad cuando el tercer álbum de estudio de Billie, Hit Me Hard And Soft, salga al mercado el viernes.

El tema había permanecido en secreto, incluso cuando la cantante anunció que publicaría Hit Me Hard And Soft, hace unas semanas, dejó en claro que no habría sencillos ni canciones que se publicaran antes, por ello este avance de apenas un minuto se ha vuelto tan relevante.

El tráiler lanzado por el gigante del streaming, Netflix, concluye con la fecha de lanzamiento de la tercera temporada de la serie de televisión británica de comedia dramática romántica sobre la mayoría de edad, que es el 3 de octubre.