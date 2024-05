Iniciado el último tramo de su preparación rumbo a sus segundos Juegos Olímpicos, ahora en París 2024, el clavadista mexicano Osmar Olvera afirmó que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte le aseguró que podrá viajar con su equipo de trabajo completo a territorio parisino, incluyendo a su entrenadora Ma Jin, que por una falta de apoyo económico de las autoridades, la dupla tuvo que trabajar vía remota.

“Yo no estoy peleado con nadie y Conade me ha dado apoyo con sus instalaciones, con el equipo de trabajo y me han dado la tranquilidad de saber que mi entrenadora va a estar de mi lado en el evento más importante y le agradezco a todos quienes me han ayudado en este proceso”, indicó el campeón mundial.

Además de reiterar que existe una sana relación con autoridades de la Conade y del Comité Olímpico Mexicano, Olvera reiteró que él solo se enfoca en hablar dentro de la alberca y mantiene el objetivo vigente de ir a Francia a superar a los representantes de China.

“París será totalmente diferente de Tokio. Hace tres años gané mi boleto en el selectivo tres meses antes y ya en los Juegos Olímpicos llegué como desconocido. Ahora dejé de ser esa promesa y desde los resultados en el Campeonato Mundial de Fukuoka -plata en 1 y 3 metros- ahora llego con un nombre y experiencia. Los jueces me conocen más y saben que estoy a nada de ganarle a los chinos y eso me ayuda para afinar los detalles restantes”, apuntó el mexicano.

Colocado como una de las cartas principales de México en París 2024, Olvera afirma que desde el campeón de Fukuoka se ha hecho más consciente de su situación individual y que ha estado en podio en cada una de sus últimas competencias y ve con normalidad que las evaluaciones lo pongan como la figura a seguir del país el próximo verano. “Ma Jin me dice que no piense en medallas, que me concentre en los clavados y es lo que hago. Evidentemente quiero ganar pero no es mi preocupación y lo veo más como una motivación”.

“Sé que mucha gente confía en que pueda darles esa alegría de ganar una medalla olímpica, pero más que presión yo lo veo como motivación para seguir mejorando y dar lo mejor de mí”, agregó.

Osmar aún tiene pendiente el definir si realizará un campamento previo en Europa antes de llegar a Francia, pero se mantendrá en Ciudad de México durante mayo y junio, específicamente dentro del CNAR, para trabajar en los siguientes días en materia de gimnasio y la parte técnica, para llegar a los días finales de junio con aspectos de técnica y detalles en sus ejecuciones de competencia.