El presidente Andrés Manuel López Obrador, sostuvo una reunión bilateral con el primer ministro de Belice, Juan Antonio Briceño. El primer mandatario sostuvo que se trata de un país vecino y pueblo hermano. Asimismo, como parte de su gira de trabajo, visitó dos ciudades mayas que están en proceso de restauración a través del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas (Promeza): Edzná y Ek Balam. El jefe del Ejecutivo realizó el recorrido de Palenque a Cancún a bordo del Tren Maya, del cual supervisó la operación acompañado de integrantes del Gabinete Legal y Ampliado. Estuvimos en Edzná y en Ek Balam, dos majestuosas ciudades mayas que estamos restaurando. Hicimos el recorrido en el Tren Maya de Palenque a Cancún; supervisamos su operación y terminamos una reunión bilateral con Juan Antonio Briceño, primer ministro de Belice, país vecino y pueblo hermano. En la reunión bilateral con el primer ministro participó la gobernadora de Quintana Roo, María Elena Lezama Espinosa. Por parte de México: La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro Sánchez; la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Laura Elena Carrillo Cubillas; el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz; director en Jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), Francisco Javier Calderón Elizalde; el director general de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria “Tren Maya” S.A. de C.V., Óscar David Lozano Águila y la directora general de Grupo ICA, Guadalupe Phillips Margain. El embajador, Oscar Lorenzo Arnold; el ministro de Agricultura de Belice, José Abelardo Mai; directora ejecutiva de la Oficina del Primer Ministro de Belice, Narda Garcia; el embajador de Negocios e Inversiones, Hisam Diab; el embajador de Inversión, Jaime Briceño; el director ejecutivo de Belize Electricity Limited, John Mencias; el ministro de Servicios Públicos, Energía y Logística, Michel Chebat; el subdirector del Centro de Energía Nacional de Control de Suministro de Energía, Romeo Novelo y el gerente general de Suministro de Energía y Transmisión, José Moreno.

CATY MONREAL; POR MÁS Y MEJORES POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL BIENESTAR DE ANIMALES DE COMPAÑÍA ESTUVO ACOMPAÑADA POR RICARDO MONREAL

Caty Monreal, candidata de Morena, PVEM y PT, acompañada por el senador Ricardo Monreal Avila, reiteró que sus primeras acciones de gobierno será poner a funcionar los Servicios Urbanos al 100 por ciento. En las 33 colonias de la demarcación existe la demanda de más y mejor recolección de basura; más luminarias y senderos seguros; bacheo de calles y mejora de banquetas y, poda de árboles. Sé cuáles son las necesidades de la gente de la Cuauhtémoc, he recorrido más de 4 veces todo el territorio y lo seguiré haciendo. En mi gobierno voy a tener acercamiento con ustedes los vecinos cada trimestre para ver los avances de sus peticiones. Caty Monreal firmo 20 compromisos con distintas asociaciones civiles de animalistas en la Alcaldía Cuauhtémoc. En mi gobierno se van a generar las condiciones necesarias para evitar toda clase de violencia, explotación y maltrato a animales de compañía y habrá mejores políticas públicas para su bienestar: Luego de recorrer las áreas caninas del Parque México, el Parque Lázaro Cárdenas, el Jardín del Arte y el Jardín Pushkin; así como de tener un encuentro con rescatistas de gatos en Tlatelolco, Caty Monreal firmó un documento de 20 compromisos para diseñar políticas públicas eficaces y pertinentes en la alcaldía Cuauhtémoc para la protección de los diferentes grupos de animales. La candidata de Morena, PVEM y PT para la alcaldía Cuauhtémoc estuvo acompañada por la diputada local Ana Villagrán, encargada del tema animalista en su campaña y ambas, escucharon las peticiones de los vecinos e integrantes de más de 10 asociaciones animalistas en la demarcación. La violencia, la explotación y el maltrato a los demás animales en la Ciudad de México y en la Cuauhtémoc persisten y tiene muchas aristas. La morenista se comprometió a establecer en la alcaldía Centros de Bienestar Animal en apoyo a la economía de quienes no pueden acudir a un servicio veterinario privado y convertir los antirrábicos en clínicas veterinarias a bajo costo. Caty Monreal adelantó que va a incluir en los parques más áreas de recreación, bebederos, recipientes para comida y bote de desechos e instalará composteros generadores de energía, para acceso a internet, por ejemplo, a partir de las heces de los animales. Habilitar lugares dignos a donde llevar temporalmente a los animales rescatados por la autoridad, mientras que son adoptados, será también prioridad en mi administración. También buscaremos establecer convenios de colaboración con instituciones educativas públicas y privadas para impartir en las escuelas talleres de sensibilización sobre cuidado y protección animal y vamos a difundir los mecanismos existentes en la Ciudad para suscribir las denuncias ciudadanas en casos de violencia, crueldad y maltrato animal y garantizar su atención expedita.

MARCELA GUERRA; LLAMA A CAMBIAR ESTRATEGIA DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, llamó a cambiar la estrategia para la construcción de infraestructura en el sector eléctrico nacional, fomentar la inversión nacional y extranjera para la generación, transmisión y distribución de electricidad, a fin de evitar los apagones que, en los últimos días, afectaron a millones de mexicanos en 22 estados de la República. Esta deficiencia en la distribución de energía eléctrica, además del daño en el bienestar y salud de las familias mexicanas, significa un grave riesgo para el sector productivo nacional y para el proceso de relocalización industrial, ya que podría afectar las decisiones de las empresas que quieren aprovechar la oportunidad del “nearshoring”. La presidenta de la Cámara de Diputados subrayó que la producción y distribución de electricidad tiene importancia estratégica para el desarrollo del país, en un mercado global cada vez más enfocado en la sostenibilidad y la eficiencia energética y recordó que como nación, México se comprometió a cumplir los compromisos establecidos en el Acuerdo de París, donde fijó como meta generar el 35 por ciento de su electricidad a partir de fuentes renovables para el 2024. En México debe haber libre competencia y transparencia en el sector eléctrico para que las inversiones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mejoren con la participación del sector privado nacional y extranjero al generar la energía limpia y barata que se requiere, ante el aumento anual de tres por ciento en el consumo nacional, ya que según el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN), de los 232 proyectos instruidos por la Secretaría de Energía (SENER), la CFE sólo ha realizado nueve.

ZOÉ ROBLEDO; MÉXICO Y CUBA FORTALECEN COOPERACIÓN SANITARIA

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, se reunió en La Habana con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel para fortalecer la cooperación sanitaria entre ambos países. En el encuentro se llevó a cabo en el Palacio de la Revolución y también estuvieron presentes el equipo del Ministerio de Salud y una delegación del IMSS-Bienestar. En abril pasado autoridades del Órgano Público Descentralizado (OPD) IMSS-Bienestar y del Ministerio de Salud de la República de Cuba se reunieron en la sede del H. Consejo Técnico del IMSS, donde abordaron el tema de la cooperación de médicos cubanos al sistema de salud federalizado que opera en 23 estados a través de IMSS-Bienestar. En ese encuentro el director general del Seguro Social indicó que a través del convenio de los gobiernos de México y Cuba se pretende ampliar a mil 200 los médicos cubanos que apoyen en las unidades médicas de IMSS-Bienestar ubicadas en zonas remotas y de difícil acceso. Por parte del Ministerio de Salud cubano también se informó en esa reunión que en la actualidad hay 768 médicos cubanos en el sector salud mexicano y que en los próximos días llegarán 123 más con especialidad en Medicina Familiar. La participación de médicos cubanos en IMSS-Bienestar se ha sumado al trabajo de los médicos mexicanos para fortalecer el Primer Nivel de Atención al aumentar la productividad en consultas y quirófano.

RICARDO MONREAL; LA ESTRATEGIA PERVERSA

El senador Ricardo Monreal, alertó que para justificar una futura impugnación ante la derrota próxima en las urnas, la oposición ha echado a andar una estrategia para judicializar la elección con la construcción de una falsa alerta sobre presuntos riesgos en un porcentaje determinado de casillas. Ricardo Monreal, en su más reciente análisis titulado la Estrategia Perversa, señala que los resultados de las encuestas y estudios demoscópicos levantados desde el inicio de la campaña, e incluso antes, nos adelantan cuál es la probabilidad más cercana respecto a lo que revelarán las urnas el próximo 2 de junio: Claudia Sheinbaum Pardo se alzará con el triunfo con una ventaja firme. En ese sentido, indica, los sondeos realizados han fluctuado siempre entre los 20 y los 30 puntos porcentuales arriba respecto a un lejano segundo lugar, disputado entre el PRIANRD y Movimiento Ciudadano, fuerza política que remontó con firmeza luego de un inicio agitado. Esta es la razón principal que tiene en alerta a la oposición y a los grupos económicos que la patrocinan que, ante su desesperación, acuden a estrategias y tácticas perversas. Asimismo advierte además que hablar de altos porcentajes de riesgo en ciudades y entidades federativas es una irresponsabilidad política, y es dudar cínicamente del sistema electoral y de sus órganos. ¿Dónde queda la consigna y aquella lucha social respecto a que el INE no se toca?, ¿dónde, el alto nivel de confianza que afirmaban que el Instituto tiene frente a la sociedad?. El también senador de la República apunta que es muy clara esa estrategia a la que se han sumado, incluso, ex presidentes del INE, alegando la probable nulidad de los comicios. Al mismo tiempo que se está intentando demeritar el ambiente social para la celebración de las elecciones, continúa la guerra sucia contra el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y contra Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Esa medida va respaldada por cantidades millonarias de recursos, cuyo origen el INE ha omitido investigar. Sin embargo, aclaró: la democracia de nuestro país alcanzó su madurez. El pueblo de México ha logrado un amplio nivel de conciencia y es de las naciones más politizadas, por lo cual ese tipo de artimañas no tendrán eco.

CLAUDIA SHEINBAUM; SE COMPROMETE A DAR SEGURIDAD, ACCESO AL AGUA Y TRANSPORTE PÚBLICO SEGURO EN ZUMPANGO

La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, en su visita a Zumpango Estado de México se comprometió a dar un servicio de salud digno y completo, acceso al agua potable, transporte público digno y seguro para la zona metropolitana, así como una estrategia metropolitana en materia de seguridad, fueron algunos de los compromisos que la candidata a la presidencia de México por la coalición Sigamos Haciendo Historia, anunció ante militantes y simpatizantes en el municipio de Zumpango. La abanderada de Morena destacó que en el último año ha recorrido el territorio nacional y éste le ha permitido conocer de cerca las necesidades de los mexicanos. En el caso particular del Estado de México, dijo, de resultar ganadora el próximo 2 de junio en las urnas, brindará apoyo a la gobernadora mexiquense Delfina Gómez Álvarez, con quien de la mano, impulsará estrategias para garantizar acceso al agua potable, transporte público digno y seguro para la zona metropolitana, así como una estrategia metropolitana en materia de seguridad, en beneficio de la población de la zona oriente. Hay diversos proyectos, pero tienen que ser metropolitanos y que ayuden a todos los municipios del Estado de México, hemos vivido una sequía muy prolongada y tenemos que estar preparados para una sequía como esta. Ante cientos de personas en el mitin que tuvo lugar en el municipio de Zumpango, Claudia Sheinbaum sostuvo que entre las diversas acciones que tiene previstas en su plan de gobierno es consolidar las Farmacias del Bienestar, así como el IMSS-Bienestar, que garantizará salud digna y medicamentos a los mexiquenses. Además, buscará que jóvenes mexiquenses tengan educación, trabajo, acceso a la cultura y deporte a través del programa “Jóvenes Unen a México”, el cual será impulsado previo a “Jóvenes Construyendo el Futuro”. Al referir que en su mandato como primera mujer presidenta de México buscará que no haya impunidad y que cualquier delito que se cometa sea sancionado, Sheinbaum afirmó que actualmente ya trabaja en la construcción de un plan estratégico de seguridad, el cual deberá ser metropolitano, para garantizar seguridad a las y los ciudadanos de la Zona Metropolitana del Valle de México y la zona oriente. Todos tienen que estar involucrados en la construcción de un país seguro y un país en paz, por eso hemos hecho una propuesta para el Poder Judicial, la propuesta es que en el caso de los Ministros de la Suprema Corte sean electos por el pueblo de México. Este 2 de junio Zumpango tiene una decisión que tomar, todo el estado de México y todo el país, transformación o corrupción, no hay de otra, y los únicos partidos que representamos la transformación es el PT, el Verde y Morena, pero depende de ustedes. Finalmente, expresó que los programas sociales que actualmente otorga el gobierno federal llegaron para quedarse, no obstante, se impulsarán nuevos programas en beneficio del campo.

XÓCHITL GÁLVEZ; CREARÁ PROYECTO EDUCATIVO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La candidata a la Presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, en un encuentro con militantes y simpatizantes en Tepic, Nayarit afirmó que durante su gobierno fortalecerá el sistema de salud pública construyendo más escuelas de medicina en zonas rurales y contratando médicos especialistas mexicanos. La ingeniera aseguró que trabajará para que mejoren los salarios de doctores, enfermeras y personal administrativo de las instituciones de salud. En materia de salud, vamos a abrir más escuelas de medicina en las zonas rurales. Queremos que haya más médicos, no queremos médicos cubanos, queremos médicos mexicanos. Vamos a abrir más plazas de especialidad para médicos mexicanos. Más especialistas, más cirujanos, más cardiólogos, más pediatras de México, porque este gobierno está apostándole a financiar una dictadura que es el caso de los cubanos que violentan los derechos humanos, nosotros no. Nosotros queremos que nuestros médicos mexicanos ganen bien y tengan buenos empleos. Agregó que su proyecto de país contempla regresar el Seguro Popular con la tarjeta Mi Salud, que permitirá a los beneficiarios adquirir sus medicamentos en cualquier farmacia y tener operaciones o tratamientos médicos en hospitales públicos o privados. Recalcó que los programas sociales se quedan y se mejoran, como el caso de la pensión para adultos mayores que iniciará a los 60 años, pero además se otorgarán prótesis dentales, aparatos auditivos, medicinas y lentes. También se contempla instalar en los municipios Casas de Día para que personas con discapacidad y adultos mayores puedan encontrar un refugio seguro, mientras sus hijas o su familia trabajan. Expuso que con el Sistema Nacional de Cuidados regresarán las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo que quitó este Gobierno Federal, perjudicando a miles de familias. Gálvez Ruiz llamó a las mujeres y hombres valientes de Nayarit para que el próximo 2 de junio defiendan la elección por el bien de México, de la democracia y de la paz.

TABOADA, BRUGADA Y CHERTORIVSKI; CARA A CARA EN EL 3ER DEBATE EN CDMX PARA LA JEFATURA DE GOBIERNO

Las elecciones para elegir al siguiente titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México ya están a la vuelta de la esquina y con ello el tercer y último debate entre los tres candidatos: Clara Brugada, de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM); Salomón Chertorivski, de Movimiento Ciudadano (MC); y Santiago Taboada, de Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD), el cual se realizo el día de ayer. En el Tercer Debate por la CDMX, se analizaron dos temas: “Seguridad y Justicia” y “Planeación del desarrollo inmobiliario y urbano”. Este debate incluyo la participación de niñas, niños y adolescentes que formularon dos preguntas: Un niño formulará una pregunta vinculada al tema “Seguridad y Justicia”; cada candidatura tuvo un minuto para responder. Las personas candidatas abordaron el tema “Seguridad y Justicia”, con un mensaje de apertura, bolsa de tiempo y conclusión. Asimismo una niña formulo una pregunta vinculada al tema “Planeación del desarrollo inmobiliario urbano”; cada candidatura tuvo un minuto para responder. El mensaje final de cada persona debatiente duro dos minutos. El encuentro corrió a cargo de los periodistas Luisa Cantú Ríos y Pedro Pablo Gamboa Gamboa, quienes se han destacado por ser especialistas en terma políticos y coberturas de elecciones, tanto en México como en el extranjero.

ALEJANDRO ARMENTA, EDUARDO RIVERA Y FERNANDO MORALES; SE ENFRENTARON EN DEBATE EN PUEBLA POR LA GUBERNATURA

Los candidatos: Alejandro Armenta, de ‘Sigamos Haciendo Historia’, Eduardo Rivera, de ‘Mejor Rumbo para Puebla’ y Fernando Morales, de Movimiento Ciudadano se vieron las caras por segunda ocasión para exponer sus propuestas, en el primer y único debate por la gubernatura de Puebla 2024, uno de los más de 2 mil cargos que están en juego para las próximas Elecciones del 2 de junio en la entidad. Ahí los candidatos se dieron a conocer de mejor manera para los ciudadanos que ejercerán el voto. En este debate, los moderadores fueron los periodistas Patricia Estrada y Juan Carlos Valerio. Los temas que se abordaron fueron: Seguridad y Justicia. Desarrollo Económico y Social.

RUBÉN MOREIRA; ENCUESTADORAS QUE ACERTARON EN PROCESO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO, PONEN A XÓCHITL GÁLVEZ EN EMPATE TÉCNICO EN LA CONTIENDA PRESIDENCIAL

El diputado Rubén Moreira Valdez, afirmó que encuestadoras que acertaron en el anterior proceso electoral del Estado de México, ponen a Xóchitl Gálvez en empate técnico en la contienda por la Presidencia de la República, los resultados de sus ejercicios entre la ciudadanía indican que la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México está muy cerca del triunfo. El líder congresista, el periodista Rubén Aguilar Valenzuela y el economista Mario Di Costanzo aseguraron que hay encuestadoras con metodologías carentes de seriedad y la falta de trabajo científico que dé credibilidad a sus resultados, por lo que consideraron necesario regularlas y hacer que su metodología sea clara. Al realizar un análisis, advirtieron que hay un voto oculto que prefiere ser reservado por el temor erróneo de perder los programas sociales, situación que no puede ser ya que están en la Constitución y fueron también votados a favor por el PRI. Expusieron que hay encuestas compradas que dicen lo que el cliente quiere que digan, sin que se revele quién las está pagando. Morena, destacaron, pretende nuevamente en esta campaña presidencial, confundir con encuestas a modo para favorecer a su candidata. Explicaron que existen otras encuestadoras que le dan una ventaja amplia a la aspirante oficialista, pero que en el pasado reciente se han equivocado por grandes márgenes. Esta tendencia, recordaron, se vivió en el Estado de México donde grupos como Mendoza Blanco y Asociados marcaron una distancia y luego todos la utilizaron de promoción y al final de cuentas la diferencia fue de solo 8 puntos. Precisaron que, en el pasado proceso electoral de esa misma entidad, encuestadoras como México Elige falló solo por 1.9 puntos, Massive Caller por 2.1, Altica por 0.7 y Trending Polls por solo 0.1 puntos, siendo estas las que hoy plantean un empate técnico entre las dos candidatas punteras. Rubén Aguilar señaló que las encuestas no son pronóstico, solo reflejan la intención de la respuesta del día que se realiza, son opinión del momento. Precisó que la realidad cambia a diario y, de igual forma, se modifica la intención del voto de la ciudadanía, como quedó demostrado en el Estado de México. Mario Di Costanzo matizó que, para ser comparables, desde el punto de vista científico, las encuestadoras deben dar a conocer los posibles conflictos de interés, la metodología y, sobre todo, el tema de las muestras, cómo y dónde las están tomando. La tendencia de Xóchitl Gálvez, subrayaron Rubén Moreira, Rubén Aguilar y Mario Di Costanzo, en las preferencias electorales es ascendente y por eso en Morena están muy preocupados, porque la candidata de Fuerza y Corazón ya empató, va a remontar y a ganar la elección.

ECUADOR; ANUNCIA CIERRE DE CONSULADOS EN MÉXICO

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador informó a los ciudadanos ecuatorianos en México que sus Consulados en la Ciudad de México y en Monterrey continuarán brindando sus servicios con normalidad, hasta el miércoles 15 de mayo. Detalló que a partir del 16 de mayo 2024, la atención de trámites consulares se realizará desde las oficinas ubicadas en Ciudad de Guatemala, Houston y Phoenix. El anunció llega luego de incursión armada a la Embajada de México en Ecuador, en abril pasado, para detener al ex vicepresidente Jorge Glas. Derivado de ello, México rompió relaciones con ese país e interpuso una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en donde ya se desarrolla un proceso

JOE BIDEN; EEUU AUTORIZA EL ENVÍO DE 400 MILLONES DE DÓLARES EN AYUDA MILITAR A UCRANIA

El presidente Joe Biden, informó que ordenó el envío de un nuevo paquete de ayuda por valor de 400 millones de dólares para la defensa de Ucrania. Joe Biden confirmó que los fondos incluyen artículos y servicios de defensa del Departamento de Defensa. Así como material de entrenamiento militar, todo ello para brindar asistencia a Ucrania. El paquete implicará la transferencia de armas que ya se encuentran en las existencias estadounidenses. Incluye nuevos misiles Patriot, misiles antiaéreos Stinger, vehículos de combate Bradley, vehículos protegidos contra minas, sistemas antiblindaje Javelin y otras municiones.

