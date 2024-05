“El presidente López Obrador ha tomado una tragedia familiar ocurrida hace 20 años para mentir, lastimar y lucrar políticamente con ella”, manifestó ayer María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, quien en días recientes ha sido atacada por el presidente Andrés Manuel López Obrador

A través de un video publicado en la cuenta de la organización civil, la activista manifestó que “hasta en la guerra -esa que él (el Presidente) ha establecido contra sus críticos- hay códigos. No soy una corrupta como él afirma y por eso no voy a guardar silencio”.

Aclaró que, contrario a lo que afirman el director de Pemex, Octavio Ramírez Oropreza, y el propio Presidente, “no cometí el acto de corrupción del que me acusaron a raíz de la trágica muerte de mi esposo y padre de mis hijos hace casi 20 años”.

Recordó las palabras del Presidente sobre el caso que la acusa: “se entrevistó con el procurador Bernardo Bátiz para pedirle que cambiara el acta, modificando lo de suicidio por accidente, porque de esa manera podía cobrar el seguro y recibir de Pemex una pensión vitalicia y ayuda para la educación de sus hijos hasta que cumplieran 25 años”.

Ante lo cual, María Amparo Casar manifestó que “no fue el caso. El propio maestro Bátiz ha declarado que no me conoce personalmente y que no recuerda nunca haberse reunido conmigo”

“Despejada la mentira, ahora ya no me acusan de haber pedido la alteración de un documento oficial sino de cobrar la pensión de viudez. En efecto, la he cobrado desde hace 19 años y repito ejercer un derecho no es corrupción”, sentenció.

En cambio, aseguró que lo que sí es una violación a la legalidad es acusar a una ciudadana en la Mañanera en lugar de hacerlo por las vías institucionales y publicar en el sitio oficial del Gobierno de México documentos con información personal suya y de sus, violando la Ley de Datos Personales.