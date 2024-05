Let it Be, el documental sobre los Beatles estrenado poco después de la separación en 1970 de la banda que revolucionó la música y encarnó la rebeldía de la juventud volvió a las pantallas ayer, en una versión remasterizada.

A partir del negativo original de 16 mm, la plataforma Disney+ logró realizar esta nueva versión del documental, con el último sonido remasterizado, utilizando la tecnología de mezclas.

Filmada en enero de 1969, la película del director Michael Lindsay-Hogg contenía momentos de las tensiones y acritud entre John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr que eventualmente los llevaron a disolverse.

“George no podía grabar muchas canciones porque John y Paul eran prolíficamente brillantes”, dijo Jonathan Clyde, director de la productora Apple Corps, fundada por los propios Beatles para ocuparse de sus intereses.

“John había conocido a Yoko (Ono) y estaba haciendo su propio viaje; Paul estaba haciendo lo que quería y Ringo había comenzado a filmar películas”, añadió Clyde.

La película muestra al Cuarteto de Liverpool durante los ensayos y sesiones de grabación del álbum Let It Be, así como el concierto icónico no anunciado de 40 minutos en el techo del edificio de su compañía discográfica en la calle Savile Row de Londres.

Más de medio siglo después, la cinta podrá verse desde una perspectiva más objetiva, como un registro de incalculable valor del proceso creativo de los Beatles. /AFP