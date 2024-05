El obispo emérito de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, afirmó que luego de las especulaciones que se realizaron tras su desaparición, no ejercerá ninguna acción contra quienes lo revictimizaron.

“Siguiendo los principios evangélicos de nuestro Señor Jesucristo, que perdonó a las personas que lo traicionaron, lo vendieron, lo juzgaron, lo torturaron y lo asesinaron, con todo mi corazón perdono a todas las personas que me han hecho daño por los hechos de los que he sido víctima, así como a aquéllos que me han revictimizado producto de la desinformación. Por lo tanto, en ejercicio de mis derechos constitucionales, no presentaré ninguna denuncia contra las personas que tanto mal me han hecho”, expresó.

En un breve comunicado, solicitó a los medios de comunicación comprenderlo y respetar su decisión encaminada al bien de su seguridad e integridad física y moral.

“Agradezco infinitamente a todas las autoridades, tanto legales como eclesiásticas, que han colaborado en este caso, y de manera muy especial al Mtro. Luis Gasca, quien ha sido mi abogado. Agradezco a todas las personas que se han solidarizado conmigo. Mi especial gratitud a todos aquellos que hicieron oración por mi vida y por mi pronta recuperación”, indicó.

Hay que recordar que el religioso desapareció el 27 de abril y fue localizado hasta el lunes 29 de abril en un hospital de Morelos.

Al principio, se manejó la versión de que fue víctima de un secuestro exprés, pero después el comisionado estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, sostuvo que Rangel ingresó voluntariamente a un motel con un hombre y reveló que estaba en posesión de estupefacientes.

Mensaje a todo el pueblo de Dios de Monseñor Salvador Rangel Mendoza, Obispo Emérito de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa. pic.twitter.com/IoAF4k2xY2 — CEM (@IglesiaMexico) May 8, 2024

