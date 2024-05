El presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que presentará su último Informe de Gobierno, el próximo 1 de septiembre, en el Zócalo de la Ciudad de México, el cual, dijo, estará dirigido especialmente al “pueblo de México”. Ahí voy a rendir cuentas de todo lo realizado y considero que es fundamental para continuar con la transformación del país. López Obrador también adelantó que tras la entrega de su sexto Informe de Gobierno, iniciará una gira por 23 estados del país, la cual, por un lado, es una especie de despedida y, por otro, será para demostrar que sus respectivos sistemas de salud están a la altura de los de Dinamarca, ya que en esas entidades los gobiernos aceptaron el proceso de federalización de esas estructuras. En los próximos meses, el número de profesionales de la salud ya basificados en el IMSS-Bienestar crecerá de 27 mil 305 a 37 mil 481 en los estados que ya forman parte del nuevo modelo de la salud. Vamos comenzar una gira por 23 estados para ir izando banderas blancas estado por estado, dando por terminado el sistema de salud pública, es decir, el plan de salud pública. Del 2 al 14 de septiembre puro salud. Me van a ayudar los comités y todo para demostrarles a los adversarios, los conservadores que sí vamos a tener un mejor sistema de salud que el de Dinamarca, porque cómo se ríen, nada más que el que ríe al último ríe mejor, y a mí me gustan mucho estos desafíos. La gira de la Salud iniciará el 2 de septiembre en Puebla y terminará el 14 de septiembre en Chiapas. Es un compromiso que vamos a cumplir antes de terminar nuestro mandato: vamos a dejar establecido un sistema de salud pública de primera, para todo el pueblo, es decir, universal. La reestructuración de los servicios de salud para la población sin seguridad social que se aprobó debe ser monitoreada e implementada desde una perspectiva de derechos, debe poner en el centro a las personas, asegurar que tengan servicios de calidad, disponibles, accesibles y aceptables. Esto significa atención médica de calidad que se tengan médicos generales, familiares en todos los centros de salud, 11 mil centros de salud, de lunes a domingo, hizo hincapié en que su objetivo es garantizar el derecho a la salud, es lo que estamos haciendo y es lo que vamos a dejar antes de terminar. Las entidades que se apegaron al sistema federal de salud, conocido como IMSS-Bienestar, son: Ciudad de México, Estado de México, Zacatecas, Baja California, Tlaxcala, Oaxaca, Baja California Sur, Campeche, Nayarit, Chiapas, Colima, Michoacán, Quintana Roo, Sonora, San Luis Potosí, Hidalgo, Sinaloa, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, todas gobernadas por Morena. Asimismo señaló que después de los comicios electorales acudirá a algunos de los estados restantes, gobernados por la oposición, en donde tiene obras pendientes por entregar. Vamos a estar entregando muchísimas obras, entre las que se encuentran la Presa Libertad, en Nuevo León; la Presa El Zapotillo, en Jalisco; y un hospital en Chihuahua.

ZOÉ ROBLEDO; IMSS-BIENESTAR ANUNCIA CONVOCATORIA PARA CONTRATAR 5 MIL 799 ENFERMERAS ESPECIALISTAS

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informo que el gobierno federal, a través de IMSS-Bienestar, anunció la convocatoria para contratar cinco mil 799 enfermeras y enfermeros especialistas, la cual estará disponible del 9 al 31 de mayo en profesionalesdelasalud.imssbienestar.gob.mx para los 23 estados federalizados y los Hospitales Regionales de Alta Especialidad de Yucatán y Guanajuato. Zoé Robledo subrayó que es muy importante la cobertura de enfermeras quirúrgicas, de cuidados intensivos, cuidados neonatales y que tienen una labor fundamental en la operación del segundo y del tercer nivel de atención. Los invitamos a que se inscriban, la verdad que es la columna vertebral de la operación de un sistema de salud tener enfermeras especialistas completas en todos los servicios, lo mismo en las áreas quirúrgicas, los cuidados intensivos y la hospitalización. Reportó que a partir del 16 de mayo se integrarán cinco mil 774 médicos generales a tres mil 651 centros de salud y mil 884 médicos especialistas a 211 hospitales ubicados en zonas con alta y muy alta marginación. Son hospitales comunitarios integrales en zonas de alta marginación; por eso, los mil 884 médicas y médicos contarán con un bono adicional, un sobresueldo para cumplir con esta misión. Además, que son plazas directas, es decir, a estas personas se les contrata ya con una base del propio IMSS-Bienestar.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; CONDENA INCURSIÓN MILITAR EN RAFAH; PIDE CESE INMEDIATO DE LAS HOSTILIDADES

La presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, condenó enérgicamente la incursión militar israelí contra la ciudad de Rafah e hizo un llamado para el cese inmediato de las hostilidades. Señaló que el cierre del paso fronterizo entre Gaza y Egipto impide el acceso esencial de ayuda humanitaria a Gaza y exacerba la grave situación de hambruna que ya enfrenta la región. Urgimos el cese inmediato de las hostilidades, además de la reapertura de éste y otros pasos fronterizos, fundamentales para garantizar el suministro de alimentos, agua y medicinas a la población civil, que son quienes más lo necesitan. Ana Lilia Rivera exhortó a la comunidad internacional para actuar decididamente y asegurar la protección de los derechos humanos de todas las personas afectadas. Una vez más hacemos un llamado a las partes involucradas para detener cualquier escalada de violencia y comprometerse con los esfuerzos de paz y diálogo. Insistimos en que la estabilidad y la seguridad sólo se lograrán a través de la cooperación y el respeto mutuo. La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que el gobierno de México condena la ofensiva militar de las fuerzas armadas de Israel contra la ciudad de Rafah y externa su profunda preocupación por las consecuencias catastróficas que tal avanzada puede significar para la vida de miles de civiles asentados en dicha localidad. Los ataques en contra de la población civil constituyen una seria violación a las normas del derecho internacional humanitario, por lo que México hace un enérgico llamado para un cese al fuego humanitario inmediato, que sea observado por todas las partes del conflicto, y así sentar las bases para un entendimiento pacífico y definitivo.

CLAUDIA SHEINBAUM; PIDIÓ A BANQUEROS CONSIDERAR EL INVERTIR EN LA RELOCALIZACIÓN DE EMPRESAS

Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la Presidencia de México por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia”, en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales de BBVA 2024, pidió a banqueros considerar el invertir en la relocalización de empresas y en los 100 parques industriales que pretende construir a nivel nacional. Ante banqueros, a quienes les dijo que pese a las diferencias habrá consensos, aseguró que el 2 de junio es un trámite, ya que en todo el país tiene reconocimiento. Falta el trámite del 2 de junio. La verdad que hemos recibido un reconocimiento muy grande en todo el país. La abanderada presidencial de Morena les dijo a los banqueros que le va ir bien al país en los próximos seis años, y que habrá cosas en las que no estén de acuerdo, pero que no pasará nada ya que es parte de la democracia. Pero, si ponemos las cosas en las que estemos de acuerdo, esta visión que a mí me entusiasta mucho de inversión del país de una manera ordenada y planeada, no estoy hablando de regresar a un esquema de planeación, no; estoy hablando de que entre todos pongamos las vocaciones regionales que nos permita potenciar no sólo en la relocalización sino el gran potencial que tiene México. Nos va a ir muy bien y espero que podamos seguir trabajando juntos. Asimismo les adelantó que buscará sumar a su gabinete a Rogelio Ramírez de la O, actual titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

XÓCHITL GÁLVEZ; VOY A CAMBIAR LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD; VAMOS A SACAR AL EJÉRCITO DE LAS CALLES

La candidata del PAN, PRI y PRD a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, prometió que de ganar la elección del próximo 2 de junio cambiará la estrategia de seguridad pública instrumentada por el gobierno federal desde el 2006, durante los gobiernos de los ex presidentes Felipe Calderón (PAN) y Enrique Peña Nieto (PRI) y de Andrés Manuel López Obrador (Morena), que consiste en la participación activa de militares y marinos. Nosotros vamos por una policía nacional civil; no hay duda. Y la idea sí es que en un momento dado el Ejército deje las labores de seguridad y sólo se concentre, pues a recuperar, ayudarnos a recuperar este 30% del territorio que está en manos de la delincuencia. Eso es lo que nos está dejando. Lopez Obrador dice que encontró un desastre, pues deja un peor desastre, peor. Estamos peor que antes. Entonces, vamos a trabajar en las dos estrategias. Acompañada por los candidatos de la misma alianza a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y a las gubernaturas de Morelos, Puebla y Veracruz, Santiago Taboada, Lucy Meza, Eduardo Rivera y José Yunes, respectivamente, explicó que trabajarán todos de manera coordinada en materia de seguridad pública. En cuanto al combate a la delincuencia organizada, explicó, pues vamos a ir replegando a las bandas criminales. Sí las vamos a replegar. Nosotros no vamos a pactar con ellos y en ese sentido el Ejército va a tener que hacer una actividad distinta. De entrada, lo vamos a sacar de las actividades no relevantes, de estar cuidando libros de texto, llevando vacunas, bacheando carreteras, haciendo sucursales bancarias. Al Ejército lo traen muy distraído y creemos que el Ejército nos puede ayudar muchísimo en el tema de la Seguridad Nacional, que además es lo que establece la Constitución y puede entrar a apoyar a los estados. Ahí no digo que de entrada se termina el apoyo, pero estableciendo perfectamente y delimitando a qué. Agregó que dirigirá un gobierno de coalición que respete la Constitución, los tratados internacionales, las leyes y las instituciones que por años han dado certidumbre a la nación. Asimismo dijo que tener funcionarios ineptos en puestos de alta responsabilidad y cuyo único mérito es la lealtad política es otra forma de corrupción. Buscar, retener y desarrollar talento en el servicio público es la mejor forma de fortalecer el Estado mexicano. Gálvez Ruiz también participó en la sesión del Consejo Directivo de la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin), donde criticó que la corrupción en el Gobierno Federal está peor que nunca y los “moches” involucran a los hijos del Presidente, Andrés Manuel López Obrador. Cuentan conmigo, voy a ser una aliada positiva, no truculenta de los empresarios, vamos a vernos de frente, va a haber licitaciones públicas donde ustedes van a poder participar y van a ganar los mejores ¡Nuestro gobierno va a ser una caja de cristal!”. La candidata consideró que en la jornada electoral del próximo 2 de junio se decidirá la clase de país que seremos en los próximos 30 años. Se definirá si seguimos adelante hacia una economía y una sociedad más libre y moderna o si regresamos a un pasado con un gobierno que ve en la iniciativa privada y a la banca como un adversario.

MARIO DELGADO; MAREA ROSA VA CON XÓCHITL; ‘SE QUITARON LA MÁSCARA’

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, informo que la llamada Marea Rosa convocó para este domingo 19 de mayo a una movilización masiva en el Zócalo de Ciudad de México, en la que confirmó la presencia de Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada, abanderados de la oposición a la Presidencia y al gobierno capitalino. El movimiento ha convocado a concentraciones en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Poder Judicial, con abiertos reclamos al gobierno federal y al presidente Andrés Manuel López Obrador. Claudio X. González, uno de los principales opositores que difunde la convocatoria, afirma que será una movilización en defensa de la República, libertad + democracia + justicia. El Frente Cívico Nacional, otra de las organizaciones promotoras de la Marea Rosa, convocan a la concentración con una canción y un video en el que aparece Gálvez. La concentración con dos abanderados de la oposición ha provocado reacciones en el partido mayoritario. Por lo que Mario Delgado, presidente nacional de Morena, dijo que ha quedado demostrada la hipocresía de organizaciones que se decían independientes y apartidistas. Criticó que Lorenzo Córdova, ex consejero presidente del INE, haya encabezado una de estas movilizaciones, meses después de dejar su cargo en el árbitro electoral. Dijo que es positivo que se quiten la máscara, por lo que calificó una marcha del ‘PRIAN’. Adelantó que pedirán a la autoridad electoral que esta marcha se cuenta como gasto de campaña para la alianza PRI-PAN-PRD. Delgado consideró que quienes salieron a marchar convocados por un movimiento apartidista fueron engañados y ahora queda demostrado que tenían el objetivo de fortalecer a los partidos de la oposición.

MANLIO FABIO BELTRONES; XÓCHITL GALVEZ NO TENDRÁ INCONDICIONALES EN EL CONGRESO

El candidato al Senado de la República por el PRI, Manlio Fabio Beltrones advirtió a la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, que de llegar a la Presidencia no tendrá incondicionales en el Congreso. El candidato al senado afirmó que la abanderada debería optar el diálogo con sus opositores en caso de ser la próxima presidenta de México: Creo que el Congreso puede ser el espacio de los equilibrios importantes para el próximo gobierno, Xóchitl lo va a necesitar, Xóchitl no tendrá incondicionales tampoco en el Congreso. Lo he platicado con ella, ella dice tengo qué negociar. Beltrones afirmó que tanto Xóchitl Gálvez como Claudia Sheinbaum, candidata de Sigamos Haciendo Historia, no pueden continuar con la manera de hacer política del presidente López Obrador, a quien criticó por no hacer acuerdos con la oposición: Xóchitl o Claudia tienen que hacer una presidencia diferente, tienen que sentarse y generar acuerdos, las oposiciones no pueden ser invisibles. Los gobiernos están obligados a negociar para construir a largo plazo, no a corto plazo. Dijo que la candidata del PAN-PRI-PRD no le podrá ordenar que no le toque una coma a una iniciativa suya: de ninguna manera, la voy a tocar y le voy a poner punto seguido y paréntesis, además de un párrafo adicional si le conviene a este país. El abanderado del PRI al Congreso se posicionó para que el país deje de ser gobernado por un solo hombre y comience a ser gobernado por sus instituciones.

NOEMÍ LUNA AYALA; NO CLAUDIQUEMOS EN LA ELECCIÓN DEL 2 DE JUNIO, MAÑANA A LO MEJOR NO TENEMOS UN MÉXICO

La secretaria general del PAN, Noemí Luna Ayala, ante líderes de sectores industriales pidió no cansarse, ni pensar que la del 2 de junio es una elección más, ya que advirtió mañana a lo mejor no tenemos un México. Lo que viene puede ser mucho peor, por ello, consideró que los próximos comicios están en manos de los ciudadanos, quienes deben participar e invitar al voto, porque el otro riesgo se llama abstención. En la presentación de la plataforma política electoral de la coalición Fuerza y Corazón por México en CANACINTRA, aseguró que hace cinco años cuando se dijo que Andrés Manuel López Obrador era un peligro para México nos quedamos cortos y el plan C no es más que una dictadura. De ahí que destacara la importancia de esta coalición opositora en donde prevalecen las ideas y propuestas, por encima de los actores. En Acción Nacional, indicó que el humanismo político es su doctrina y un pilar fundamental, la subsidiaridad. En este contexto, condenó que Morena y los servidores de la nación utilicen los programas sociales para tratar de presionar el voto de los más vulnerables y ejerzan estos recursos como programas clientelares, que lejos de resolver la pobreza la han incrementado. Noemí Luna garantizó que Xóchitl Gálvez ha sido muy clara y los programas sociales se quedan, porque ya son un derecho humano consagrado en la Constitución. En cuanto a las propuestas de la candidata presidencial hizo énfasis en el combate al fenómeno de la feminización de la pobreza, promoviendo la participación de las mujeres en la vida económica. Así como el apoyo a pequeñas y medianas empresas y mayor inversión y crecimiento económico. Lamentó que, con el gobierno de Morena, hoy se escapen las inversiones porque no hay agua, no hay electricidad, no hay seguridad en el ámbito social, ni seguridad jurídica. Y descalificó que el gobierno actual tenga rasgos de autócrata y hace unos días con su mayoría simple aprobara en el Congreso la triple A, peligrosísima para el país, es decir la reforma a las afores, al amparo y la amnistía.

JOE BIDEN Y DONALD TRUMP: GANARON LAS PRIMARIAS PRESIDENCIALES DE INDIANA

El presidente Joe Biden y el ex presidente Donald Trump, presuntos nominados por sus respectivos partidos, ganaron las primarias presidenciales de Indiana de 2024. Los votantes de Indiana acudieron a las urnas para emitir sus votos en las elecciones primarias donde hay varias contiendas importantes, incluidas las de presidente de Estados Unidos, gobernador de Indiana y varios distritos de la Cámara de Representantes. Tanto Biden como Trump habían conseguido los delegados necesarios para ser los nominados de su partido el 12 de marzo, dejando seguro el resultado en Indiana. La carrera marcará la primera vez desde 1912 que un ex presidente y un presidente en ejercicio se enfrentarán en las elecciones de noviembre. En esa carrera, el gobernador de Nueva Jersey, Woodrow Wilson, derrotó al actual presidente William Howard Taft y al ex presidente Theodore Roosevelt. Joe Biden ha enfrentado críticas dentro de su propio partido por su edad y por su enfoque del conflicto en curso entre Hamás e Israel, con un grupo de votantes rechazando su candidatura votando por otros candidatos en las papeletas. En Indiana, el nombre de Biden fue el único que apareció en la boleta electoral. En cuanto a los republicanos, el nombre de Trump fue uno de los dos que figuraron en la boleta primaria, y la ex embajadora de la ONU, Nikki Haley, todavía aparece en la boleta estatal a pesar de haber abandonado la contienda. Donald Trump enfrenta sus propios desafíos, incluida una serie de batallas legales que incluyen un juicio en curso en Nueva York por el presunto pago de silencio que pagó a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels. Los fiscales federales también lo han acusado de liderar esfuerzos para socavar la certificación de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, mientras que también enfrenta cargos estatales en Georgia en relación con ese esfuerzo. Trump ha criticado los procesamientos por considerarlos motivados políticamente y ha argumentado ante la Corte Suprema que se le debería otorgar amplia inmunidad contra el procesamiento por esos cargos.

EGIPTO; MILES DE CAMIONES DE ALIMENTOS QUEDAN VARADOS TRAS EL CIERRE DE CRUCE DE RAFAH

Miles de camiones de ayuda humanitaria, en su mayoría cargados con alimentos, han quedado varados en Egipto sin poder ingresar a la Franja de Gaza tras la toma por parte de Israel del lado palestino del cruce de Rafah. Una trabajador dijo que miles de camiones han sido trasladados a una zona logística de carga y descarga ubicada cerca del lado egipcio del paso, al tiempo que añadió que no hay instrucciones sobre qué hacer con los cargamentos. Las únicas instrucciones que recibimos fueron solo para llevar los camiones que estaban ante el cruce hacia la zona logística que el Gobierno egipcio asigna como zona de espera para los convoyes.

