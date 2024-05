CCXP México: Antony Starr, entre la fiebre de The Boys y los nuevos proyectos

El día de arranque de la CCXP México tuvo su momento cumbre, cuando al caer la noche una parte del elenco de The Boys se presentó en el Thunder Stage y apenas luego en el Omelete Stage. Cobijados por la conducción del talento nacional y el reconocido Marcelo Forlani, saltaron a ambos escenarios Karen Fukuhara, Erin Moriarty, Claudia Doumit, Chace Crawford, Antony Starr.

Sólo este último –que interpreta a Homelander en la exitosa serie de Prime Video– permaneció hasta este domingo, pero no sólo para tomarse fotografías con sus admiradores o firmar autógrafos, sino también para tener una conversación junto a Ileana Rodríguez y Javier Ibarreche en el Thunder Stage.

Aunque el personaje que el actor de origen neozelandés interpreta en The Boys es un cretino y sinvergüenza, él no comparte esas características. Pero sí confesó qué fue mucho de lo que tuvo que hacer para poder sobrellevar un personaje de esta magnitud, en el que es, digamos, fácil perderse. Pero se ayudó de cosas muy humanas, tan sencillas como tan complejas: ver otros superhéroes y pensar en la salud mental, pues hay muchas personas pasándola mal a causa de ello.

Sobre interpretar al particular Homelander, Starr dijo que una de las cosas que más padeció fue que el personaje volara, porque el equipo que le ponían para realizar las escenas representaba una verdadera molestia en su entrepierna y la parte de la cintura. Por ello cuando Forlani le preguntó a qué personaje del universo de los cómics le gustaría personificar, se limitó a bromear diciendo que bastaba con un personaje que no volara porque no quería volver a vivir ese suplicio. Y agregó –por si sirve el dato– que le encantaría trabajar con James Gunn.

Pese a que el trabajo de Antony Starr va más allá de Homelander y de The Boys, resulta imposible que no se dimensione el impacto que la serie ha causado en su vida profesional y personal, dijo. Y agradeció bastante el incansable apoyo de sus fans para que no sólo la serie fuera el éxito que es, sino para que tuviera esa legitimidad, porque, aseguró, las series actualmente no tienen tanta duración.

Para sumar a los momentos de confesión, contó que hay escenas del cómic de The Boys en el que está basado la serie que, a la fecha, no puede sacar de su cabeza. Incluso pensó que habría algunas imágenes que nunca vería representadas en la pantalla, hasta que la producción se topó con total de parte de Prime Video y entonces todo fue posible.

Cerca del final de la charla que podría no haber terminado pronto, el protagonista de The Boys –que está próxima a estrenar su cuarta temporada– se dijo emocionado por ser parte de la nueva cinta de la cineasta mexicana Patricia Riggen, que lleva por título G20, donde no sólo interpretará nuevamente a un villano, sino que compartirá escenario con Viola Davis, una leyenda consumada.

