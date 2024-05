En punto de las 11:00 horas de este sábado se abrieron las puertas del recinto que eligió CCXP Brasil para su primera edición en México. No se trató de un sábado cualquiera, sino de uno que tuvo la dicha de festejar el Star Wars Day y el May the 4th Be with You que se celebra cada 4 de mayo.

Y no sólo se celebró a través de los pasillos inmensos de la convención y un poco antes con el tráiler de The Acolyte, sino también con la presencia de Dafne Keen, quien interpreta a Jecki Lon en la nueva serie serie de la franquicia de Star Wars — y a quien muchas personas recordarán por interpretar a Laura en Logan (2017)—.

En la conversación que tuvo lugar en el Thunder Stage hubo una proyección especial y sentida del avance y, claro, un peak exclusivo de lo que podremos ver en la serie que se estrena el próximo 4 de junio.

Apenas luego, en un espacio exclusivo del lugar, hubo oportunidad de fotografiar a Fede Álvarez, cineasta uruguayo y mente maestra detrás de Alien: Romulus, cinta a estrenarse en agosto del presente año.

Tras lo anterior, y luego de un recorrido en el que predominaron los cosplayers y los fanáticos irredentos de la Guerra de las Galaxias, emergió, desde el pasillo del Omelete Stage, Giancarlo Esposito, a quienes los veteranos recordarán por Do the Right Thing (1989) y los más jóvenes por Breaking Bad (2008-2013).

Rodeado de fanáticos, el actor estadounidense de origen danés no sólo habló sobre sus proyectos pasados y aquellos por estrenarse, sino que estremeció por su imponente voz que enunciaba discursos sobre la inspiración, las intenciones, el quiénes somos en el mundo. El cine fue, como debería ser siempre, una amalgama entre la fantasía y el mundo real.

Y aunque el deseo de que Esposito no terminara de hablar nunca estuvo siempre presente, la posibilidad de presenciar a Tom Ellis en la majestuosidad del Thunder Stage, hablando sobre Lucifer, sus nuevos proyectos (que incluyen animación) y una lectura harto entrañable de frases en español, hizo que lo inicial se olvidara pronto. Porque esa también es parte de la magia de este festín pop: no hay lugar para la nostalgia, sí para la felicidad.

Para cerrar con broche de oro, por si lo anterior no hubiera sido suficiente, el actor español Álvaro Morte se hizo presente en el Omelete Stage para conversar, entre otras cosas, sobre Immaculate y su gusto por aparecer en películas de terror y no tanto así el gusto de verlas.

Y como todo, todo tiene un añadido extraordinario, como esas canciones que suenan en el encore de algún concierto de ensueño, emergieron, desde las estrellas hasta el Thunder Stage, Anthony Rapp y Wilson Cruz, figuras que ya forman parte de la historia de Star Trek por sus apariciones en la última serie que aún de encuentra al aire por la señal de Paramount+.

Aunque seguro queds mucho por contar, hemos de guardarlo con especial cariño para el tercer y último día de la CCXP México. Por ahora, no resta más por decir que la consigna del día a día: sólo queda disfrutar.

LDAV