El candidato de la coalición Va por la Cdmx, Santiago Taboada, ofreció regresar las condiciones de seguridad y paz social a la alcaldía de Tláhuac.

Durante un encuentro con vecinos de esa zona de la ciudad, los pobladores expresaron que “ya que están cansados del mal gobierno que tiene sumida a esta alcaldía en la inseguridad, falta de servicios públicos de calidad, entre los que lamentablemente también está el desabasto de agua.

En su discurso, el aspirante a la jefatura de Gobierno señaló: “todos coincidimos en que la alcaldía no está bien”.

Indicó que “hace muchos años en Tláhuac se dejó la seguridad, se dejó a las familias, se dejó al campo, prácticamente en Tláhuac son años y años de abandono”.

Al recorrer en tractor la comunidad de San Andrés Mixquic, Taboada informó que su compromiso con el campo es “no volverles a regatear un solo apoyo, les vamos a dar los tractores que nos piden, las plantas de tratamiento y potabilizadoras. Antes en Mixquic se podía tomar el agua que venía de la llave, el agua de las zonas que tenían productivas, los canales en el agua y hoy vemos con mucha pena las condiciones en las que están”.

Consideró que “hay una deuda histórica con el campo de Tláhuac, porque ustedes y van y en la central de abasto no les dan una atención, ni un precio suficiente para sus productos, por eso queremos rescatar el campo”.

A su vez, el candidato del PRI, PAN y PRD recorrió San Nicolás Tetelco, acompañado por integrantes de Antorcha Campesina, expresó que “necesitamos despertar de esta pesadilla que se llama Morena, esta pesadilla que ha generado que muchas y muchos de ustedes no hayan podido avanzar”.

Señaló que los gobiernos morenistas han generado que “sus hijos no tengan una mejor escuela, que ustedes no tengan acceso a medicinas, que el transporte público sea un desastre… Queremos que no sea una tragedia ese transporte público; en mi gobierno no se nos va a caer el metro, le vamos a dar

mantenimiento”.

Al pedalear en bicicleta por San Juan Ixtayopan, Taboada constató de primera mano las necesidades los chilangos de esta alcaldía.

“Como piensan que está lejos, dicen que no lo vamos a caminar y que no vamos a venir aquí a conocer sus problemas. Se equivocaron. Voy a recuperar Tláhuac, voy a recuperar su campo, voy a recuperar la seguridad… aquí estamos para cambiar, para mejorar, para que regresemos la seguridad. Me lo decían, después de las 10 de la noche ya la gente no puede salir porque te dicen: aguas, porque no te vayan a asaltar o no te vayan a balear”.