y cinco títulos conquistados.

Tras presentar un video con un conglomerado de sus mejores momentos en el torneo, Nadal se limitó a señalar que ha escuchado gradualmente a su cuerpo para determinar que este era el momento adecuado para despedirse del torneo local.

"No he terminado aún pero aquí sí. Es un regalo que me han hecho durante 21 años. Madrid ha sido para mí más importante que un Grand Slam. He tenido la suerte de haber podido hacer de lo que era un hobby un trabajo y hacerlo bien", apuntó el jugador de 37 años.

Sin entrar en un terreno emocional al establecer que aún se ve dentro del circuito profesional un poco más de tiempo, Rafa aseguró que aún no se siente listo para soltar la adrenalina luego de afirmar no haberse imaginado nunca estar en la capital española jugando con casi 38 años de edad.

Ya enfocados en los cuartos de final, el torneo ibérico despidió a otro de los grandes favoritos, con la eliminación de Carlos Alcaraz, superado por el ruso Andrey Rublev con parciales de 4-6, 6-3 y 6-2, que dejaron vacante el título que el jugador de 20 años había conquistado desde 2022.

Aunque tal resultado fue sorpresivo para los asistentes, el murciano indicó que tanto para él como para su equipo de trabajo fue más sorpresivo el alcanzar los cuartos de final tras llegar al torneo con días de reposo por una molestia física que lo alejó de varios torneos en días anteriores.

“Está claro que una vez que entro en pista no me gusta perder, pero considero esta semana muy positiva porque he podido jugar cuatro partidos antes del torneo, así que ahora toca seguir trabajando para recuperar cuánto antes la normalidad en mi goleo de derecha”, informó el español./24Horas