Aunque la función estelar para este 4 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas es la de los mexicanos, Saúl “Canelo” Álvarez y Jaime Munguía algunos se preguntan que otras peleas de box habrá en esta cartelera.

La promotora Premier Boxing Champions (PBC) destacó que antes de la pelea entre “Canelo” y Munguía, habrá cinco combates más:

– El primero de ellos será entre Jesús Ramos vs Johan González en una pelea a 10 rounds en peso superwelter.

– En pelea a 10 rounds en peso superwelter se miden Vito Mielnicki Jr. vs Ronald Cruz.

– Eimantas Stanionis vs Gabriel Maestre pelearan en peso welter. Dicho combate será la primera en verse en la transmisión en el Pago Por Evento.

– Brandon Figueroa se enfrenta a Jessie Magdaleno por el título interino de peso pluma del CMB.

– Por el título interno de peso welter del CMB se enfrentarán Mario “El Azteca” Barrios vs Fabián “TNT” Maidana.

– La pelea estelar será entre “Canelo” vs Munguía por los títulos del peso supermediano que están en poder de Álvarez.

