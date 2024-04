El presidente Andrés Manuel López Obrador, presumió el encuentro en Palacio Nacional, con gente de Astros y Rockies antes de la México City Series 2024. Previo a la México City Series 2024 entre Astros y Rockies en el estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con gente de ambos equipos. El mandatario presumió su encuentro con directivos de Houston y Colorado, así como con el lanzador mexicano de los Astros, José Urquidy. Antes de iniciar la gira, desayuné con directivos y amigos de los Astros de Houston y los Rockies de Colorado. Cada vez hay más pelota caliente en nuestro país. En unas fotos que dio a conocer también aparecen los ex peloteros mexicanos Vinicio “Vinny” Castilla y Jorge de la Rosa, ambos con pasado en la novena de Colorado.

DIPUTADA MARCELA GUERRA; PERIODO QUE CONCLUYE SE ESCUCHÓ LA REPÚBLICA, LA DIVERSIDAD E IMPERÓ EL DIÁLOGO

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, afirmó que en el periodo ordinario de sesiones que concluye, se escuchó la voz de la República, de la pluralidad y la diversidad, imperó el diálogo y los argumentos, para concretar la construcción de leyes, siempre con las personas en el centro del debate. El segundo periodo ordinario del tercer año legislativo de la LXV Legislatura se distinguirá por el compromiso que todos los grupos parlamentarios mostraron para sostener un debate amplio, exhaustivo, muchos de ellos fueron ásperos, pero prevaleció la pluralidad y diversidad de ideas y principios, siempre con responsabilidad, con la mira puesta en hacer leyes robustas que den respuestas a la sociedad en temas sociales, económicos, políticos y culturales. Con una discusión plural y equilibrada, la Cámara de Diputados, como caja de resonancia de la sociedad mexicana, puso sobre la mesa los grandes problemas nacionales; con la representación se siguió reafirmando nuestro republicanismo, el respeto a la división de poderes y a los contrapesos de los mismos, además de la defensa a las instituciones autónomas. Los grupos parlamentarios, coincidieron en que no hay circunstancia por encima del bienestar de las y los mexicanos; ese es el compromiso que como representantes populares asumimos al llegar al Palacio Legislativo de San Lázaro. Al hacer un balance del periodo ordinario de sesiones, Guerra Castillo dijo que el desempeño de esta Soberanía se ha distinguido por intensos debates, importantes acuerdos e incluso disensos, que nos han enriquecido, ya que representan la diversidad política, ideológica, social, étnica, religiosa, económica y productiva de nuestro país. El trabajo en la Cámara de Diputados nos ha permitido instrumentar políticas públicas que coadyuvan a la generación de un desarrollo justo, con soluciones definitivas para atender los asuntos públicos que inquietan a la sociedad y propiciar nuestra convivencia pacífica con la solución de los principales problemas del país.

DIPUTADO IGNACIO MIER; MORENA PRIVILEGIA EL BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS, LA OPOSICIÓN SOLAMENTE DIFUNDE GUERRA SUCIA Y DESINFORMACIÓN

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, destacó la importancia de que los ciudadanos se mantengan informados y no se dejen engañar por la guerra sucia y de desinformación que está realizando la oposición en contra de la transformación del país. En este sentido, consideró que regresar al pasado es condenar a este país al abismo. Eso representa un proyecto que no tiene sensibilidad social ni la responsabilidad pública. Mier Velazco aseguró que el Fondo de Pensiones para el Bienestar recientemente aprobado por el Congreso de la Unión, es un fondo le conviene a México porque garantiza que quienes se pensionen en los próximos años conforme a la ley del 97, tengan el 100 por ciento de su pensión. Es un fondo generoso, noble, solidario, complementario, que no toca ninguna de las 55 millones de cuentas de las y los trabajadores. Agregó que este fondo le conviene a México, y no tiene nada que ver con las falsas declaraciones de la oposición, porque si hubiera sido cierto, los primeros que habrían salido a declarar son los propios dueños de las administradoras y ellos estuvieron en la Semana de la Seguridad en la Cámara de Diputados. Por otro lado, reiteró que esa campaña de desinformación que realizó la oposición, también la sostuvo para evitar que se avalara la Ley de Amparo toda vez que era una campaña para levantar una escuálida campaña de su candidata a la presidencia de la República creo que la oposición le estaban haciendo el favor a algunos intereses extranjeros. Explicó que el amparo está protegido y dejó claro que esta reforma no tiene que ver nada con el derecho que tienen los mexicanos de solicitar un amparo a la administración de justicia. Estamos en función de la pro persona, y de la progresividad de los derechos de los mexicanos en materia de protección de justicia. Ignacio Mier llamó a ver el debate que sostendrán los candidatos a la Presidencia de la República, en dónde dijo, quedará de manifiesto las dos visiones de país, una que atiende a los que tienen más, y otra que atiende a los más necesitados. Reiteró que Claudia Sheinbaum representa la construcción del segundo piso de la 4T en beneficio del pueblo de México.

RICARDO MONREAL; CLAUDIA SHEINBAUM CONSOLIDARÁ SU POSICIÓN COMO PUNTERA EN EL DEBATE

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, aseguro que la candidata de La coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, volverá a hacer un buen papel en el debate presidencial a pesar de la guerra sucia. El político mencionó que Sheinbaum va muy arriba en las encuestas, entre los 17 hasta los 28 puntos. Sin embargo, subrayó, no vamos a caer en triunfalismos, vamos a seguir trabajando en todos los estados del país. El coordinador de Enlace Territorial mencionó que en el movimiento del cual forma parte, se encuentran muy conscientes de que la guerra sucia se intensificará en el próximo mes durante la última etapa de la campaña. Es obvio que los ataques, como se prevé hoy en el debate, sean contra la puntera, Claudia Sheinbaum. Estamos claros de eso y preparados, actuaremos con serenidad y sensatez para no responder con la misma virulencia. Sobre las renuncias de 217 candidatas de Morena en Zacatecas, señaló que la información se ha manejado de mala fe. La mayoría de las personas que renunciaron a candidaturas no lo hicieron por asuntos relacionados con la violencia, fueron por desacuerdos de las mujeres, que las inscribieron sin su consentimiento, no aceptaron o por motivos personales. Solamente un caso de los 217 fue por violencia. Resaltó además que al momento la totalidad de las casillas se instalarán en el estado.

CLAUDIA SHEINBAUM, XÓCHITL GÁLVEZ Y JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ; SEGUNDO DEBATE PRESIDENCIAL EN LOS ESTUDIOS CHURUBUSCO

El segundo debate presidencial se llevo a cabo ayer domingo 28 de abril de 2024 en los Estudios Churubusco de la CDMX, en donde Claudia Sheinbaum Pardo (coalición Sigamos Haciendo Historia), Xóchitl Gálvez (Coalición Fuerza y Corazón por México) y Jorge Álvarez Máynez (Movimiento Ciudadano) se enfrentaron cara a cara. Bajo el título “La ruta hacia el desarrollo de México” se abordaron los temas: Crecimiento económico, empleo e inflación; Infraestructura y desarrollo; Pobreza y desigualdad, así como Cambio climático y desarrollo sustentable. En punto de las 18:42 horas arribó a los Estudios Churubusco la candidata de la Coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, para participar en el segundo debate de la contienda. Puntualizó que será un debate de propuestas y que ella presentará los logros en materia económica de la actual administración. Nuevamente vamos a ganar el debate, como vamos a ganar la elección del 2 de junio. Vengo tranquila, contenta, preparada y sobre todo que representamos un proyecto y al pueblo de México, que viva la Transformación. Va a ser un debate tranquilo, de propuestas, principalmente, y de resultados, porque justamente los temas económicos, de desigualdad, de disminución de la pobreza con los temas en donde la cuarta transformación tiene grandes resultados. La candidata Xóchitl Gálvez y el candidato Jorge Álvarez Máynez también llegaron a la sede del segundo debate. Este segundo debate tiene un formato B, en el que hay dos moderadores, la periodista Adriana Pérez Cañedo y el periodista Alejandro Cacho. Ellos serán los encargados de seleccionar a ocho personas para la formulación de preguntas directas a los tres candidatos presidenciales. Las preguntas seleccionadas se segmentarán en cuatro regiones: Norte, Bajío y Costa Oeste, Centro, así como Sureste. En uno de los bloques de cada segmento se retomarán preguntas de una región específica. Se dividieron en los siguientes segmentos: Breve introducción al debate; presentación de cada participante (30 segundos); la discusión del debate se centra en 4 segmentos que a su vez se subdividen en dos bloques cada uno. Bloque 1. Cada candidatura tendrá un minuto para posicionarse respecto al tema; posteriormente darán paso a la pregunta directa de algún ciudadano. Bloque 2. Inicia bolsa de tiempo, se le cederá la palabra a otra persona y se darán cinco minutos por candidatura. Ninguna de las intervenciones de las personas candidatas podrá exceder más de un minuto y medio de su tiempo, de tal forma que nadie pueda consumir la totalidad de su tiempo. Finalmente, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez tendrán un espacio para un mensaje final.

MARIO DELGADO; CLAUDIA SHEINBAUM ARRASARÁ EN SEGUNDO DEBATE

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que Claudia Sheinbaum, candidata a la Presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, arrasará en el segundo debate presidencial, e invitó a la población a que siga la transmisión del intercambio. Informó que, al igual que en el primero, habrá pantallas públicas en los 300 distritos federales para ver el segundo debate, y afirmó que en la exposición será palpable la diferencia de proyectos: el humanismo mexicano contra el régimen pasado de corrupción y privilegios. Queremos que la gente vea la diferencia entre los dos proyectos que están en disputa este 2 de junio. El también coordinador de campaña de la coalición Sigamos Haciendo Historia contrastó que mientras Claudia Sheinbaum está preparada y expondrá los logros del modelo humanista emprendido por el gobierno de López Obrador, la candidata del PRIAN representa más de tres décadas de fracaso del modelo económico neoliberal. Asimismo, expresó que las tendencias que marcan la ventaja de la candidata morenista se mantienen sin cambios y así seguirán durante el tiempo que resta de campaña. Sigue sin cambio la tendencia de dos a uno. Realmente no se han movido las tendencias en lo que llevamos de campaña, así arrancaron y seguramente así se mantendrán. Delgado destacó que Sheinbaum tiene una ventaja de casi cincuenta puntos de ventaja en el estado de Hidalgo, de donde es oriunda la candidata del PRIAN. Se supone que ahí nació la candidata del PRI, ahí empezó a vender gelatinas, pero no tiene mucho reconocimiento. En cambio, nuestra candidata lleva más de 50 puntos de ventaja. En ese sentido, llamó a militantes y simpatizantes a seguir trabajando para que el deseo que tiene el pueblo de México de que siga la transformación se manifieste en un resultado el próximo 2 de junio.

SANTIAGO TABOADA; APOYARÁ EL PROYECTO DE CONSTRUIR EN AV GRAN CANAL EL PARQUE LINEAL MÁS GRANDE DE LATINOAMERICA PROPUESTO POR MIGUEL ÁNGEL MANCERA.

El Parque Lineal más grande de Latinoamérica, se construirá con el apoyo del candidato a la diputación por el distrito VII de la alcaldía Gustavo A. Madero, Santiago Taboada, mencionó el aspirante a la diputación federal por el Distrito VII de la alcaldía Gustavo A. Madero, Miguel Ángel Mancera. Vamos a desarrollar un proyecto que nos está pidiendo toda la gente, un lugar donde puedan jugar sus hijos, donde puedan jugar sus hijas, iluminado, que tenga canchas de fútbol, de basquetbol. Que haya bancas donde se sienten las mamá, las abuelitas, quienes llevan a las niñas y los niños a los recorridos. Vamos a hacer un Parque Lineal, el más grande de Latinoamérica en la Gustavo A. Madero. Durante un evento al aire libre y con más de 300 habitantes de la colonia Gertrudis Sánchez, Miguel Mancera, mencionó a los habitantes que la edificación del Parque Lineal comenzará, una vez que también sea electo el candidato a la Jefatura de Gobierno Santiago Taboada. Este proyecto, lo visualizamos en la Gustavo A. Madero, para construir, diseñar el Parque Lineal más grande de América Latina. Aquí van a poder estar las familias, los niños y niñas. Lo que hoy es solo cemento se convierte en canchas de futbol, bancas para leer y convivir. Durante su gestión como de Jefe de Gobierno en la capital del país, recordó que hizo varios parques lineales como el de Churubusco, Viaducto, La viga y Telecomunicaciones. Al reunirse con las y los habitantes de la colonia Gertrudis Sánchez, las muestras de apoyo de las personas presentes, así como de automovilistas que circulaban por el lugar no ceso. Incluso, conductoras y conductores tocaron su claxon en apoyo, y otros más, orillaron y estacionaron sus vehículos para escuchar las propuestas de Taboada, Mancera, Marcela Gastelú y el maestro Villa. ‎

CATY MONREAL; APOYADA POR EL CAMPEÓN DE BOXEO

Caty Monreal, agradeció el acompañamiento del Rey David Picasso. Eres un orgullo del deporte nacional y ejemplo para las y los jóvenes de nuestra alcaldía. Él campeón del boxeo David Picasso, quien peleará de igual forma que el Canelo Álvarez en Las Vegas la próxima semana, estuvo con Caty Monreal y le manifestó su apoyo.

DIPUTADO MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS; DENUNCIA A ALEJANDRO MORENO “ALITO” POR DESVÍO DE 4 MIL MDP

El diputado morenista Miguel Prado de los Santos presentó ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR una denuncia contra Alejandro Moreno Cárdenas por diversos delitos, entre otros, desvío de recursos públicos por un monto 3 mil 941 millones 744 mil 886 pesos cuando fungió como gobernador de Campeche. En la denuncia ante la titular de la fiscalía María de la Luz Mijangos se configuran probables actos de tráfico de influencias, desvío de fondos federales y corrupción. Lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, fraude fiscal, peculado, uso ilícito de atribuciones o facultades y operaciones con recursos de procedencia ilícita y solicitó se inicie la investigación correspondiente, en términos de la legislación penal aplicable. Los presuntos ilícitos habrían sido cometidos por el líder priista entre el 16 de septiembre de 2015 al 13 de junio de 2019, como gobernador de Campeche, y son resultado de las revisiones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo de su gestión. Los presuntos delitos se habrían cometido en su desempeño como gobernador de Campeche del 16 de septiembre de 2015 al 13 de junio de 2019, causando un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública federal por un monto de al menos 3 mil 941 millones 744 mil 886.26 pesos. La revisión de la ASF detectó 92 irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos asignados a Campeche entre 2016 y 2019, principalmente del sector salud y el pago de nóminas. La denuncia, pide se investigue e inhabilite a Moreno Cárdenas y/o quienes resulten responsables para ejercer empleo, cargo o comisión públicos por un plazo de 20 años y además, como medida precautoria, se embarguen sus bienes y cuentas bancarias. Se expone que durante su gestión como gobernador de la entidad usó diversos recursos federales, los cuales no han sido debidamente comprobados en cuanto a su destino y operación, in observando la normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, del Código Fiscal de la Federación y la Ley de Coordinación Fiscal. El también secretario de la Comisión de Vigilancia de la ASF advirtió que durante la revisión de la Cuenta Pública de 2016, en el informe se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública federal, por un monto de 265 mil 837 40 pesos, más los intereses que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por destinar recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2016.

DIPUTADOS Y FAMILIARES-CUIDADORES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD; CREARÁN UNA RED DE APOYO Y AUTOCUIDADO; PROMOVERÁN DIVERSAS REFORMAS LEGISLATIVAS.

El Foro “Rumbo al Reconocimiento Constitucional de los Derechos de los Familiares-Cuidadores de Personas con Discapacidad”, evento impulsado por la legisladora Evangelina Moreno Guerra, acordó crear una red de apoyo integrada por legisladores, por organizaciones de la sociedad civil y por familiares que cuidan a personas con discapacidad. Además del apoyo mutuo entre los miembros de la Red y de la gestión ante diversas autoridades, otro de los objetivos de dicho esfuerzo organizativo consistirá en promover iniciativas de ley que reconozcan derechos a los cuidadores de personas con discapacidad, entre ellas una reforma constitucional. El diputado Alfredo Torres Hernández, presidente de la COCOPA, quien inauguró el foro, comentó la importancia de impulsar una reforma constitucional que permita mejorar las condiciones de los cuidadores y dignificar su trabajo: esta protección jurídica permitirá atender sus necesidades y favorecerá el pleno desarrollo y la calidad de vida de las personas con discapacidad. El Rector de la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Desarrollo Humano, David Eduardo Hidalgo Ramírez, comentó que hoy nos encontramos en un momento crucial de nuestra historia, donde tenemos la oportunidad de avanzar hacia un México más inclusivo y justo, con dicha iniciativa, que busca transformar la realidad de miles de familias al reconocer y garantizar los derechos de los familiares cuidadores de personas con discapacidad, incorporándolo prácticas exitosas ya implementadas en naciones desarrolladas. El reconocimiento del cuidado familiar como un derecho laboral es una realidad en países como Canadá y Suecia, donde las políticas permiten flexibilidad laboral y apoyos gubernamentales. En Canadá, por ejemplo, los cuidadores familiares pueden acceder a permisos remunerados y programas de apoyo que garanticen tanto la seguridad económica como la atención adecuada a sus seres queridos. Estas políticas, han demostrado ser efectivas, reduciendo el estrés y mejorando la calidad de vida tanto de los cuidadores como de los receptores de cuidado. En dicho foro también participaron: el creador de la Rehabilitación de Entomo Ecuestre, Ramón Vázquez Bustamante; La especialista en Tema Cuidadores, Martha Vázquez Mata; la Supervisora del Centro de Atención Múltiple (CAM) Número 55, Luz María Reyna Alba.

JOE BIDEN Y DONALD TRUMP; ELECCIONES PRESIDENCIALES 2024 DONALD TRUMP MANTIENE UNA VENTAJA SOBRE BIDEN

El ex presidente Donald Trump sigue manteniendo una ventaja sobre el presidente Joe Biden a medida que avanza la campaña, y el juicio penal del ex presidente, según una nueva encuesta realizada por SSRS. Y en la revancha que se avecina, las opiniones sobre el primer mandato de cada uno de los hombres que compiten por un segundo mandato de cuatro años en la Casa Blanca parecen decantarse ahora a favor de Trump, ya que la mayoría de los estadounidenses dicen que, mirando hacia atrás, el mandato de Trump como presidente fue un éxito, mientras que una amplia mayoría dice que el de Biden ha sido hasta ahora un fracaso. El apoyo a Trump en la encuesta entre los votantes registrados se mantiene estable en el 49% en un cara a cara con Biden, el mismo que en la última encuesta nacional sobre la carrera en enero, mientras que el de Biden se sitúa en el 43%, no significativamente diferente del 45% de enero. Medios de comunicación publican una carta abierta que insta a Biden y Trump a debatir antes de las elecciones de 2024. En retrospectiva, el 55% de los estadounidenses considera que la presidencia de Trump ha sido un éxito, mientras que el 44% la considera un fracaso. Evaluando el tiempo de Biden en el cargo hasta ahora, el 61% dice que su presidencia hasta ahora ha sido un fracaso, mientras que el 39% dice que ha sido un éxito. Esta cifra es ligeramente peor que el 57% que calificó de fracaso el primer año de su gobierno en enero de 2022, mientras que el 41% lo calificó de éxito. Los republicanos están ahora más unidos en torno a la idea de que la presidencia de Trump ha sido un éxito que los demócratas de que la de Biden lo ha sido. En general, el 92% de los republicanos considera que la presidencia de Trump ha sido un éxito, mientras que solo el 73% de los demócratas opina que la de Biden lo ha sido hasta ahora. Entre los independientes, el 51% dice que la presidencia de Trump ha sido un éxito, mientras que solo el 37% ve la de Biden como un éxito. Hay cierto encubrimiento en las opiniones sobre los logros de los dos presidentes más recientes, ya que el 14% de los estadounidenses dice que considera que ambos son fracasos, mientras que el 8% dice que ambos son éxitos. Alrededor de la mitad de los votantes registrados, el 47%, considera que la presidencia de Biden hasta ahora ha sido un fracaso mientras que dicen que la de Trump ha sido un éxito, mientras que solo el 30% dice que la de Biden ha sido un éxito y que la de Trump no lo ha sido. La opinión pública de los ex presidentes suele subir en retrospectiva, aunque ningún otro presidente moderno ha intentado un retorno similar al poder tras una derrota Los índices de aprobación de Biden para la economía (34%) y la inflación (29%) siguen siendo marcadamente negativos, ya que los votantes dicen que las preocupaciones económicas son más importantes para ellos a la hora de elegir un candidato de lo que lo fueron en cada una de las dos últimas contiendas presidenciales. En la nueva encuesta, el 65% de los votantes registrados considera que la economía es extremadamente importante para su voto presidencial, en comparación con el 40% que pensaba así a principios de 2020 y el 46% que dijo lo mismo aproximadamente en este punto en 2016. Aquellos votantes que dicen que la economía es muy importante se decantan por Trump en un enfrentamiento contra Biden, 62% a 30%.

