Votar con responsabilidad es votar por México: Giovani Gutiérrez

Acudir a votar el 2 de junio es un acto de responsabilidad y debe ejercerse con conciencia pues se define el futuro solo de Coyoacán sino de México, aseguró Giovani Gutiérrez Aguilar, candidato a alcalde de la Coalición Va X La Ciudad de México.

“Acudir a las urnas es una responsabilidad de todas y todos porque ahí se define el futuro de nuestro querido Coyoacán, pero también de México; hay que pensar en nuestro país”, dijo Gutiérrez Aguilar.

En este sentido, aseguró que “esto no es una guerra, esto no es un pleito, es una confrontación de ideas, de proyectos”.

El abanderado de PRI, PAN y PRD resaltó la unión de las tres fuerzas políticas para construir un proyecto que dio inicio hace dos años y medio y que busca ratificar la confianza de la ciudadanía.

“Yo les pido de la manera más humilde, más respetuosa, que este 2 de junio, no se trata de las diputadas o diputados, no se trata de los alcaldes, no se trata de los candidatos en general, se trata de nuestro México y ser patriotas, los discursos de ruptura, no deben existir cuando juega México. Nosotros iremos a contrastar ideas en el debate, no a generar polarización ni odio. Eso está en otro lado”, aseguró.

