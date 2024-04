Tras su liberación, el ex candidato de Morena a concejal en Benito Juárez, Hugo Torres compartió su versión de los hechos tras la detención por presunto asesinato en la colonia Portales; “instrumentaron un tema para destrozarme”, aseguró.

A través de un video en redes sociales, el ex candidato a concejal de Morena acusó a la oposición de instrumentar su arresto con fines electorales.

“El grupo político que encabeza el cártel Inmobiliario en Benito Juárez en tan solo una hora destruyo mi vida y la de mi familia. Esta es una evidencia más de lo que este grupo político es capaz de hacer en una contienda electoral”.

En el clip de 20 minutos de duración, Hugo Torres confirmó que el día de los hechos se encontraba con Eder y su pareja Alejandra, a quienes acompañó a dos reuniones antes de llegar a casa de la víctima.

“Yo fui invitado por una compañera del equipo a cenar. Estuvimos en un establecimiento”, explicó.

De acuerdo con el relato, Hugo y la pareja se trasladaron hasta el domicilio de la víctima donde Alejandra comenzó a discutir con personas al exterior de la vivienda.

“Cuando me acerco a la sala yo alcancé a ver que Ale estaba alegando con un hombre y una mujer. Después pasaron de alegarse a los golpes y Eder me dijo: ‘voy a defender a Ale porque estos ya se pasaron de listos’. Y salió. La verdad es que yo no salí porque no era mi bronca”, relató.

“A los pocos minutos entró Ale con sangre en su rostro, con sangre en su playera y me dijo auxíliame por favor porque Eder está inconsciente”, continuó.

De acuerdo con lo narrado, policías de Benito Juárez lo señalaron de matar al esposo de su amiga. “De la nada me esposaron. Jamás me dijeron la razón por la cual me detenían. Nada más me dijeron ‘tú lo mataste, ya te chingaste güero’”, contó.

A través de su canal en YouTube, Hugo Torres acusó al Cártel Inmobiliario de instrumentar su detención.

“Me acusaron de asesino. Instrumentaron ahí un tema para destrozarme. Lo cuadraron. Y aprovecharon el momento para atacarme”, aseguró.

Tras ser liberado y eximido de asesinato, Hugo Torres anunció su renuncia a la candidatura de Morena a la concejalía.

“Después de todo esto lo que he decidido es poner a disposición de mi partido mi separación de la candidatura a la concejalía para que ellos decidan qué es lo que se tenga que hacer”, reveló.

“Lo que estoy esperando es que se haga justicia. Que la Fiscalía determine mi plena y total inocencia”, concluyó.

