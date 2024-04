Luego de la victoria de Cruz Azul frente a la escuadra de Toluca que le costó el sublíderato y la lesión de Gonzalo Piovi, la máquina dio a conocer un nuevo parte médico que significa un respiro para Martín Anselmi, así como para los aficionados de cara a la liguilla.

A través de sus redes sociales, el equipo cementero primero anunció que el argentino habría sufrido una fractura de clavícula, por lo que se perdería el resto del torneo; horas más tarde el propio club pidió una disculpa a la afición para revelar que Piovi tiene solamente una luxación.

Con ello, el líder en la zaga defensiva de la máquina solamente necesitará de unos días de recuperación para reintegrarse al resto de sus compañeros y disputar su primera liguilla con Cruz Azul, su regreso podría darse después del parón por el Play Inn.

El equipo de Anselmi terminó la fase regular como segundo lugar de la tabla general con 33 puntos, además de ubicarse como la segunda mejor defensa de todo el campeonato, durante toda la liguilla recibirá los duelos de vuelta en casa excepto en caso de una hipotética final contra el América.

En medio de lo que será la fiesta grande del futbol mexicano, los primeros rumores de fichajes han comenzado a surgir y uno de ellos sería la llegada del futbolista colombiano como la nueva bomba de la máquina para reforzar su delantera.

De acuerdo con información del periodista Fabrizio Romano, Cruz Azul habría puesto en la mesa una oferta de 14 millones de euros para hacerse con los servicios de Duván Zapata la próxima temporada, esto con la finalidad de atender una de las posiciones que más le ha costado al equipo desde la salida de Santiago Giménez.

Hasta el momento todo se sigue manteniendo como un rumor, pues la directiva del Torino de la Serie A no se ha posicionado al respecto.

🚨🇲🇽 EXCL: Mexican side Cruz Azul want to sign Colombian striker Duván Zapata.

Formal proposal ready around €14m fee, up to Torino and player side now as he’s one of the main players for the Italian club.

Decision to follow soon. pic.twitter.com/beYb39mC5F

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2024