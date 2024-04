Debido a la descalificación de ambos autos del equipo Penske en la primera fecha de la temporada 2024 de la Indycar, el mexicano Pato O’Ward quien finalizó en la segunda plaza subió a primero y se le adjudicó su primera victoria del año.

Pato O’Ward, piloto mexicano de Indycar y reserva para McLaren en F1, rompió de una forma inesperada su sequía de victorias en St Petersburg y se lleva en totalidad los puntos de dicha competencia y es nombrado ganador.

A un mes de que se celebró la carrera, la Indycar informó que los integrantes del equipo Penske hicieron un mal uso del Push To Pass y por ello fueron descalificados, restándoles sus puntos obtenidos.

El que O’Ward sea declarado como ganador en St Petersburg se debe a que finalizó como segundo tras competir de forma intensa contra Josef Newgarden, entonces el logró pasa en automático para el mexicano y Arrow McLaren.

NEWS: #INDYCAR officials announce penalties for Team Penske, including disqualifications for the Nos. 2 and 3 entries, and a 10-point deduction for the No. 12, for violating Push-to-Pass parameters at the Firestone Grand Prix of St. Petersburg.

The disqualification of the No. 2… pic.twitter.com/5A7l1Lk4HA

— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) April 24, 2024