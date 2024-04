Ante el intento del Gobierno de los Estados Unidos de prohibir TikTok dentro del país o de obligar a esta red social a desprenderse de la empresa “ByteDance”, Shou Zi Chew, CEO de TikTok, ya se posicionó respecto a esta iniciativa.

A través de un video publicado en la cuenta de X de TikTok Policy, el CEO de origen Singapurense señaló que esta red social “no irá a ningún lado” y que harán todo lo posible para protegerla y darle revesa a esta medida.

“No se equivoquen, esto es una prohibición. Una prohibición de TikTok y una prohibición para ustedes y vuestra voz. Continuaremos luchando por nuestros derechos en los tribunales. Los hechos y la Constitución están de nuestro lado y esperamos ganar”, señaló Zi Chew en su video.

Posterior a ello, la propia red social emitió un comunicado sobre esta resolución emitida por el Gobierno de los Estados Unidos, encabezado por Joe Biden, tachando de inconstitucional la prohibición y advirtiendo que acudirán ante la corte para obtener una impugnación.

“Esta prohibición devastaría a siete millones de empresas y silenciaría a 170 millones de estadounidenses. Mientras continuamos desafiando esta prohibición inconstitucional, continuaremos invirtiendo e innovando para garantizar que TikTok siga siendo un espacio donde los estadounidenses de todos los ámbitos de la vida puedan venir de manera segura a compartir sus experiencias, encontrar alegría e inspirarse”, se mencionó en el comunicado.

Hasta el momento, se espera que durante la tarde de este miércoles 24 de abril, Joe Biden firme el acuerdo con el que obligue a TikTok desprenderse de ByteDance en los próximos 270 días o en su defecto, ser prohibida en su totalidad de todo el país.

(Con información de AFP)

Our Statement on Enactment of the TikTok Ban:

This unconstitutional law is a TikTok ban, and we will challenge it in court. We believe the facts and the law are clearly on our side, and we will ultimately prevail. The fact is, we have invested billions of dollars to keep U.S.…

— TikTok Policy (@TikTokPolicy) April 24, 2024