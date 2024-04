Unos caballos militares se escaparon y corrieron sobre las calles de Londres en donde dejaron como saldo 4 personas heridas.

Durante la mañana de este miércoles se informó que dos caballos de militares escaparon y corrieron desorientados sobre las calles de Londres en Reino Unido dejando como saldo a cuatro personas heridas.

La escena llamó la atención de muchos testigos a quienes les pareció extraño ver a estos equinos corriendo entre los vehículos y los peatones dentro de la capital de Inglaterra.

Con relación a este las autoridades mencionaron que tenían conocimiento de que se encontraban los animales sueltos, sin embargo, estaban trabajando con el ejército para localizarlos.

🐎 A number of military horses, including one covered in blood, ran amok on the streets of central London and injured at least four people https://t.co/cnt2ZmidCm pic.twitter.com/6D3Sd0beNb

— Reuters (@Reuters) April 24, 2024