El 22 de abril es considerado el “Día de la Tierra”, una efeméride muy importante para los seres humanos debido a que se rinde un homenaje al planeta en el que habitamos, es por ello que Google se sumó a las celebraciones con un doodle especial.

Este doodle forma el nombre del buscador de internet más famoso del mundo, pero con la peculiaridad de que cada una de sus letras forma parte de un paisaje natural o de algún fenómeno causado por la naturaleza.

Al momento de darle clic, te lanza a una nueva ventana donde te habla sobre el origen de la celebración del “Día de la tierra”, además de que aparece una abejita recorriendo todo el mundo en forma de animación, recordándonos la importancia de nuestros ecosistemas y especies naturales.

“¡Feliz día de la Tierra! El Doodle del Día de la Tierra de hoy presenta la belleza natural y la biodiversidad del planeta y nos recuerda la importancia de protegerlo para las generaciones futuras”, se lee en una leyenda especial de este doodle.

A pesar de que inicialmente la celebración tiene como origen una manifestación celebrada en 1970, fue hasta 2009 cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 22 de abril de cada año como el Día Mundial de la Madre Tierra.

La celebración tiene como objetivo hacer conciencia sobre la importancia para la humanidad que tiene el planeta tierra, sobre todo ahora que se vive la crisis del calentamiento global, además de algunas otras alteraciones en el equilibrio de los ecosistemas.

Happy Earth Day!

Today's #GoogleDoodle features aerial photos of the planet's natural beauty and biodiversity and reminds us of the importance of protecting it for future generations → https://t.co/GPOczWKsWg pic.twitter.com/U5pqLkvNNB

— Google Doodles (@GoogleDoodles) April 22, 2024