Luego de una tarde lluviosa que mantuvo la duda sobre si cargar los a abrigos o no, Madonna dio su primera fecha en los escenarios mexicanos.

La cita dada a alas 9 de la noche hizo dramática la salida de la cantante, pues fue pasadas las 22:30, cuando se plantó en el escenario e inició la tan esperada presentación.

Con un atuendo negro y místico, la originaria de Estados Unidos, dio rienda suelta a su set listo que inauguró con Its a Celebration para, así, agradecer al público por haberla mantenido activa en estos 40 años de carrera.

Los minutos transcurrieron así como lo cambios de vestuario, los cuales dieron pie a diferentes bloques de canciones en los que la cantante presentó temas como Into the Groove, Everybody, Burning up y Nothing Really Matters, canción que inició el concierto.

Sin embargo el primer éxito que sonó en la noche fue Holliday, la cual puso a cantar y a bailar a la multitud.

La icónica velada transcurrió y la impresionante producción dio muestra del por que Madonna es la Reina del Pop, pues las coreografías y las pantallas fueron una parte importante de lo acontecido en el show.

También, la cantante se pronunció en varias ocasiones hacia su público, a quienes agradeció por apoyarla a lo largo de las cuatro décadas que lleva sobre los escenarios.

La comunidad gay recibió un agradecimiento especial por parte de la originaria de Nueva York e interpretó Vogue, un tema que contó con bailarines que interpretaron el baile homónimo sobre la pasarela montada en el escenario.

El horario no fue un enemigo y pasada la medianoche aún ocurrió magia por parte de Madonna, quien en su calidad de reina del pop evocó al Rey del Pop, Michael Jackson para hacer una especie de función de teatro de sombras con la que sonó Like a Virgin y Billie Jean.

Otros temas que sonaron por parte de la cantante fueron Like a Prayer, Erotica, Hung Up, Vogue, La Isla Bonita y otras más que completaron el setlist de 26 temas.

El final de la noche se acercaba y no puso ser otra más que Bitch I’m Madonna, la canción que abrió la puerta del final, que culminó con Celebration y una Madonna despidiéndose de su público sin decir adiós, solo siendo engullida por el piso del escenario.

🎶 #MadonnaEnMexico 👑 Así luce el interior del Palacio de los Deportes para ver a @Madonna en su primera fecha del #CelebrationTour en México 🇲🇽 https://t.co/XN1BFkm9hC

📹 Alán Hernández pic.twitter.com/aqTBTLLJph — @diario24horas (@diario24horas) April 21, 2024