Wendy Guevara, influencer y exintegrante de La Casa de los Famosos, se pronunció con respecto a la carrera política que está teniendo Paola Suárez, siendo totalmente sincera en sus pensamientos.

Tras el duro capítulo que vivió Paola Suárez a principios de año, luego de que su entonces pareja le propinó una golpiza y terminó en el hospital, ahora la fémina busca hacer carrera política y ser aspirante a diputada local, en León, Guanajuato.

Wendy Guevara no pudo contenerse y se expresó con respecto a la decisión de Paola Suárez, esto en uno de sus ya recurrentes “en vivos” que hace por la plataforma de Youtube.

Cuestionada sobre que piensa con respecto a que la candidatura de Paola Suárez fue aprobada y busca contender por la diputación local de León, Wendy se sinceró con sus seguidores y no se guardó nada.

En un primer instante, los internautas le mencionaban que se especulaba que la misma Wendy fue quien pagó su campaña para ser diputada local, sin embargo, la influencer negó esto.

“Está loca, no, está loca, las campañas la paga el mismo gobierno sí… ¿No? Yo no c*leras ¿Yo de dónde? Ni que estuviera millonaria”, expresó.

Posteriormente, Wendy Guevara continuó siendo cuestionada con respecto a la campaña que estaba realizando Suárez y no dudo en responder al público presente.

¡Ay hermanas miren, yo no sé” Cada quien somos dueños de nuestras propias decisiones. Yo no voy a juzgar a Paola, no les voy a decir que no me interesa, sí me interesa porque es mi amiga y la quiero”.

Además, dijo que en todo caso Paola Suárez ya estaba “grande” y ella esta ahí porque “quiere” y tiene “las ganas para hacerlo”.

La influencer también mencionó que en caso de que lo que quiera su conocida es dedicarse al mundo político, debe estar preparada para esa responsabilidad y remarcó que es alguien que adora ayudar a otros.

