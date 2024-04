Luego de que la cantante Madonna reagendara sus conciertos en México a causa de problemas médicos que casi la llevan a la muerte, este fin de semana la Reina del Pop se reencontrará con su público mexicano.

Y es que la última vez que visitó nuestro país fue como parte del Rebel Heart Tour en el 2016. Parece que fue ayer pero en el lapso de este tiempo ha pasado una pandemia, crisis de agua, climas extremos y bueno, hasta conflictos entre países.

Madonna ha decidido cerrar el The Celebration Tour en México –y sí, menciono que es el cierre oficial porque el show de Brasil tendrá un configuración distinta a la que tiene en arenas–.

Y es que el recorrer 40 años de carrera ha sido un reto para la cantante, ya que entre tantos éxitos tuvo que seleccionar los que más han marcado su trayectoria, pero también los que pocas veces interpreta.

Muestra de ello son Nothing Really Matters, Die Another Day, entre otras que podremos escuchar. Aunque también ha sorprendido con Rain.

Personalmente, me gustaría escuchar American Life, Nobody Knows Me, Candy Shop, Living For Love, pero ya veremos si ella decide sorprendernos o seguir con el mismo setlist.

Aunque los invitados a la pasarela durante el ballroom que se realiza en medio de Vogue son un misterio, en otros países ha tenido a figuras como Ricky Martin, Sevdaliza, Kim Petras, Arca, Erykah Badu, Tokischa, entre otros.

Si les soy sincero, pienso que la cantante invitó a alguna celebridad extranjera pero no a figuras locales. Espero equivocarme porque sería interesante ver algún mexicano al que Madonna conozca o con quien tenga amistad.

Han salido diversos nombres en internet pero hasta que no ocurra algo oficial hasta entonces no se puede confirmar a algún famoso.

Y es que la euforia por la visita de Madonna siempre ha dado de qué hablar, algunos fans han referido que llegó por el AIFA, otros que ya se encuentra en algún hotel de Paseo de la Reforma y así varios rumores.

Las cinco fechas que ofrecerá en el Palacio de los Deportes están agotadas, por lo que muchos se quedarán fuera de la celebración. Aunque Madonna jamás ha hablado de un retiro los fans consideran que conforme pasa el tiempo la cantante ya no saldrá tan seguido de gira o que esta puede ser su última serie de shows.

Esperemos que no sea así ya que sigue preparando música, según se ve en sus redes sociales. Si alguno de los lectores asiste, disfruten del show y no se queden sentados, es momento de celebrar a la Reina.

Seguimos…

@Leo_Vega