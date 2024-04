Ante la pretensión de Morena y sus aliados legislativos de crear el Fondo de Pensiones del Bienestar con el dinero de las Afores que no sea reclamado después de los 70 años, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, se comprometió a defender el dinero de los mexicanos con los partidos que abandera.

“Porque ese dinero con el que se quiere quedar Morena es de ustedes, es de todas las personas que trabajaron. Con el PAN con el PRI y con el PRD, vamos a defender sus Afores”, refirió la abanderada de la oposición desde el Parque Alameda de Cuernavaca, Morelos.

Ante los morelenses detalló que, “las personas que tienen ese dinero ahí (en las Afores) son varias cosas, unos probablemente viven en Estados Unidos y no es justo que el gobierno les robe su dinero porque no están en México. Segundo, algunos de ellos no han acabado de cubrir sus horas y por eso siguen trabajando y no se han jubilado. Y eso, el que sigue trabajando, tampoco merece que le roben su dinero. Y tres, es muy probable que la persona no sepa que tiene ese dinero”, señaló.

En Cuernavaca, también firmó un Convenio de colaboración con la candidata de la Coalición Dignidad y Seguridad por Morelos, Lucía Meza en materia hídrica y sectores de agua potable, alcantarillado, saneamiento público urbano e hidroagrícola.

LEO