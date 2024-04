En entrevista con Pati Chapoy, Pedro Fernández platicó que nunca se ha llevado con su papá, José Cuevas, las diferencias empezaron cuando él tenía 12 años y como no pensaban igual, a los 15 años decidió salirse de su casa.

Desde entonces no hay relación alguna, y aunque ya lo había comentado, no le quiere dar más vueltas, mientras tanto su padre contestó a través de las redes diciendo que le duele mucho escuchar que Pedrito no quiere saber nada de él y lamenta que se haya sentido abandonado, le pide que si ve el video, se toque el corazón para que lo busque, lo perdone y vuelvan a establecer una relación, así que depende del cantante dejarlo así o intentar hablar con él.

Peso Pluma se presentó en el festival de Coachella y fue captado con una mujer de nombre Gabrielle, es modelo y no tiene nada que ver con la mujer que el cantante conoció en Las Vegas y fue el motivo de la ruptura con Nicky Nicole, quien, por cierto, puso el siguiente mensaje: “A quién vas a engañar, a quién le vas a mentir diciendo que no me extrañas…”.

Alicia Villarreal se presentó en la Feria de San Marcos y espera que su hija Melenie Carmona pronto la pueda acompañar en las giras, aunque ahorita trabajan al máximo en el programa Juego de Voces.

Eduardo Capetillo reveló que hubo fuertes cambios en su vida, y actualmente está en su mejor versión. Las adicciones son cosas del pasado, pero le dejaron una gran lección. El cantante prefiere ser un hombre tranquilo y feliz al lado de su familia. Por cierto, darán un concierto el próximo 26 de abril en el Teatro Metropólitan, donde participarán Eduardo, Biby Gaytán y Lalo Capetillo Jr.

Dulce se sometió a una delicada cirugía para extraer un tumor que le fue detectado en el riñón. La cantante se encuentra mucho mejor y tranquila, porque fue benigno; por fortuna estaba encapsulado. Ella se siente bien y en cuanto la den de alta, iniciará los ensayos para su concierto en el Teatro Metropólitan.

Julio Preciado se cayó y se lastimó la cara, pero afortunadamente está en recuperación y no se le rompió nada. Espero que se mejore pronto.

Eiza González estuvo en Nueva York, para la premiere de su nueva película The Ministry of Ungentlemanly Warfare, donde comparte créditos con Henry Cavill, quien pronto se convertirá en papá. La actriz mexicana sorprende por su gran desempeño en Hollywood, ya que ha aprovechado muy bien las oportunidades.

Varios famosos tienen claro que cuando se les acerquen los medios y les pregunten acerca de otros artistas, deben quedarse callados. Sin embargo, hay algunos que opinan de todo.

Por ejemplo, Marcos Valdés, quien no habla ni con Cristian, ni con Vero Castro, pero siempre da entrevistas, ahora dijo que Mariela, la ex del cantante, lo presionaba mucho y por eso se hartó de que le diera órdenes, cuando Marcos ni siquiera la conoció, no vio a su hermano y no estuvo en los conciertos.

Tengo un pendiente, ¿a quién le habrá dirigido el mensaje Nicky Nicole?

Hay más… pero hasta ahí les cuento.

