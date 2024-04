Los ciudadanos asistentes soltaron risas al escuchar el mensaje en inglés de Nicolás Maduro que mandó a Joe Biden.

El mensaje del Presidente de Venezuela se da a falta de dos días de la posible reinstauración de las sanciones de Estados Unidos a la nación sudamericana que podría ocurrir el próximo 18 de abril.

Bajo ese contexto, Nicolás Maduro decidió mandar un mensaje -frente a ciudadanos que asistieron a su programa de televisión- a su homólogo norteamericano, Joe Biden.

Sin embargo, alguna parte de la audiencia soltó la risa al escuchar la pronunciación en inglés de Maduro.

“Le digo a los negociadores que le digan al presidente Biden el siguiente mensaje: If you want, i want. If you don’t want, i don’t want”, dijo Nicolás Maduro.

“En caraqueño. Si tú quieres, yo quiero. Si tú no quieres, yo no quiero. Punto final”, concluyó el mandatario venezolano mientras el público dejo las risas y las cambió por aplausos.

Sin embargo, las tensiones diplomáticas van en aumento ante la posibilidad de que las sanciones de Estados Unidos vuelvan en contra de Venezuela.

A pesar de ello, Nicolás Maduro afirmó que su nación continuará su economía independientemente si la nación norteamericana concluye las licencias que otorga a Venezuela para comercializar su crudo.

Estados Unidos ha dejado ver que podría renovar las licencias de comercialización del petróleo de Venezuela, siempre y cuando se avance en acuerdos sobre elecciones libres y justas en el país sudamericano.

El Tribunal Supremo de Justicia venezolano inhabilitó a María Corina Machado -candidata presidencial opositora de Maduro-.

