Amante de los clásicos como The Beatles y de la música de Tyler, The Creator, Bu Cuarón ha sorprendido con su EP debut Drop By When You Drop Dead, que incluye sonidos pop y del hip hop.

A sus 20 años, Cuarón tiene claro lo que quiere hacer con su música, la cual sale en medio del boom de las redes sociales.

Ejemplo de ello es mostrar su identidad en tres idiomas: español, inglés e italiano.

“Nunca tuve la intención de que fuera trilingüe, fue de forma natural. Soy mexicana e italiana y crecí en Londres. Mi música siempre será en tres idiomas y pensé que sería bueno sacarlo, así como Manu Chao lo ha hecho, un genio”, compartió Bu Cuarón en entrevista con este medio.

“Es caos lo que suena en mi cabeza, es normal para mi. Me gusta el upbeat, crear cosas que escucharía en mis audífonos”, complementó sobre el material.

Aunque tuvo estudios en un conservatorio, la música ha formado parte de su crecimiento pues recuerda que en su IPod tenía música de The Rolling Stones, Bee Gees y ya más grande se obsesionó con Eminem.

“Hay partes de la academia que me encantaban pero también había cosas teóricas. Yo quería crear y es un acercamiento más conservador a la música que es increíble porque te da las bases.

“Cuando empecé descubrí los sintetizadores y a los 16 años exploré ese mundo. En algún punto pensé que lo clásico no era cool pero después dije que era momento de incluirlo”, compartió.

La hija del cineasta Alfonso Cuarón es consciente de que la industria musical se rige de una forma en la que ya cualquier persona puede presentar su proyecto, pero ella busca respetar el arte y luchar contra el algoritmo de las redes sociales.

“Siento que hay una doble tendencia. Del lado social, la cosa buena es que hay mucha gente que tiene acceso a la música y cualquiera puede ser músico profesional.

“El problema es que con la gran cantidad de gente que hace música le quitamos el valor de la creación con el tiempo que la persona disfruta la canción”, reflexionó.

Además, ella considera que el hacer conceptos es la forma de seguir respetando el arte de la música.

“Hace años tenías un álbum y ahora las canciones no duran un día en circulación. Eso me da un poco de miedo, no para mí, sino más por la relación con el arte. Hay una línea roja entre el arte y el contenido.

“En este caso hay muchos que están siguiendo un algoritmo. En este planeta no hay espacio, no es sostenible tener todo eso. No estamos escuchando a los artistas como debe ser. Por eso respeto a los artistas que hacen sus cosas y que son verdaderos creativos”, explicó.

Bu Cuarón se presentará en el festival Tecate Emblema el 17 de mayo, donde interpretará los temas de este EP y algunas sorpresas en su set. Además de que busca producir para más personas.

“¿Qué viene? No sé. Vamos a ver. Quiero y estoy empezando a producir a otros artistas y también quiero hacer más videos y grabar para otras personas”, finalizó.