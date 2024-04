Tras ordenar la irrupción en la embajada de México, el presidente de Ecuador propone a AMLO comer tacos y ceviche para resolver el conflicto diplomático.

Lo anterior, en una entrevista que dio a la reportera Prue Lewarne del medio neozelandés, SBSNews en la que dijo:

“Invitaré al presidente Obrador a tomar un ceviche, probablemente comamos tacos juntos y hablemos”.

Y al ser cuestionado de cuándo sería ese encuentro, respondió con una sonrisa “cuando esté listo”.

Aunado a esto, también negó tener algún remordimiento por ordenar el allanamiento de la misión mexicana –cuyas comunicaciones también fueron intervenidas- y argumentó a su favor que está “del lado correcto de la historia” y que algunos Gobiernos usan sus embajadas para “salvar a criminales de su sentencia”.

