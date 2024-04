Lana Del Rey se presentó este viernes en el festival de Coachella como headliner del festival y además de interpretar algunos temas que no había cantado en años sorprendió con sus invitados.

Durante el set de poco más de una hora la originaria de Nueva York dio un recorrido musical por sus ocho álbumes de estudio con una escenografía que evocaba una fantasía literaria. “West Coast”, “Summertime Sadness”, entre otras fueron interpretadas.

Además de ingresar en motocicletas al escenario principal del festival, Del Rey tuvo invitados de lujo y una de ellas fue Billie Eilish con quien interpretó “Ocean Eyes” y “Videogames”.

“Esa es la voz de nuestra generación, la voz de tu generación, y estoy muy agradecida de que esté a mi lado ahora mismo cantando mi canción favorita”, mencionó Lana sobre Eilish.

“Esta es la razón de la existencia de la mitad de ustedes, ¡incluida la mía!”, respondió Billie a la cantante.

Voices of a generation Watch more from the Coachella Stage all weekend on the @Youtube livestream at https://t.co/369m1pWQBo pic.twitter.com/CHCyTBKcuX — Coachella (@coachella) April 13, 2024

Otro de los invitados fue Jon Batiste con quien interpretó “Candy Necklace” y Jack Antonoff para interpretar “Hope Is a Dangerous Thing for a Woman Like Me to Have – But I Have It”.

