El presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), presentó la denuncia formal ante la Corte Internacional de Justicia en contra del Estado de Ecuador por el asalto a la embajada de México y el agravio al personal diplomático el pasado viernes 5 de abril. La secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena Ibarra, afirmó que la violenta agresión representa un daño irreparable y puntualizó los fundamentos y reclamos de México en la demanda: Juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño que las violaciones de sus obligaciones internacionales han causado y siguen causando a México. La suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en tanto no se emita una disculpa pública, reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional con la finalidad de garantizar la reparación del daño moral, infligido al Estado mexicano y a sus nacionales. Juzgar y declarar que, en caso de una violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas similar a la cometida por Ecuador, la Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial adecuado para determinar la responsabilidad de un Estado, a fin de iniciar el proceso de expulsión en virtud del artículo 6 de dicha carta. Establecer el precedente que cualquier Estado o nación que actúe como lo hizo Ecuador será expulsado en definitiva de la Organización de las Naciones Unidas con base en la evaluación prevista en el artículo 6 de la Carta de las Naciones Unidas. Es tan importante evitar la repetición de estos casos que el Tribunal Internacional de Justicia podrá presentar la expulsión del Estado que viole el derecho internacional de manera rápida y expedita ante el Consejo de Seguridad de la ONU, evitando el veto de sus miembros. La demanda ante el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) destaca las diversas violaciones a la Convención de Viena. López Obrador sostuvo que la denuncia busca la no repetición de un hecho deleznable como el que sufrió, padeció México y, en especial, su representación diplomática; que no se repita en ningún país del mundo, que se garantice el derecho internacional, que no se violen los locales, las embajadas de países en ninguna nación y que los Estados en donde están ubicadas las embajadas tengan el compromiso de proteger la independencia y garantizar la soberanía de esos espacios, eso es lo que se busca. México tiene una amplia, importante tradición en cuanto a la protección a perseguidos, al derecho de asilo y, en esta circunstancia, pues ya he dejado de manifiesto que todos los países están apoyando a México y es también el momento para que México, como se está haciendo, encabece un movimiento mundial para dar protección a los diplomáticos y para hacer valer, reforzar el derecho internacional.

La presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, dio a conocer que el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, del Grupo Plural, presentó la segunda edición de “El Negocio de la Militarización en México. Opacidad, Poder y Dinero”, informe que elabora anualmente la organización civil México Unido Contra la Delincuencia, para analizar el papel que las Fuerzas Armadas han tomado en la política y economía de la actual administración federal. El documento detalla que los presupuestos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina han aumentado en 138 por ciento y 71 por ciento, respectivamente, desde el inicio del actual sexenio, además de que se les asignó la administración de los grandes proyectos de infraestructura del país, como el Tren Maya. Para 2024 se les etiquetó a las Fuerzas Armadas 3.7 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación, tercer gasto más alto sólo detrás del de las secretarías de Educación y del Bienestar; el informe, además, acota que actualmente las Fuerzas Armadas operan bajo una “lógica empresarial”, pero carecen de obligaciones de fiscalización y transparencia. Álvarez Icaza opinó que la participación de militares y marinos en tareas distintas a las que tradicionalmente realizaban es una de las discusiones “más críticas del país”, pues, por ejemplo, la apuesta de emplear al Ejército en asuntos de seguridad ha resultado “un desastre y un fracaso”. Advirtió que el hecho de que las Fuerzas Armadas sean el tercer mayor receptor del presupuesto es una “distorsión a la economía” del país, pues las instituciones castrenses compiten en condiciones de ventaja y discrecionalidad, más allá del poder y control que adquieren por la gran cantidad de montos que se les asigna. La directora general de MUCD, Lisa Sánchez, señaló que el incremento de la transferencia de funciones a las Fuerzas Armadas en los últimos 20 años, pero especialmente en este sexenio, han hecho que tengan el “control completo del país”, pues controlan todo el territorio nacional por sus labores de seguridad, controlan la entrada y salida de personas y mercancías al hacerse cargo de las aduanas y las oficinas migratorias. El incremento de la participación de las Fuerzas Armadas, en distintas actividades del Estado, implica el riesgo de su “politización” y “pérdida de neutralidad”, con lo que eventualmente podrían concentrar poder en detrimento del Federalismo, es decir, que no tomen en cuenta para sus decisiones a los otros poderes y niveles de gobierno.

El senador Ricardo Monreal, señalo que después de 20 días de haber formalizado la petición al Consejo General de INE para investigar el origen y el financiamiento de la campaña negativa en redes sociales contra Morena y sus candidatos, Ricardo Monreal acusa no haber obtenido respuesta. El órgano electoral ha simulado, no ha resuelto y ha sido omiso al respecto. A pesar de ser evidente que este tipo de campañas afectan el principio de equidad e igualdad en el proceso electoral y configuran calumnias, falsedad y violación grave a la legislación en la materia. Monreal Ávila indica que solicitó en particular se indagara el origen y financiamiento de la campaña negativa puesta en marcha a través de cuentas robotizadas o bots, que impulsan los hashtags “#NarcoPresidenteAMLO” y “#NarcoCandidataClaudia”. Refirió que tales tópicos llevan más de 59 días ocupando los primeros puestos de las tendencias y de las redes sociales X, Facebook y otros. Ello ha representado, más de 300 millones de impactos y obviamente cantidades de cientos de millones de pesos, quizás miles invertidos en esta campaña sucia, negativa. Contrario a esta demora, resaltó que se reunió el Consejo General del INE para aceptar a la candidata opositora y los partidos que la sostienen y hoy mismo están tratando un asunto sobre la suspensión de la mañanera, que me parece autoritario, pero reaccionaron de inmediato. En cambio, yo tengo 20 días que como Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena estoy solicitando porque es mi derecho y hasta este momento han brillado por su ausencia. Con lo anterior, mencionó están omitiendo la investigación de esta grave campaña que está nutrida de dolo, de odio y de falsedad.

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, adelantó que presentará una propuesta ante la Jucopo con la finalidad de realizar un ajuste a los tiempos que establece la Cámara de Diputados -que es el 31 de mayo- para que la plantilla laboral reciba los tres meses de finalización de Legislatura como gratificación. El diputado Ignacio Mier, aseguró que las y los trabajadores de la Cámara de Diputados recibirán su gratificación al concluir la LXV Legislatura. Todos los trabajadores de la Cámara recibirán su gratificación de conclusión de Legislatura”, garantizó el líder parlamentario al tiempo de destacar que la institución siempre ha mostrado solidaridad con la plantilla laboral. Recordó que desde su llegada al Comité de Administración hizo valer el acuerdo de voluntades a fin de que el personal de honorarios o prestación de servicios gozara de vacaciones, aguinaldo y vales de despensa como el resto de las y los trabajadores. Acompañado por el diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Partido del Trabajo (PT), expresó que lo anterior ha sido posible sin incrementar los costos en San Lázaro, sino con economías de los Grupos Parlamentarios. Todos los Grupos Parlamentarios han apoyado durante estos cinco años esa medida y ahora no va a ser la excepción, dejó de manifiesto frente a la preocupación expresada por algunos asesores y asesoras. Mier Velazco explicó que la Coalición Juntos Hacemos Historia logró -de la mano de compañeros trabajadores- que desapareciera el outsourcing, por lo que desde entonces pasaron a ser personal de base y operarios de la Cámara de Diputados. Así empezamos la desaparición del outsourcing con la casa y ahora lo que queremos decirles a los compañeros es que no se dejen engañar, está asegurado que reciban la gratificación anual, igual que el resto de los trabajadores, se construyó ese fondo con economías.

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, cuestionó la visita que hizo la candidata del PRIAN a las instalaciones del INE para pedir una campaña en la que el Instituto diga que, sin importar el resultado de la elección, los programas sociales no se acabarán. Por lo anterior, comentó que la candidata busca que la autoridad electoral haga campaña por ella, lo cual es improcedente. Queremos denunciar que la candidata del PRI y sus secuaces fueron al INE. Ahora la candidata del PRI y del PAN quiere que el Instituto le haga su campaña. Como ‘Alito’ y ‘Markito’ no dan dinero, está buscando cómo conseguir recursos por todos los medios posibles. Ojalá la autoridad electoral no se preste a la trampa que quieren plantear el PRI y el PAN; que ellos sean responsables de sus actos. En ese sentido, refrendó los dichos de Claudia Sheinbaum, candidata a la Presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, quien aseguró que los de la derecha fueron a arrodillarse ante el INE. Nuestra candidata lo dijo muy bien fueron al Instituto a arrodillarse; a pedirles que por favor el INE haga una campaña para decir que ellos no van a quitar los programas sociales. Y la doctora también apuntó, con mucha agudeza, que la campaña que pide la candidata de la derecha no tiene sentido, pues ellos ‘no creen en los programas sociales; ellos no creen en los derechos del pueblo de México, y ellos no creen en la pensión universal para los adultos mayores. Mario Delgado llamó a votar por los partidos de la transformación para garantizar la continuidad de los derechos y los apoyos en favor del pueblo de México. Por eso es indispensable votar por la transformación este 2 de junio. Sólo si logramos el Plan C podremos garantizar que los derechos permanezcan blindados en nuestra Constitución.

La candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, defendió al presidente Andrés Manuel López Obrador y su actuar ante la irrupción a la embajada de México en Ecuador y se lanzó contra la senadora Lilly Téllez, quien le pidió disculpas a ese país a nombre de los mexicanos e incluso lo llamó traidor a la patria. Sheinbaum señaló que lo que pasó en Quito es condenable y una violación a la soberanía del país y celebró la valentía y actuación del cuerpo diplomático mexicano en Ecuador. Lo que ocurrió en la embajada de México en Ecuador, es completamente condenable. Viola todos los protocolos internacionales y es una violación a la soberanía de nuestro país. No tiene otro nombre y además vimos las escenas deleznables que ocurrieron en la embajada. Sobre lo dicho por la senadora Lilly Téllez, Sheinbaum cuestionó sus declaraciones e incluso hizo alusión a lo dicho por el presidente López Obrador a que su actitud es equiparable a lo que hizo Antonio López de Santa Anna al vender parte del territorio nacional. Quien apruebe la violación de los tratados internacionales. ¿Qué nombre tiene? Díganmelo ustedes. ¿Cómo puede alguien defender la violación a un tratado internacional y la violación a nuestra soberanía?. Hoy el presidente dijo que es equiparable a Santa Anna y la venta de nuestro territorio.

La senadora Lilly Téllez, indico que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le exigió al Estado mexicano que elimine la prisión preventiva oficiosa, la cual, remarcó, es un atentado al derecho humano a la presunción de inocencia, comento; Estoy a favor de la creación del Registro Nacional de Inversión Turística, que quede anotado que estoy a favor. Y precisamente que hemos designado embajador en Costa Rica, es muy oportuno señalar, para que lo sepan los mexicanos, que ya está la sede de la Corte Interamericanas de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al Estado mexicano y le ha exigido al Estado mexicano que elimine la prisión preventiva oficiosa o lo que se conoce también como cárcel en automático. La prisión preventiva oficiosa es un atentado al derecho humano a la presunción de inocencia. La prisión preventiva oficiosa o la cárcel en automático como se le conoce comúnmente contradice ese principio que dice que toda persona es inocente hasta que se le demuestre la culpabilidad. Hace más de un año presenté una iniciativa de reforma constitucional para eliminar la prisión preventiva oficiosa, la cárcel en automático. Aquí está la iniciativa que hace más de un año la presenté y la presenté para eliminarla porque viola la libertad personal y viola el debido proceso. Deben ustedes saber, mexicanos, que Morena se negó a quitar la prisión preventiva oficiosa. Morena se negó a eliminar este tipo de cárcel que atenta contra los derechos humanos. Por qué Morena se negó a aprobar mi iniciativa? Porque Morena usa la prisión automática para extorsionar, para intimidar, para aterrorizar, para perseguir, para silenciar, para acosar y para amenazar a todos los ciudadanos que no se sometan a los caprichos del gobierno de Morena. Es urgente aprobar esta iniciativa para eliminar la cárcel en automático. No lo olviden, no lo olviden todos cuando los de Morena les pidan el voto para llegar al Senado, porque lo único que van a hacer es que sigan manteniendo este ataque a la libertad, este ataque a la seguridad; la prisión preventiva oficiosa, la cárcel en automático que es el marro de Morena contra los ciudadanos.

Hilda Flores Escalera, encargada de Casa Coahuila en Ciudad de México, presente en el escenario del Tianguis Turístico de México 2024 en Acapulco. Hilda Flores nos abre las puertas a la promoción de Orden del Camino de Santiago, este encantador destino desde una perspectiva única. Definitivamente tengo el honor de representar al gobierno de Coahuila en la Ciudad de México y estoy muy contenta de estar aquí participando en este gran Tianguis Turístico, feliz de ver a compañeros y a usted, caballero de la Orden de Santiago y a un gran amigo, Armando de la Garza. Para mí ha sido una enorme bendición ser dama de la orden. Estuve hace algunos meses, el año pasado, con nuestros amigos Miguel y Alejandro Rubín allá en Santiago y solo adelante que vienen cosas muy interesantes. Estamos en todo momento promoviendo con mucho orgullo. Hoy estamos en el stand de Coahuila, de mi tierra, en el mejor stand de México y del mundo y los invitamos a que vengan a conocernos y se sorprendan. También estoy feliz de estar acompañando a un gobernador que viene a revolucionar a otro nivel, Manolo Jiménez Salinas. Hoy 12 de abril, en el propio escenario del Tianguis, tendrá lugar la entrega de los Premios Mágicos por Excelencias, ocasión que resultará propicia para que los Pueblos Mágicos de esa región mexicana consigan mostrar el brillo desde el corazón de México.

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, señalo que el Partido Acción Nacional confía que el árbitro electoral hará todo lo necesario para garantizar cancha pareja en el próximo proceso electoral del 2 de junio, y cumplirá con los principios de equidad e imparcialidad. Marko Cortés señaló que ante la discusión que sostendrá el Consejo General del INE sobre las solicitudes de nuestra candidata Xóchitl Gálvez y los dirigentes de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Acción Nacional está seguro de que el instituto garantizará piso parejo. Nosotros seremos puntuales en reiterar nuestra solicitud para suspender de inmediato las mañaneras hasta el próximo 2 de junio, ante la reincidencia de López Obrador que interviene en el proceso electoral. El presidente de la República no está siendo imparcial, no está garantizando equidad y por lo mismo se le debe retirar de este espacio en lo que acaba la contienda. También solicitamos formalmente que se haga una campaña institucional de difusión, acerca de que los programas sociales no tienen dueño, porque se trata de un delito electoral hacer uso de ellos y coaccionar el voto. Los programas sociales no tienen paternidad y no deben de ser usados electoralmente, sobre todo en los grupos más vulnerables que son los niños, jóvenes, madres solteras y adultos mayores. Finalmente, el presidente del PAN manifestó que estarán atentos de las resoluciones para tomar las medidas conducentes y, en caso de no resultar favorables, acudirán hasta las últimas instancias para que se haga justicia y se cumpla con la ley.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunió con nuevos reclutas en la base militar de Tel Hashomer, a las afueras de la ciudad de Ramat Gan, centro de Israel, a quienes agradeció su motivación y arengó repitiendo que pronto las tropas llegarán hasta Rafah, sur de la Franja de Gaza. Completaremos la eliminación de los batallones de Hamás, incluso en Rafah. No hay fuerza en el mundo que pueda detenernos. Hay muchas fuerzas intentándolo pero no ayudará, porque este enemigo Hamás, después de lo que hizo, no volverá a hacerlo de nuevo, dijo el mandatario a los jóvenes. El gobierno ha encargado la compra de 40.000 tiendas de campaña para preparar una evacuación forzosa de cientos de miles de gazatíes de la ciudad de Rafah, uno de los lugares más populosos del planeta tras la llegada de más de un millón de desplazados del norte.

