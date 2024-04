A escasas horas de que Pericos y Diablos abran las acciones con la serie inaugural de la Liga Mexicana de Beisbol y su temporada 2024, la pelota caliente nacional presenta una nueva campaña con cambios estratégicos que planean su consolidación a largo plazo en materia deportiva



Con un 2024 en el que comienza a aplicarse el reglamento de elementos extranjeros, que obliga a los equipos a tener un máximo de 20 peloteros no nacidos en México, el experimentado Roberto Vizcarra, que desde 2022 comanda a la novena de los Leones de Yucatán, proyecta como positiva esta iniciativa que en principio beneficia al espectador.



“Creo que hace nuestra labor más complicada ya que debes tener a todos contentos pero la afición puede esperar un espectáculo de mayor nivel. Se ha criticado la incursión de peloteros de doble nacionalidad, pero eso le ha dado auge a esta liga. Hoy con los 20 extranjeros la gente exige calidad”, indicó el Chapo Vizcarra a 24 HORAS.



El manager mexicano, multicampeón de la LMB con Tigres de Quintana Roo y Leones de Yucatán, afirma tener objetivos distintos para cada temporada que inicia en la liga de verano, aunque con un campeonato conquistado con la novena yucateca en 2022, entiende la necesidad de mantenerse como uno de los rivales a vencer en la Zona Sur. “En Leones no existe más que la palabra campeón. No nos conformamos con playoffs y ya. Es el campeonato o nada”.



Desde la misma incursión de Dorados de Chihuahua y Conspiradores de Querétaro, los equipos comandados por Oscar Robles en el caso de Dorados, y José Offerman con los queretanos, han establecido el deseo de pelear en la parte alta de sus respectivas zonas, con 93 juegos por delante para cada institución y 31 series en el calendario regular.



“Uno como entrenador siempre tiene retos y el conformar a un equipo con distintas actitudes y el crearlo con un mismo objetivo creo que es lo más difícil que me ha tocado hacer”, apuntó José Offerman en una situación irónica para los Conspiradores que no jugaron un solo juego de pretemporada en casa y lo harán por primera vez en Querétaro este 12 de abril ante los Tigres de Quintana Roo.



Al vivir en 2023 una final atípica con Algodoneros de Unión Laguna y Pericos de Puebla, como representantes del Norte y Sur, en ambas novenas ven esta nueva campaña con el objetivo de mantenerse en la parte alta de sus clasificaciones y en el caso poblano aspiran sin tapujos al bicampeonato.



Un atractivo especial para 2024 estará en las contrataciones que hubo para esta campaña con atractivos exligamayoristas ahora en el país, de los que sobresalen los casos puntuales de Robinson Canó y Trevor Bauer con Diablos Rojos del México, Didi Gregorious que regresa como lanzador con Algodoneros de Unión Laguna, Yasiel Puig con El Águila de Veracruz o Addison Russell con los Acereros de Monclova.

