Denuncia Ceci Flores ataques por acudir al debate presidencial

La presidenta fundadora de Madres Buscadoras de Sonora y de México, Ceci Flores, denunció una serie de ataques en su contra, por reclamarle de frente a Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, “que no tocaba el tema de los desaparecidos”.

En un video difundido en X, dijo que la han atacado e insultado “por lo que pasó en el debate” presidencial del pasado 7 de abril”, pero ni estando presente con los tres candidatos dentro del Instituto Nacional Electoral tocaron el tema.

“Estuvimos cuatro víctimas y personas de Claudia Sheinbaum nos ignoraron, nos dieron la espalda y les dije que la candidata y el Presidente se han portado prepotentes con el tema de los desaparecidos, las buscadoras y los huérfanos”, explicó.

“Les dije que la única que ha tocado el tema era Xóchitl, porque ni el otro candidato (Máynez)”, lo que desató una oleada de ataques.

“Lo mío no es politiquería, es necesidad, de que la gente me vea, me escuche… De los desaparecidos y de los huérfanos, un tema que nadie quiere tocar. Tenemos la necesidad de ver a nuestros seres queridos”, indicó.

Además, les preguntó “qué harían si tuvieran un hijo” o varios desaparecidos como varias compañeras.

“¿No lucharían contra todo y contra todos para que alguien volteé a ver su tema?”, cuestionó.

“Una madre que busca, tocará todas las puertas que le sean posibles, por amor”, finalizó.

