El presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmo que a México se le respeta. López Obrador informo que el Gobierno de México elabora la denuncia que llevará ante la Corte Internacional de Justicia por el asalto a la Embajada de México en Ecuador la noche del viernes 5 de abril. México es un país independiente, libre, soberano; no somos colonia de ningún país extranjero y vamos a seguir resistiendo. Esto también lo digo por la agresión a nuestra soberanía en Ecuador. La forma tan autoritaria y vil en que allanaron nuestra sede diplomática, el asalto a nuestra embajada, no lo hace un gobierno si no siente que tiene el respaldo de otros gobiernos o de potencias, por eso vamos a llevar este asunto a la Corte Internacional de Justicia. El mandatario sostuvo que no guardará silencio frente al agravio que sufrió la representación mexicana, ordenado por el gobierno de ese país. No nos podemos callar; sería de pusilánimes el que ante un atropello así nos quedáramos callados y no informáramos al pueblo de México el comportamiento, la actitud de otros pueblos y de otros gobiernos. Si no se denuncia, como lo estamos haciendo, es una mala señal hacia delante que tiene que ver con todo el derecho internacional. Si no se cumplen tratados, las convenciones, en este caso la Convención de Viena, y otros acuerdos, entonces ya no hay derecho diplomático, ya no hay respeto a la soberanía, ya es la ley del más fuerte. Es el doble discurso de: estoy a favor de la libertad, estoy a favor de la democracia, pero tolero el autoritarismo, la imposición, el predominio de las oligarquías, el sometimiento por intereses económicos, el control de los medios de información o de manipulación en el mundo, el poder mediático, el papel de las agencias. Hasta el momento, el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, no han emitido una postura concreta. Ya no queremos que se siga aplicando en América la Doctrina Monroe. No queremos que se siga aplicando esa máxima de que ‘ese gobernante autoritario es un tal por cual, pero es nuestro tal por cual’, no queremos eso. Eso debe de eliminarse. El mandatario planteó la posibilidad de que otros gobiernos o potencias hayan avalado la decisión ilegal de Ecuador. Adelantó que México continuará las relaciones diplomáticas y comerciales de Estados Unidos y Canadá, sin embargo, no dejará de destacar ante la opinión pública cuales son los gobiernos que respaldan o evitan hablar del allanamiento que transgredió la soberanía nacional. Son libres de expresarse o no. Lo único es que yo tengo la responsabilidad de informarle al pueblo de México de dónde ha habido solidaridad en un caso tan grave como este, en dónde se ha actuado con ambigüedad y en dónde de plano se ha tolerado el autoritarismo.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; SENADO RESPALDA ACCIONES DEL EJECUTIVO EN CONTRA DE LA VIOLENTA IRRUPCIÓN A LA EMBAJADA EN ECUADOR

La presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, señalo que la Cámara de Senadores condenó enérgicamente la irrupción violenta de los cuerpos de seguridad ecuatorianos a la Embajada de México en Quito, y dio su respaldo al gobierno de México para romper relaciones diplomáticas con Ecuador, así como para iniciar un procedimiento contencioso ante la Corte Internacional de Justicia. Dijo que este órgano del Congreso de la Unión condenó enfáticamente los agravios y vejaciones que el ministro Roberto Canseco Martínez, diplomático de carrera y jefe de la misión de México en esa nación, sufrió por parte de los cuerpos de seguridad ecuatorianos, al defender la integridad de la Embajada y la soberanía de nuestro país. Además, la Asamblea dedicó un minuto de aplausos a todo el personal diplomático de la Embajada, para reconocer su labor. México, valora la estrecha relación y sólida amistad que se ha desarrollado con Ecuador a lo largo de casi dos siglos y, por tanto, el Senado de la República reitera al pueblo ecuatoriano su mayor respeto, deferencia, deseos de bienestar y de bien vivir como una expresión congruente con el sentir de la nación mexicana. Hizo votos para que el diálogo bilateral se retome en el corto tiempo, con la intención de encontrar una solución justa y pacífica a este sensible diferendo. Las y los senadores enfatizaron que la irrupción violenta por parte de los cuerpos de seguridad ecuatorianos no solo representa un acto inaceptable en contra de la soberanía nacional, sino que también viola el principio de extraterritorialidad, lo que puso en riesgo la seguridad de nuestro personal diplomático y de aquellos que se encontraban bajo la protección del Estado mexicano. La inviolabilidad de las sedes diplomáticas es una norma fundamental del derecho internacional que todos los países deben observar. Ésta no es solo una cuestión de respeto entre naciones, sino un pilar esencial para la armoniosa convivencia y el diálogo constructivo entre los pueblos del mundo. Esta lamentable acción se realizó violentando el derecho internacional e infringiendo el Código Orgánico Integral Penal de la República del Ecuador, que en su artículo 481, numeral 1, establece que, para allanar una misión diplomática, la o el juzgador debe dirigirse a la entidad de las políticas de relaciones exteriores con copia del proceso, solicitando la práctica de la diligencia. Asimismo, apoyamos la iniciativa de llevar este caso ante la Corte Internacional de Justicia para denunciar la violación del derecho internacional por parte de Ecuador. Es crucial que se establezcan responsabilidades y se asegure que actos de esta naturaleza no se repitan en el futuro.

CANCILLER ALICIA BÁRCENA; RECONOCE LA VALENTÍA DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO AL DEFENDER LA EMBAJADA EN ECUADOR

La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena Ibarra, en el marco de la llegada a México del cuerpo diplomático proveniente de Quito, Ecuador, reconoció la valentía del personal mexicano al defender la soberanía de nuestro país. Les quiero reconocer a ellos, a todos los funcionarios, funcionarias, y a sus familias, que defendieron de verdad, inclusive arriesgando su propia integridad física, nuestra embajada en Quito, yo quisiera decirles que todo México se los reconoce, transmitir el orgullo que sentimos los mexicanos y desde aquí les ofrecemos a nuestra comunidad que quedó en el Ecuador aún, que los seguiremos apoyando. Un total de 18 personas, cuerpo diplomático acreditado en Ecuador y sus familias, así como algunas mascotas, regresaron al país, tras la irrupción violenta de la policía de Ecuador a la embajada, la noche del viernes 5 de abril. La titular de la SRE coordinó, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, el retorno del personal diplomático en un vuelo comercial.

CLAUDIA SHEINBAUM; PROMETE RESOLVER PROBLEMAS EN EDOMEX

La candidata presidencial Claudia Sheinbaum visitó Los Reyes La Paz, Ixtapaluca, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, fue recibida así; “Claudia, confiamos en ti, no nos vayas a fallar”, le gritó una mujer a la candidata presidencial en su visita al Estado de México. Esa no fue la única petición que recibió la abanderada en los mítines que realizó en los municipios de Los Reyes La Paz, Ixtapaluca, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl: la población también pidió agua, seguridad, vivienda, mejores salarios y justicia fueron otras. Entre las mantas de apoyo que decían “Es tiempo de mujeres”, “Claudia soy tu fan”, y “México ya decidió”. Sheinbaum prometió un cambio para la entidad más poblada de México: atender los problemas históricos. Para hacerlo, dijo, se apoyará de otra mujer: Delfina Gomez, actual gobernadora del Estado de México, y de paso de la que ven como próxima jefa de Gobierno, Clara Brugada. Adelantó que el propósito es trabajar en coordinación entre Federación y estados. Aseguró que la Cuarta Transformación es el único gobierno que representa la opción de un gobierno que piense en mujeres. Nosotros somos un proyecto de Transformación de toda la Vida Pública; del otro lado hay mentira, del otro lado se visten, se disfrazan de que defienden al pueblo de México, pero eso es falso, es como un disfraz que se ponen. Dicen que defienden al pueblo; un día dicen que están en contra de los programas sociales y otro día dicen que están a favor de los programas sociales. La exjefa de gobierno aseguró que su proyecto es el único que puede garantizar la continuidad de los programas sociales, argumento que ha sido criticado por sus adversarios pues la transferencia de recursos no dependen de un gobierno, sino que ya es un derecho constitucional. Vamos a apoyar a la maestra Delfina Gómez, vamos a hacer equipo con la maestra Delfina. Además, vamos a ser tres mujeres en la Zona Metropolitana: Clara Brugada, en la Ciudad de México; Delfina Gómez, aquí, y su servidora en la Presidencia de la República. Y vamos a ayudar a toda la zona oriente del Estado de México donde está Ixtapaluca, a varias acciones, a resolver varios problemas históricos y que se han agudizado. Sheinbaum prometió volver a estos municipios del Estado de México, pero ahora como la primera mujer presidenta y adelantó que gobernará con tres principios: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

XÓCHITL GÁLVEZ; MUY CERCA DE SHEINBAUM, ENCUESTA LA PONE MÁS CERCA

Las candidatas de la coalición Sigamos Haciendo Historia y de Fuerza y Corazón por México, continúan en la disputa por ganar la Presidencia en la elección del próximo 2 de junio. Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez se disputan el primer lugar. La mayoría de las encuestas ubican a la aspirante del PRI-PAN-PRD en el segundo lugar, sin embargo, los puntos de diferencia que tiene con la morenista varía de acuerdo con la medición. Esta es la que más acerca a las candidatas presidenciales. De acuerdo con la más reciente encuesta de México Elige, Xóchitl Gálvez está a poco más de 6 puntos de Sheinbaum. Esta diferencia es poca en comparación con los resultados de otras casas encuestadoras, quienes han expuesto distancias de entre 15 y 40 puntos aproximadamente. La representante de Morena-PT-PVEM registra 50.1% de las preferencias, mientras que Gálvez obtuvo 44.4%, lo que significa que está a 6.2 puntos de distancia. El ejercicio señala que Sheinbaum bajó medio punto respecto a la medición anterior; en cambio, la opositora sumó 0.4%. Por su parte, el emecista Álvarez Máynez consiguió solo 4 puntos y Máynez ganó 0.6% respecto a la encuesta anterior. A la pregunta Si las elecciones para Presidente de México fueran hoy, ¿cuál opción votaría?, los consultados respondieron que preferían así a los partidos: Morena: 49.4% PAN: 29.7% PRI: 9.9% MC: 3.4% PRD, PT y PVEM: 4.5% Cabe señalar que para el estudio se realizaron 10 mil 287 entrevistas a mexicanos de 18 años en adelante residentes en México y con acceso a Meta Inc., esto del 1 al 5 de abril de 2024. Tiene un nivel de confianza del 95% con un margen de error al +/-1.2%.

MIGUEL ANGEL MANCERA; EN RIESGO VIVIENDAS EN GAM POR FALLA GEOLÓGICA

Tres años después de denunciar el agrietamiento y hundimiento de la tierra en la Primera Sección de San Juan de Aragón de la alcaldía Gustavo A. Madero, habitantes pidieron al candidato a la diputación federal por el Distrito VII, Miguel Ángel Mancera, atender el problema dejado en el olvido por las autoridades en turno. Durante una reunión con vecinas y vecinos de la zona, le solicitaron apoyo para realizar estudios geofísicos y de mecánica de suelo para determinar si es viable continuar viviendo en sus hogares o desalojarlos ante el incremento del socavón iniciado desde el 15 de marzo de 2021, y el cual se ha extendido hasta la Segunda sección. Los habitantes denunciaron daños en sus viviendas, grietas en el piso, en el Centro de Salud, una primaria, así como áreas comunes. Las afectaciones han originado el abandono de hogares ante el temor de un incidente mayor. La alcaldía se comprometió a realizar un estudio en seis meses y entregarlo a finales de 2021 para determinar daños, e impacto en el suelo. Hasta la fecha no han informado los resultados. Le pedimos que atienda el problema, es un riesgo inminente que ha llevado a varios a dejar sus casas. Todo inició en marzo de 2021 con un tronido y el agrietamiento de la tierra. Denunciamos ante las autoridades los daños. Vinieron a rellenar el hoyo y prometieron realizar estudios, pero a la fecha no tenemos respuesta, las afectaciones siguen, la grieta crece y ya daña casas en la segunda sección. Estamos desesperados porque nadie nos da respuesta. De acuerdo con las personas, el daño causado por la posible falla geológica, también afecta el suministro de agua a través de fugas reportadas a las autoridades correspondientes. Los daños son evidentes y hasta el momento no existe un censo del gobierno para determinar cuántas familias son afectadas. Al escuchar los daños causados por el agrietamiento de la tierra, el candidato a la diputación por el Distrito VII, Miguel Ángel Mancera, se comprometió a iniciar las gestiones de manera inmediata para atender el problema que puede originar una tragedia mayor. Denlo por hecho, vamos a comenzar a realizar las gestiones necesarias para que se realicen los estudios que nos están solicitando, también para levantar un censo de todas las viviendas afectadas, así como áreas comunes, lo cual nos permitirá conseguir los recursos necesarios para poder apoyarlos con recursos una vez que estemos en la Cámara de Diputados.

SENADOR VICTOR FUENTES; HAY MÁS GENTE EN EL PRI QUE GENTE USANDO EL AIFA

El senador Víctor Fuentes Solís, viajo de Monterrey a la CDMX, por medio de un vuelo que despego desde el Aeropuerto Felipe Ángeles. El legislador declaro: Pues que les cuento, viaje de Monterrey a la CDMX por el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, el AIFA y fui testigo de que hay más gente en el PRI que gente usándolo.

MARKO CORTÉS; ACCIÓN NACIONAL EXIGE, DE FORMA URGENTE, UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL DEL INE PARA EVITAR EL USO DE PROGRAMAS SOCIALES CON FINES ELECTORALES

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, dio a conocer que Acción Nacional exige que, de manera urgente, se elabore, diseñe y difunda una campaña institucional, con la que el Instituto Nacional Electoral (INE) informe a la sociedad que los Programas Sociales, son derechos humanos constitucionales, por lo que no deben ser utilizados con fines electorales. Para tal efecto, la dirigencia nacional del partido acompañará a la candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, a las instalaciones del INE, para dar seguimiento a la petición formal de los partidos que integran la Coalición sobre la inmediata puesta en marcha de la campaña institucional sobre programas sociales. Los programas sociales son derechos humanos constitucionales, no instrumentos de propaganda política de Morena y el gobierno. Inducir y coaccionar el voto mediante el uso de recursos públicos está prohibido por Ley y debe sancionarse sin excusa alguna, expresó el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza.

ERUVIEL ÁVILA Y ALFONSO RAMÍREZ; SE UNEN A ARTESANOS MEXIQUENSES CON SHEINBAUM

En una muestra de apoyo y cercanía con el sector artesanal del Estado de México, Eruviel Ávila y Alfonso Ramírez Cuéllar se reunieron con artesanos de 25 municipios mexiquenses para escuchar sus inquietudes y necesidades, quienes mostraron confianza en que sus condiciones mejoren con Claudia Sheinbaum en la Presidencia. Eruviel Ávila, candidato a diputado federal plurinominal, destacó la visión de Sheinbaum al enviar representantes para escuchar directamente a la gente, como en este caso a los artesanos del Estado de México. No obstante, Ávila resaltó la importancia de una líder preparada y sensible para México, recordando sus propias acciones como gobernador en apoyo a los fabricantes locales a través de programas como las compras solidarias. Alfonso Ramírez Cuéllar, coordinador nacional de los comités de defensa del voto de Claudia Sheinbaum, enfatizó la necesidad de fortalecer las políticas públicas en apoyo a los artesanos, tanto en la creación de sus obras como en su comercialización y venta, pues señaló que este sector ha sido históricamente olvidado y desatendido. Ramírez Cuéllar subrayó la importancia de contar con Eruviel Ávila en la Cámara de Diputados para respaldar las acciones de Sheinbaum y trabajar por los intereses de los artesanos.

DIPUTADO REGINALDO SANDOVAL; RESPALDA DECISIÓN DE MÉXICO DE ROMPER RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON ECUADOR

El diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) respaldó la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de romper relaciones diplomáticas con Ecuador, tras la irrupción de la policía de aquel país en la Embajada de México en Quito, para llevarse al ex vicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas. Nosotros siempre estaremos en la lógica de que se respete la soberanía nacional, que se respete el Derecho internacional y, en esa lógica, estamos acompañando a la postura también del presidente de la República. Asimismo, sostuvo que es un precedente muy grave para las relaciones internacionales, es la primera vez que se violenta de esta forma en una embajada, ya que el gobierno ecuatoriano violó la Convención de Viena. Consideró que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, resultó ser un inexperto y autoritario, ya que lo que se observa es una especie de capricho de inexperiencia política y no cumplió con la responsabilidad de un jefe del Estado.

MILEI; VIAJA A EEUU PARA RECIBIR UN PREMIO Y REUNIRSE CON MUSK ANTES DE IR A DINAMARCA

El presidente de Argentina, Javier Milei, se reunirá el próximo sábado en Texas (EE.UU.) con el magnate sudafricano Elon Musk en la fábrica de una de las empresas que dirige, la automotriz Tesla. Milei viajará a la ciudad de Miami para recibir un premio del movimiento ortodoxo judío Jabad Lubavitch, y posteriormente se va a trasladar a Texas, según confirmó el portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni. Tras su viaje a Estados Unidos, el presidente de Argentina se trasladará a Dinamarca, donde el próximo lunes mantendrá un encuentro con la primera ministra, Mette Frederiksen.

