El presidente Andrés Manuel López Obrador, desde Mazatlán donde observó el eclipse, hizo un balance sobre el debate presidencial, López Obrador, consideró que estuvo bien todo en calma, todo requetebién. Aunque cauteloso de no ir más allá en las valoraciones, dijo que quedó demostrado porque se llevó a cabo el debate sin problemas mayores. Dijo que observó como al final del debate se abrazaron y se dieron de besos. Si existe, como es natural una confrontación política, estamos hablando de una elección presidencial pero también elecciones de otros cargos. No puedo hablar de eso, son ejercicios necesarios e importantes y es lo que planeó el INE y se tiene que respetar el formato que se decide y también los candidatos pueden ir o no ir, todos han decidido participar. Comentó que es el primer debate de candidatos presidenciales en el que no participa en los últimos 18 años.

DIPUTADO IGNACIO MIER; PROMUEVE PROTEGER AHORROS DE PERSONAS ADULTAS MAYORES

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, y la diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján, presidenta de la Comisión de Seguridad Social, suscribieron una iniciativa que busca avanzar por la justicia social a través de la reducción de la pobreza en la vejez, la promoción de la igualdad y el fortalecimiento de la economía de las personas adultas mayores. Para ello, plantearon modificaciones a la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con el fin de asegurar la imprescriptibilidad de los ahorros en cuentas individuales para el retiro de las y los trabajadores al servicio del Estado y crear el Foro de Pensiones para el Bienestar. Mier Velazco destacó la importancia de atender las deficiencias significativas del sistema de pensiones actual en materia de cobertura y suficiencia, ya que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sólo el 30 por ciento de las personas mayores de 65 años reciben una pensión. Aunado a lo anterior, manifestó, diversos estudios reportan que la suficiencia de las pensiones en el país se encuentra entre 30 y 60 por ciento. Es decir que, a pesar de alcanzar el tiempo de cotización necesario para obtener una pensión, el monto de ésta sólo llega a menos del 60 por ciento del último salario percibido por las y los trabajadores. Esta situación daña la economía de las familias de manera dramática. Es evidente que la situación actual del sistema de pensiones en México es insostenible y requiere de acciones contundentes por parte del Estado. En ese sentido, apuntó, la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar tiene como objetivo primordial garantizar una vejez digna, tranquila para todas y todos los ciudadanos mexicanos, especialmente para aquellos que enfrentan situaciones de vulnerabilidad económica. Mier Velazco explicó que el Fondo de Pensiones para el Bienestar es un fideicomiso público para asegurar que las y los ciudadanos cuenten con los recursos para vivir una vejez digna. Agregó que será administrado con la mayor honestidad y participación de los propios trabajadores y será constituido por el Banco de México (Banxico) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Enfatizó que otro de los objetivos primordiales de la iniciativa será garantizar que los ahorros en cuentas individuales para el retiro de las y los trabajadores al servicio del Estado sean imprescriptibles.

RICARDO MONREAL; CLAUDIA SHEINBAUM GANÓ DE FORMA CONTUNDENTE EL DEBATE; DEMOSTRÓ QUE EL PAÍS LA NECESITA

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, afirmó que a pesar de la guerra sucia, el primer debate presidencial lo ganó la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo. Su desempeño fue el que esperábamos, una mujer preparada, una mujer sensata, una mujer honesta, pero sobre todo con talento, con capacidad, lo que el país requiere. El también coordinador de Enlace Territorial en la campaña de Sheinbaum indicó que lo contundente de los argumentos expresados por ella, así como la actitud serena al responder los ataques y los denuestos, la hacen confiable como jefa de Estado, como estadista. Monreal indicó que el triunfo en el debate se verá reflejado el próximo 2 de junio, cuando ganemos como ahora, de manera contundente con el respaldo de la mayoría de mexicanos y mexicanas.

CLAUDIA SHEINBAUM; EN DESACUERDO CON EL PRIMER DEBATE, SOLICITÓ QUE SE MODIFIQUE EL FORMATO

Claudia Sheinbaum Pardo, la candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia, manifestó su desacuerdo sobre el primer debate presidencial 2024, aseguró que es un consenso que debe cambiar el formato del debate, pues éste, sumado a las fallas técnicas en el reloj y demasiadas preguntas, impidieron que se presentaran más propuestas. Creo que después de lo que vimos en el debate, cambiará el formato del debate. Sostuvo que las fallas son responsabilidad del Instituto Nacional Electoral (INE). Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre por qué sus representantes no plantearon un formato distinto. Nuestros representantes estuvieron planteando muchas cosas que no estuvieron de acuerdo. Pero la decisión, se toma por parte del Consejo General de INE. Ojalá el formato del debate cambie para expresar los resultados que uno ha tenido. Incluso dijo que debería haber menos preguntas y más tiempo para propuestas pero aun así se dijo satisfecha con su desempeño. Contundentemente, ganamos. Sobre las fallas técnicas Sheinbaum indicó que en su caso el lugar donde estuvo ubicada le impedía apreciar bien el reloj: no me permitía observar cuánto tiempo me quedaba. No te podías pasar de 1:30 minutos y en uno de los casos no se puso en rojo y te muestra como si todavía tuvieras tiempo, ahí cuando me dicen que ya no tengo tiempo, y cuando uno está acostumbrado a entrenar en el reloj y falla, eso impidió presentar propuestas. No es un tema de los conductores, sino del formato. Hay unas escenas donde habría que revisar; a mí me están bajando el tiempo. Incluso, fue la impresión de Máynez inclusive a él no le pusieron el reloj en una de sus participaciones.

XÓCHITL GÁLVEZ; CALIFICA AL PRIMER DEBATE COMO UN DESASTRE Y ACUSÓ QUE NO FUE EL FORMATO ACORDADO.

La candidata presidencial del PAN, PRI, PRD, Xóchitl Gálvez, calificó como un desastre el primer debate organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y señaló que a última hora cambiaron el formato acordado. Efectivamente, fue un desastre el debate; un formato acordado distinto al que se llevó a cabo. Íbamos a tener una bolsa de 5 minutos libre para intercambiar, debatir entre nosotros, y pues se cambió. En un encuentro ante estudiantes de la Universidad Iberoamericana, la candidata presidencial reprochó que los conductores del debate no la dejaron presentar sus propuestas, pues comentó que le pedían responder las preguntas que hacían. No dieron chance de presentar propuestas, no dieron chance ni de presentarnos. Entraron a preguntas concretas y, cuando yo trataba de hacer una propuesta, el moderador me decía conteste la pregunta. Entonces, en qué momento haces tus propuestas si solo te hacen preguntas. Me parece que se debió haber abierto. La contendiente de la oposición también habló sobre los señalamientos que hizo Claudia Sheinbaum en el debate sobre su casa: Si la candidata de enfrente vive en una casa rentada, es su problema. En la reunión en la Ibero, Gálvez Ruiz fue cuestionada por los universitarios en reiteradas ocasiones por los hechos de corrupción y actos de violencia en los que se han visto envueltos los gobiernos priístas y panistas; ella contestó que en todos los partidos se cuecen habas y aseguró que de llegar a la Presidencia no será daltónica para castigar a quienes cometan delitos.

MARKO CORTÉS; CON PROPUESTAS CLARAS A LOS PROBLEMAS MÁS IMPORTANTES DEL PAÍS, XÓCHITL GÁLVEZ GANA DEBATE

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, afirmó que con propuestas claras a los problemas más importantes del país, Xóchitl Gálvez es quien gana el primer debate presidencial, al hablar con la verdad, firmeza y honestidad. Destacó que incluso hay encuestas publicadas que le dan la ventaja a la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, a diferencia de Claudia Sheinbaum, quien no pudo contestar por qué no actuó ni dio mantenimiento a la línea 12 del metro. No contestó si va a enjuiciar toda la corrupción del actual gobierno y de los hijos del presidente. No contestó por qué en el COVID, el pésimo manejo, que además dieron medicinas para piojos a la gente. No contestó absolutamente nada. Aseguró que Xóchitl Gálvez logra posicionarse como la ganadora del debate. Estamos muy contentos por ello, porque tenemos en Xóchitl a lo mejor, tenemos en Xóchitl una propuesta fresca, una propuesta que sí representa un cambio real en la política en México.

Rector Jesús Madueña Molina; EXIGEN MILES DE UNIVERSITARIOS EL RESPETO IRRESTRICTO A LA AUTONOMÍA; BUSCAN SER ESCUCHADOS POR EL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR

El doctor Jesús Madueña Molina, junto con universitarios realizan una mega marcha pacífica, en Mazatlán con la consigna de que sus demandas sean escuchadas por el Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en su visita realizada al puerto para apreciar el fenómeno astronómico del eclipse total de sol. Al encabezar esta manifestación, el encargado del despacho de Rectoría, el doctor Robespierre Lizárraga Otero, expresó que buscan ser nuevamente escuchados por López Obrador para que intervenga y se concreticen acuerdos ante la persecución política y el hostigamiento que vive la Universidad y su comunidad por el Gobierno del Estado. Qué es lo que pretendemos con esta expresión, que quede claro que no estamos conformes, que quede claro que seguimos en pie de lucha y que nos seguimos sintiendo agraviados por el actuar faccioso, persecutor y abusivo del Gobernador; no estamos conformes con el trato que nos están dando, nos están inventando y persiguiendo por delitos que no se han cometido y en este caso, lo que queremos es que el gobernador entienda que no nos va a doblar, que la autonomía se va a defender a toda costa y que el Presidente de la República se enteré de que aquí hay un uso faccioso de las instituciones del pueblo. Señaló que exigirán que retome la mesa de diálogo que se instauró, por mandato del Presidente de la República, el pasado 12 de marzo, en la Ciudad de México, donde la propia Secretaria de Gobierno, Luisa María Alcalde escuchó y tomó nota de lo expuesto por el universitario, quien debatió sobre el tema del conflicto de la UAS con el Gobernador de Sinaloa, el doctor Rubén Rocha Moya, mesa que la funcionaria federal declaró abierta. Tengo que reconocer del Presidente y agradecerle a nombre de la comunidad que él nos atendió y mandó instaurar la mesa y ese fue un paso importante en esta lucha, pero es necesario que él sepa que seguimos agraviados. Asimismo acusó que en la entidad no hay división de poderes y que, ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha intervenido en este conflicto que enfrenta la máxima casa de estudios desde hace poco más de un año tras la aprobación de la Ley General de Educación Superior del Estado de Sinaloa, la cual en varios de sus artículos vulnera flagrantemente la Autonomía Universitaria. Por eso nos estamos manifestando, queremos regresar al Rector titular, al doctor Madueña a donde nosotros lo pusimos como universitarios. Es una farsa, es un invento, es una ridiculez, es una tragedia para las instituciones del estado lo que ha hecho este gobierno con ellas; queremos que se respeten los derechos humanos de los compañeros y evidentemente el respeto a la autonomía. Enfatizó que la Casa Rosalina ya ganó el amparo que interpuso contra la Ley General de Educación Superior del Estado, lo cual fue el origen de esta problemática y puntualizó que, mientras no se llegue a un acuerdo con el mandatario estatal, las manifestaciones seguirán de manera intensa hasta que la comunidad universitaria sea escuchada y atendida.

DIPUTADO MARCOS ROSENDO MEDINA; GOBIERNO DE ECUADOR, EVIDENCIADO COMO CONSERVADOR Y RETRÓGRADA

El Gobierno de Ecuador ha quedado evidenciado como conservador y retrógrada, así lo afirmó el diputado federal Marcos Rosendo Medina Filigrana (Morena), tras la incursión violenta de policías de ese país a las instalaciones de la embajada mexicana en la ciudad de Quito, que culminó con la detención del ex vicepresidente de ese país Jorge Glas. Ni en los tiempos de Pinochet se atrevieron a irrumpir en la embajada de México. Hoy ha quedado en evidencia el gobierno conservador, retrógrada y cavernícola de Ecuador. El legislador federal reconoció al presidente Andrés Manuel López Obrador y a las y los integrantes del cuerpo diplomático mexicano, que encabeza Alicia Bárcenas como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ante los esfuerzos para sostener las relaciones internacionales privilegiando la paz. El cuerpo diplomático mexicano intervino para conceder asilo político a Jorge Glas, quien se encontraba al interior de la embajada mexicana, desde diciembre pasado. Medina Filigrana apuntó que el gobierno del presidente López Obrador concedió asilo político a Glas en las instalaciones de la embajada mexicana en medio de tensiones diplomáticas generadas desde la administración del presidente ecuatoriano Daniel Noboa Azín, por lo que la irrupción es una violación flagrante a las normas internacionales que rigen las relaciones diplomáticas y consulares. La acción de las fuerzas de seguridad ecuatorianas, respaldadas por un amplio contingente militar, constituye una violación flagrante a las normas internacionales que rigen las relaciones diplomáticas y consulares. La irrupción, caracterizada por el uso de la fuerza para romper las puertas externas y acceder a los patios de nuestra embajada, es un acto que rechazamos categóricamente desde el Congreso. Asimismo el legislador reconoció los mensajes de apoyo de Estados como Armenia, Argentina, Australia, Belice, Bolivia, Brasil, Cuba, Eslovaquia, Francia, Guatemala, Hungría, Italia, Kuwait, Nicaragua, Nueva Zelandia, Palestina, Paraguay, Polonia, Reino Unido, República Checa y Sudáfrica, entre otros, que han manifestado su solidaridad con el pueblo de México.

DONALD TRUMP; QUIERE A INMIGRANTES DE PAÍSES GRANDES, COMO DINAMARCA Y SUIZA

El ex presidente Donald Trump no está en contra de la inmigración, sino del tipo de inmigrantes que llegan a los Estados Unidos, porque le gustaría que arribara gente de lo que llama países bonitos en referencia a naciones europeas, como Dinamarca y Suiza. El republicano recordó cuando se refirió a que prefería a gente de Noruega, en lugar de naciones que calificó de hoyos de mierda, en referencia a países africanos y latinoamericanos, algo que fue duramente criticado en 2018. Estoy tratando de ser amable, dijo Trump durante la cena en Mar-a-Lago para recabar fondos. El comentario de Donald Trump desató risas entre sus posibles donantes a su campaña de reelección. Uno de los asistentes a la cena de Trump, señaló que el ex mandatario comenzó a despotricar sobre la política migratoria del presidente Joe Biden. Repitió su comentario hecho en varios mítines sobre que los inmigrantes que están llegando son criminales, gente que viene de prisiones. Estas son personas que vienen de prisiones y cárceles. Vienen de lugares y países que no puedes creer, países que son un desastre. Tras eso se refirió a su comentario del 2018, el cual desató severas críticas entonces, en medio de una crisis migratoria cuando aumentaron las caravanas de migrantes hacia EE.UU. Para Trump su comentario estuvo bien, a pesar de tales críticas. Y ya saben, lo tomaron como un comentario muy terrible, pero sentí que estaba bien. El ex presidente ha señalado en varias ocasiones que implementará una dura política de detenciones y deportaciones, así como otras estrategias migratorias. Actualmente la mayoría de los inmigrantes que buscan protección en EE.UU. son de América Latina, principalmente de países de Centroamérica y Venezuela. La Administración Biden ha implementado programas de migración legal, bajo la figura de parole, que otorga protección temporal a la deportación y permisos de trabajo, pero los republicanos desafiaron este esfuerzo en tribunales.

EJÉRCITO ISRAELÍ; RETIRA TODAS SUS TROPAS DEL SUR DE LA FRANJA DE GAZA

El Ejército israelí retiró a todas sus tropas terrestres del sur de la Franja de Gaza, y solo queda una brigada en el enclave, confirmó una fuente militar. La retirada se produce después de cuatro meses de combates en la zona de Jan Yunis y cuando se cumplen seis meses del comienzo de la guerra entre Israel y Hamás en Gaza, donde ya han muerto más de 33.100 palestinos, la mayoría mujeres y niños.

