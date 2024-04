El presidente Andrés Manuel López Obrador, estará presente el día de hoy en Mazatlán, Sinaloa para presenciar el eclipse solar, el cual se podrá apreciar en su máxima plenitud en ese estado de la república. Por otra parte López Obrador agradeció a mandatarios, dirigentes y organizaciones civiles de distintos países y de México por su solidaridad luego de la entrada ilegal de policías de Ecuador a la Embajada de México con uso de la fuerza. El presidente López Obrador reiteró su respeto al pueblo hermano de Ecuador y llamó a las y los connacionales a actuar con prudencia para evitar el acoso y no caer en provocaciones. Asimismo indicó que el personal diplomático de México en aquel país no está solo y tiene el respaldo del Gobierno de México. Destacó que los representantes de la cancillería han dado muestra de dignidad y decoro, como quedó de manifiesto con la actitud de Raquel Serur, nuestra embajadora, y de Roberto Canseco, jefe de cancillería de la embajada. El mandatario incluyó a la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena Ibarra. Su desempeño, dijo, ha sido profesional y eficaz en este penoso asunto.

ANA LILIA RIVERA; LLAMA A PARLAMENTOS PARA QUE COADYUVEN A SUPERAR CRISIS DIPLOMÁTICA

La senadora Ana Lilia Rivera Rivera, indico que la Cámara de Senadores refrendó su enérgico rechazo a la irrupción violenta que realizaron cuerpos de seguridad ecuatorianos en la Embajada de México en Quito, pues no sólo violenta el derecho internacional, sino que contraviene la estrecha y larga amistad que ambos países han desarrollado a lo largo de casi dos siglos. La presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera; el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, reiteraron su compromiso con los principios de la política exterior de nuestro país. Además, exigieron respeto a nuestra soberanía, a la integridad de nuestra Embajada y del personal diplomático, e hicieron un llamado para que el gobierno de ese país reconsidere su actuar y retome la vía diplomática para resolver cualquier diferendo. El pasado viernes por la noche, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que policías de Ecuador entraron por la fuerza a la embajada de nuestro país y se llevaron detenido al ex vicepresidente de ese país, Jorge Glas, quien se encontraba refugiado y había solicitado asilo, por la persecución y el acoso que enfrenta. Se trata de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México, por lo cual le he instruido a nuestra canciller que emita un comunicado sobre este hecho autoritario, proceda de manera legal y de inmediato declare la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador. La presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, acotó que, de acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, las autoridades ecuatorianas están obligadas a salvaguardar la Embajada de México, sus bienes y sus archivos, pero también a otorgar garantías para la salida del cuerpo diplomático mexicano, en condiciones de completa seguridad. Hizo un llamado a la Asamblea Nacional de Ecuador y al presidente de este órgano, Henry Kronfle, para establecer contacto y, juntos, coadyuvar a superar esta sensible crisis diplomática, privilegiando el diálogo y la solución pacífica de las controversias.

EN MÉXICO LA HISTORIA REGISTRA QUE DE LOS PRIMEROS PROMOTORES DEL DEBATE POLÍTICO FUE JUAN S. MILLÁN EN LA CAMPAÑA A DIPUTADO FEDERAL EN 1991.

En aquel tiempo Juan S. Millan líder Cetemista buscaba ganar la candidatura a diputado federal por el distrito 04 y contendió por el PRI, el candidato del PAN era Alejandro Camacho y el candidato del PRD Juan Lizarraga, El moderador fue Ernesto Hernández Norzagaray y el encuentro fue en el acuario de Mazatlán. (Todo un éxito en la televisión y en los periódicos). Remembranzas para la historia política de los orígenes de los debates en México , Juan S. Millan ganó la Elección, con el tiempo contendió para Senador y luego ganó la Gubernatura de Sinaloa, pero aquí hay otra historia; donde él propuso que el proceso se abriera a la ciudadanía ( luego platicamos de este ejercicio Histórico) .

DIPUTADA MARCELA GUERRA; PIDE A OEA Y CELAC SESIONAR PARA RECUPERAR EL RESPETO Y LA FRATERNIDAD ENTRE LOS PUEBLOS LATINOAMERICANOS

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, afirmó que la Embajada de México en Quito, Ecuador, es territorio Mexicano y, por ello, reiteró la condena ante esta violación y falta de respeto. Esto es una violación al derecho internacional, a la soberanía del territorio Nacional; constituye una acción inadmisible que crea un ambiente de enfrentamiento, vulnera el derecho de asilo y atenta contra el espíritu de hermandad, solidaridad y respeto mutuo que durante décadas han marcado las relaciones entre los países de nuestro Continente. Representa una grave violación a la Convención de Viena Sobre Relaciones Consulares que en su Artículo 22 dice: los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión. El Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger las instalaciones de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad. Por convicción creo en la resolución pacífica de cualquier diferencia a través del diálogo y la diplomacia y hoy más que nunca la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) deben sesionar para recuperar el respeto y la fraternidad entre los pueblos latinoamericanos. Mi reconocimiento y agradecimiento a los parlamentarios y presidentes de Parlamentos que se han manifestado solidariamente con México.

RICARDO MONREAL; RESPALDA A LÓPEZ OBRADOR EN LA DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL, ATROPELLO DE EMBAJADA EN ECUADOR “UNA GRAVE VIOLACIÓN A LA CONVENCIÓN DE VIENA”

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, señaló que la a irrupción de policías ecuatorianos en la Embajada de México en Ecuador es un atropello grave y directo al principio de inviolabilidad de las misiones diplomáticas. Con estos actos, advirtió, se transgredieron los derechos de nuestra soberanía y se comprometió la seguridad e integridad de la delegación mexicana. El senador dijo que la mayoría legislativa en el Senado respalda al presidente Andrés Manuel López Obrador en la defensa de la soberanía nacional, frente a la barbarie y el desenfreno del gobierno de Ecuador en contra de nuestro país. Se trata de una grave violación a la Convención de Viena. Desde el Senado de la República, estamos dando seguimiento a esta grave violación a la Convención de Viena. Calificó como sorprendente y lamentable que detractores y simpatizantes de la derecha intenten justificar los hechos, por lo que llamó a solidarse con el presidente de la República, ya que no se trata solo de él, sino que se trata del país. La irrupción de policías ecuatorianos en la Embajada de México en Ecuador es un atropello grave y directo al principio de inviolabilidad de las misiones diplomáticas. Construir puentes diplomáticos es fundamental para mantener la paz y la democracia.

CLAUDIA SHEINBAUM, XÓCHITL GÁLVEZ Y ALVAREZ MAYNEZ; FRENTE A FRENTE EN EL PRIMER DEBATE PRESIDENCIAL 2024

Claudia Sheinbaum Pardo, Xóchitl Gálvez Ruiz y Jorge Álvarez Máynez, de cara a la elección del próximo 2 de junio, se dieron cita el día de ayer al primer debate presidencial 2024. El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó realizar tres debates obligatorios entre los candidatos presidenciales Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez, Para ello, aprobó el formato, temas, sede y en general las reglas del juego que seguirá cada uno de ellos. Asimismo avaló los requisitos que deberán tener los moderadores. El primer de los tres debates entre los aspirantes presidenciales Gálvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México; Sheinbaum, postulada por la coalición Sigamos Haciendo Historia, y Álvarez Máynez, impulsado por Movimiento Ciudadano, busco exponer confrontar las propuestas de campaña, plataformas e ideas de los aspirantes presidenciales. El objetivo fue permitir que la ciudadanía cuente con más elementos e información para la emisión de un voto razonado. El primer debate se llevo a cabo por primera vez, en la sede del Instituto Nacional Electoral (INE). Los temas que abordaron fueron: Salud, Educación, Combate a la corrupción, Transparencia, No discriminación y grupos vulnerables y Violencia en contra de las mujeres. El debate presidencial puede mover preferencias, pero no define al presidente.

LORENZO CÓRDOVA; RESPONDE A CONTRALORÍA DEL INE POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES

El ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, negó los señalamientos sobre presuntas irregularidades durante su gestión por alrededor de 400 millones de pesos. Córdova Vianello refirió que no hay documento oficial respecto a la información que se ha difundido en algunos medios de comunicación, de acuerdo con señalamientos de Luis Osvaldo Peralta Rivera, titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE y legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El único documento que es público es el reciente Informe Anual de Gestión del Órgano Interno de Control (OIC) del INE que remitió al Consejo General y a la Cámara de Diputados. Sin embargo, ese informe señala, que se trata de asuntos que están siendo investigados y, que por tanto, no constituyen una irregularidad ya acreditada y juzgada. El ex funcionario cuestionó que el encargado de despacho del OIC haya incluido en su informe asuntos que están bajo investigación, que son objeto de solventación y que no constituyen irregularidades probadas, por lo que acusó al OIC de alimentar de forma irresponsable y dolosa la idea de serias irregularidades administrativas en la gestión institucional del INE, provocando un claro efecto del corruptor del proceso de auditoría en la opinión pública. Lorenzo Córdova aseguró que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación formal sobre los señalamientos antes planteados; sin embargo, se mantendrá atento y responderá con precisión. Si la hubiera, estaré atento a responder con toda precisión: el que nada debe, como es mi caso, nada teme. Asimismo, destacó que durante su gestión al frente del Instituto todos los años fueron observados, revisados y auditados, arrojando solo una observación menor, la cual fue atendida puntualmente. Respecto a las acusaciones de legisladores del PRI, Córdova dijo que son las consecuencias de haber obrado de manera independiente frente acciones que pretendían beneficiar al tricolor. No me sorprenden las declaraciones de algunos diputados del PRI. En los últimos meses de mi desempeño en el INE, fui uno de los consejeros que no avalaron los cambios estatutarios que pretendían una extensión en el cargo del presidente del PRI, lo que generó la animadversión política de sus operadores. Son costos de haber sido un árbitro independiente, de lo que no me arrepiento.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA; SE GESTIONARÁN RECURSOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN EL GRAN CANAL

Miguel Ángel Mancera Espinosa candidato a la diputación federal por el Distrito VII de la alcaldía Gustavo A. Madero, indico que por las reiteradas peticiones de contar con espacios para realizar actividades al aire libre, adelantó que una vez electo adelantara la gestión de los recursos necesarios para la construcción de un Parque Lineal en el Gran Canal. Durante una reunión con habitantes de la colonia San Pedro el Chico, Miguel Ángel Mancera, reiteró el diálogo sostenido con el aspirante a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada para iniciar los trabajos de edificación del parque una vez que ambos sean elegidos el próximo 2 de junio. El Parque Lineal es bien importante, porque ese gran tramo, del Gran Canal, todo eso que hoy está lleno de cemento, van a ver cómo se va transformar. Muchos ya han visto lo que hicimos nosotros. Quienes han pasado por el Viaducto, en la parte de arriba del Viaducto, en la zona cercana al Río Becerra, ahí hay dos kilómetros de Parque Lineal, puedes caminar en medio del Viaducto. Durante su gestión como de Jefe de Gobierno en la capital del país, también se entregó el Parque Lineal Ferrocarril de Cuernavaca, en la alcaldía Miguel Hidalgo, y se rescató el Parque Lineal Telecomunicaciones, en Iztapalapa, El candidato Miguel Ángel Mancera, adelantó la gestión de recursos necesarios cuando sea electo como diputado federal, para la construcción de uno en la alcaldía Gustavo A. Madero, el cual contará con una pista para correr al aire libre, aparatos para hacer ejercicio, espacios de recreación para niñas y niños, así como personal de seguridad para cuidar a las familias y personas asistentes. Es un compromiso que ya tengo. En los recorridos por las colonias que hemos hecho, ya son varias las personas que nos piden un parque lineal. Tenemos apuntados los nombres de las personas que nos han hecho las peticiones como registro de los compromisos que hacemos. Quiero decirles que ese parque contará con pista para correr, aparatos para hacer ejercicio, así como personal de seguridad para cuidar a todas las personas que lo visiten.

SENADORA BEATRIZ PAREDES; CLAUSURAN PRIMER TALLER LEGISLATIVO Y PARLAMENTARIO “SENADO IZCALLENSE”

La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, Beatriz Paredes Rangel, clausuró los trabajos de la primera edición del Taller Legislativo y Parlamentario Juvenil “Senado Izcallense”, que se realizó ayer domingo en el Salón de la Comisión Permanente del Senado de la República. La legisladora del PRI impartió una plática a los participantes sobre las atribuciones de esta Cámara en materia de política exterior sobre la labor parlamentaria y explicó el proceso legislativo que tendrán las iniciativas que se presentaron en este ejercicio. La legisladora destacó la importancia de que los jóvenes se involucren en la vida política del país y que se preparen para enfrentar los retos que tendrá México en el futuro, al tiempo que narró los inicios de su carrera política y afirmó que la búsqueda de mejoras para el sector campesino fue una de sus mayores motivaciones para formar parte del Congreso. En su ponencia, recomendó a los muchachos estudiar y especializarse en los temas que sean de su interés para poder alcanzar sus objetivos. Si tienen vocación política necesitan estudiar, un legislador tiene que conocer la Constitución, ya sea a nivel local o federal, que se vayan especializando en la materia que les gusta y que construyan elementos necesarios para argumentar sus propuestas. Margarita Isabel López Morales, coordinadora de “Senado Izcallense” y dirigente de Vanguardia Juvenil Agrarista del Estado de México, hizo entrega del paquete legislativo que realizaron los jóvenes de Cuautitlán Izcalli, que se capacitaron todos los sábados de marzo en esa entidad sobre temas como derecho constitucional y parlamentario, proceso y técnica legislativa, argumentación jurídica, oratoria, elaboración de iniciativas y puntos de acuerdo, así como debate y exposición de los proyectos.

HILDA FLORES ESCALERA; TRASCENDENTAL SU TRABAJO PARA EL ESTADO DE COAHUILA

Hilda Flores Escalera representante del estado de Coahuila en la Ciudad de México, y quien también fue senadora señaló que ya se siente la nueva era en la que está entrando el estado de Coahuila, donde cada gobierno ha hecho su trabajo. Un Coahuila con nuevos bríos, con frescura y con más vitalidad. Hilda Flores señaló que está generando las condiciones para atraer inversión a su estado.

UE; CONDENA ASALTO A LA EMBAJADA DE MÉXICO EN ECUADOR

La Unión Europea condenó el asalto a la embajada de México en Ecuador para proceder al arresto del ex vicepresidente Jorge Glas, quien se beneficiaba de asilo en esa representación diplomática. El portavoz de la UE destacó que el bloque insiste en la importancia del respeto de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, de 1961. La protección de la integridad de las misiones diplomáticas y de su personal es fundamental para preservar la estabilidad y el orden internacional, fomentando la cooperación y confianza entre naciones. Asimismo reforzó que la vulneración de la inviolabilidad de los locales de una misión diplomática infringe la Convención de Viena y debe por tanto ser rechazada.

JORGE GLAS; FUE TRASLADADO A “LA ROCA” CÁRCEL DE MÁXIMA SEGURIDAD

El ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, tras haber sido detenido dentro de la Embajada de México, donde había recibido asilo político, en un hecho que llevó al Gobierno mexicano a romper relaciones diplomáticas con el país andino. A primera hora del sábado, Glas salió en un vehículo blindado y bajo un fuerte dispositivo de seguridad hacia el aeropuerto de Quito, donde fue embarcado en una aeronave rumbo a Guayaquil, donde se encuentra la cárcel de máxima seguridad La Roca. La cárcel de destino de Glas fue confirmada en un comunicado por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), la agencia penitenciaria del Estado, que dará cumplimiento a la orden de prisión preventiva que pesaba sobre el ex vicepresidente. El ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, compartió un video, en el que se ve cómo Jorge Glas es subido a una aeronave, pero con dificultades en su caminar.

MATTHEW MILLER; HACE UN LLAMADO A MEXICO Y A ECUADOR PARA QUE ARREGLEN SUS DIFERENCIAS DIPLOMATICAS EN EL MARCO DE LA CONVENCION DE VIENA

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller condenó la violación de la Convención de Viena que supuso el asalto por parte de Ecuador contra la Embajada de México en Quito, y exhortó a los dos aliados de Washington a resolver sus diferencias de acuerdo con las normas internacionales. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, indicó que Estados Unidos condena cualquier violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y se toma muy en serio las obligaciones de los países bajo la ley internacional de respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. México y Ecuador son socios cruciales de los Estados Unidos y ponemos un alto valor a nuestras relaciones con ambos países. Urgimos a las dos naciones a resolver sus diferencias de acuerdo con las normas internacionales.

NICARAGUA; ROMPE RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON ECUADOR, EN SOLIDARIDAD CON MÉXICO

El Gobierno de Nicaragua anunció que también rompe relaciones diplomáticas con Ecuador tras la irrupción policial en la Embajada de México en Quito, donde agentes de seguridad ecuatorianos entraron a la fuerza para detener al ex vicepresidente Jorge Glas. Ante la insólita y repudiable acción realizada en Quito, por fuerzas que deberían resguardar el orden y la seguridad de los ciudadanos ecuatorianos y sus vidas, nuestra contundente, enfática e irrevocable repulsa, que convertimos en nuestra decisión soberana de romper toda relación diplomática con el Gobierno ecuatoriano, informó Daniel Ortega. El Gobierno de Nicaragua explicó que el primero de septiembre del 2020 retiraron su Embajada en Quito y con este pronunciamiento formalizan la ruptura de toda relación diplomática con Ecuador. Asimismo, expresó su solidaridad y acompañamiento, en cualquier acción legal que de esto se derive, al presidente y Gobierno de México, Andrés Manuel López Obrador. Managua también se pronunció en absoluto rechazo y condena a la barbarie política neofascista del Gobierno de Ecuador, cuyo admirable pueblo merece, como siempre, todo nuestro cariño, respaldo y solidaridad. Condenamos y rechazamos esta violación flagrante del Derecho Internacional que vemos repetirse desde gobernantes corruptos y serviles a los imperios, que desgraciadamente ocupan posiciones institucionales en ese hermano país.

